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Новини Політика України
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Буданов (52) Путін (17103) співпраця (168) США (6785)

Путін грає на протиріччях між країнами, - голова ГУР Буданов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін грає на протиріччях між країнами, - голова ГУР Буданов

Сьогодні американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони, зокрема й воєнної розвідки, вийшла на якісно новий рівень. Є двостороннє усвідомлення тих безпрецедентних викликів, які переживає Україна і вся демократична спільнота світу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов, який із робочим візитом відвідав Сполучені Штати Америки у коментарі пресслужбі розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії", – зауважив Буданов.

Начальник ГУР МО України відзначив, що керівництво української держави та Міністерство оборони України високо оцінюють фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії, що вже понад сім років ведеться проти України путінським режимом, а також активну участь у реформуванні сектору безпеки й оборони нашої держави.

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", – додав Буданов.

Читайте також: Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії

Путін грає на протиріччях між країнами, - голова ГУР Буданов 01

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Топ коментарі
+10
чем толще их морды, тем теснее у них ряды...
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25.11.2021 11:08
+9
генерал-очевидность.
Что там по "вагнер-гейту" ?
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25.11.2021 11:01
+9
Это для этого целого главу ГУР содержат, чтобы он нам это озвучил?*
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25.11.2021 11:06
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генерал-очевидность.
Что там по "вагнер-гейту" ?
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25.11.2021 11:01 Відповісти
Буданову , можливо краще зайнятись безпосередніми обов`язками . а не "бла,бла,бла..путін нападе", чи без відосіків під голобородька -голобородьковатне населення не хаває " успіхи"Зевлади
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25.11.2021 11:18 Відповісти
Это другое
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25.11.2021 11:25 Відповісти
Это для этого целого главу ГУР содержат, чтобы он нам это озвучил?*
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25.11.2021 11:06 Відповісти
чем толще их морды, тем теснее у них ряды...
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25.11.2021 11:08 Відповісти
а главнокомандуючий по клічькє нєлох грає на клавіші.
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25.11.2021 11:08 Відповісти
А вы на чем играете, членами по пианино?
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25.11.2021 11:08 Відповісти
Ставьте свои вводные, проводите действия, провокации, пусть кацапы извиваются, решают поставленные вами, перед ними задачи. Неее... Скулеж, вой, размазывание соплей по мордам. Один раз бахнул Байрактар, раша встала на дыбы, и опять тишина...
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25.11.2021 11:12 Відповісти
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25.11.2021 11:21 Відповісти
Тема применения "Джавелинов" не раскрыта !
Говорил, что стреляли, военные, что нет....
Так он руководит разведкой или читает тексты Арестовича ?
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25.11.2021 11:28 Відповісти
Яка глибока думка! 😊 Достойна цілого глави головної розвідки цілої країни! Цікаво, що про це вже давно знає більшість укра'нських громадян. 😊 Злив інформації? 🤔
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25.11.2021 11:31 Відповісти
це так незвично, так невластиво гамнаімперії!
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25.11.2021 11:32 Відповісти
Буданов -не политик,он -военный! И он должен копать,а не базикать.Война на носу.Выйди в отставку и базикай.Но таких - пруд пруди,кинь камешек -не промахнешься.Пол Рады.
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25.11.2021 11:36 Відповісти
На такій посаді і за дуже немаленьку зарплату говорити про такі очевидні речи? Капець.
Краще робити реальні справи, гнобити свинособак, заганяти їх у тупік, змушувати робити помилки, наносити їм чутливі втрати.
Чи гундосий забороняє?
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25.11.2021 11:39 Відповісти
ППЦ! ПОЗОРИЩЕ! еще одна говорящая ЗЕвафля оперилась! иди работай, вася, давай результат не язычком, а захарченками гивами и матаролерами!
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25.11.2021 11:47 Відповісти
Он работал, да еще как работал!!! Буданов много сделал хорошего для Украины - если РФ хотело его убить и готовило покушение на него в апреле 2019.
Он участвовал в диверсионном рейде в Крыму в 2016. 5 украинским диверсантам удалось вырваться из засады, убить и ранить сотрудников "Вымпела", вырваться из блокированного ФСБ района к северу Крыма к дамбе. Группа (5 чел) пошла на прорыв, вступила в бой с неравными силами десантно-штурмового полка РФ, которые их там ждали, убили и ранили нескольких десантников РФ. И они прорвались в Украину.
Группа показала наивысший уровень професисонализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Фактически в безвыходной ситуации украинские диверсанты решили не сдаваться, не кинули оружие и прорвались с боем.
Буданов провел много успешных военных операций и боевых заданий, по-настоящему геройский офицер и много сделал для Украины.
Беда в том, что зеленая власть всех, кто с ней связан пытается обмазать своим зеленым гамном и покрыть позором.
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25.11.2021 12:58 Відповісти
тетя! как лицо посвящённое в нюансы работы, могу заверить, все что написано выше - это классика внедрения агента. в "рейде АРК", который придумал и разработал сам наш "герой", не было абсолютно никакого ни тактического, ни стратегического смысла. взорвать какой то водопровод или канализацию)))) зачем? а все остальное в Крыму- театр гур и фсб рф, и тем более взрыв пустой машины на стоянке. за 1 000 $ наняли какого то тупого киргиза. цель достигнута.
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25.11.2021 13:40 Відповісти
Боже,иже еси на небеси, забери Буданова,верни мадмазель Мандель !!!!
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25.11.2021 12:06 Відповісти
Только сейчас разобрались? А этой тактике уже более 500 лет, потому кацапа и назвали тюрки кацапами, - кассаб - тюркский яз., "ссаб" - подонок, беспредельщик!
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25.11.2021 12:21 Відповісти
Харя как у дармоеда из райкома Комсомола )
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25.11.2021 17:27 Відповісти
 
 