Путін грає на протиріччях між країнами, - голова ГУР Буданов
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Сьогодні американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони, зокрема й воєнної розвідки, вийшла на якісно новий рівень. Є двостороннє усвідомлення тих безпрецедентних викликів, які переживає Україна і вся демократична спільнота світу.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов, який із робочим візитом відвідав Сполучені Штати Америки у коментарі пресслужбі розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії", – зауважив Буданов.
Начальник ГУР МО України відзначив, що керівництво української держави та Міністерство оборони України високо оцінюють фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії, що вже понад сім років ведеться проти України путінським режимом, а також активну участь у реформуванні сектору безпеки й оборони нашої держави.
"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", – додав Буданов.
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Что там по "вагнер-гейту" ?
Говорил, что стреляли, военные, что нет....
Так он руководит разведкой или читает тексты Арестовича ?
Краще робити реальні справи, гнобити свинособак, заганяти їх у тупік, змушувати робити помилки, наносити їм чутливі втрати.
Чи гундосий забороняє?
Он участвовал в диверсионном рейде в Крыму в 2016. 5 украинским диверсантам удалось вырваться из засады, убить и ранить сотрудников "Вымпела", вырваться из блокированного ФСБ района к северу Крыма к дамбе. Группа (5 чел) пошла на прорыв, вступила в бой с неравными силами десантно-штурмового полка РФ, которые их там ждали, убили и ранили нескольких десантников РФ. И они прорвались в Украину.
Группа показала наивысший уровень професисонализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Фактически в безвыходной ситуации украинские диверсанты решили не сдаваться, не кинули оружие и прорвались с боем.
Буданов провел много успешных военных операций и боевых заданий, по-настоящему геройский офицер и много сделал для Украины.
Беда в том, что зеленая власть всех, кто с ней связан пытается обмазать своим зеленым гамном и покрыть позором.