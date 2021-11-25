Путін грає на протиріччях між країнами, - голова ГУР Буданов

Сьогодні американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони, зокрема й воєнної розвідки, вийшла на якісно новий рівень. Є двостороннє усвідомлення тих безпрецедентних викликів, які переживає Україна і вся демократична спільнота світу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов, який із робочим візитом відвідав Сполучені Штати Америки у коментарі пресслужбі розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії", – зауважив Буданов.

Начальник ГУР МО України відзначив, що керівництво української держави та Міністерство оборони України високо оцінюють фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії, що вже понад сім років ведеться проти України путінським режимом, а також активну участь у реформуванні сектору безпеки й оборони нашої держави.

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", – додав Буданов.

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