Путин играет на противоречиях между странами, - глава ГУР Буданов
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Сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень. Есть двустороннее осознание беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов, с рабочим визитом посетивший Соединенные Штаты Америки, в комментарии пресс-службе разведывательного органа отечественного оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новым гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", - отметил Буданов.
Начальник ГУР МО Украины отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии, уже более семи лет ведущейся против Украины путинским режимом, а также активное участие в реформировании сектора безопасности и обороны нашего государства.
"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил Буданов.
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Что там по "вагнер-гейту" ?
Говорил, что стреляли, военные, что нет....
Так он руководит разведкой или читает тексты Арестовича ?
Краще робити реальні справи, гнобити свинособак, заганяти їх у тупік, змушувати робити помилки, наносити їм чутливі втрати.
Чи гундосий забороняє?
Он участвовал в диверсионном рейде в Крыму в 2016. 5 украинским диверсантам удалось вырваться из засады, убить и ранить сотрудников "Вымпела", вырваться из блокированного ФСБ района к северу Крыма к дамбе. Группа (5 чел) пошла на прорыв, вступила в бой с неравными силами десантно-штурмового полка РФ, которые их там ждали, убили и ранили нескольких десантников РФ. И они прорвались в Украину.
Группа показала наивысший уровень професисонализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Фактически в безвыходной ситуации украинские диверсанты решили не сдаваться, не кинули оружие и прорвались с боем.
Буданов провел много успешных военных операций и боевых заданий, по-настоящему геройский офицер и много сделал для Украины.
Беда в том, что зеленая власть всех, кто с ней связан пытается обмазать своим зеленым гамном и покрыть позором.