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Новости Политика Украины
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Буданов (57) Путин (19426) сотрудничество (198) США (8210)

Путин играет на противоречиях между странами, - глава ГУР Буданов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин играет на противоречиях между странами, - глава ГУР Буданов

Сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень. Есть двустороннее осознание беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов, с рабочим визитом посетивший Соединенные Штаты Америки, в комментарии пресс-службе разведывательного органа отечественного оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новым гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", - отметил Буданов.

Начальник ГУР МО Украины отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии, уже более семи лет ведущейся против Украины путинским режимом, а также активное участие в реформировании сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил Буданов.

Также читайте: Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

Путин играет на противоречиях между странами, - глава ГУР Буданов 01

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Топ комментарии
+10
чем толще их морды, тем теснее у них ряды...
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25.11.2021 11:08
+9
генерал-очевидность.
Что там по "вагнер-гейту" ?
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25.11.2021 11:01
+9
Это для этого целого главу ГУР содержат, чтобы он нам это озвучил?*
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25.11.2021 11:06
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генерал-очевидность.
Что там по "вагнер-гейту" ?
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25.11.2021 11:01 Ответить
Буданову , можливо краще зайнятись безпосередніми обов`язками . а не "бла,бла,бла..путін нападе", чи без відосіків під голобородька -голобородьковатне населення не хаває " успіхи"Зевлади
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25.11.2021 11:18 Ответить
Это другое
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25.11.2021 11:25 Ответить
Это для этого целого главу ГУР содержат, чтобы он нам это озвучил?*
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25.11.2021 11:06 Ответить
чем толще их морды, тем теснее у них ряды...
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25.11.2021 11:08 Ответить
а главнокомандуючий по клічькє нєлох грає на клавіші.
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25.11.2021 11:08 Ответить
А вы на чем играете, членами по пианино?
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25.11.2021 11:08 Ответить
Ставьте свои вводные, проводите действия, провокации, пусть кацапы извиваются, решают поставленные вами, перед ними задачи. Неее... Скулеж, вой, размазывание соплей по мордам. Один раз бахнул Байрактар, раша встала на дыбы, и опять тишина...
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25.11.2021 11:12 Ответить
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25.11.2021 11:21 Ответить
Тема применения "Джавелинов" не раскрыта !
Говорил, что стреляли, военные, что нет....
Так он руководит разведкой или читает тексты Арестовича ?
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25.11.2021 11:28 Ответить
Яка глибока думка! 😊 Достойна цілого глави головної розвідки цілої країни! Цікаво, що про це вже давно знає більшість укра'нських громадян. 😊 Злив інформації? 🤔
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25.11.2021 11:31 Ответить
це так незвично, так невластиво гамнаімперії!
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25.11.2021 11:32 Ответить
Буданов -не политик,он -военный! И он должен копать,а не базикать.Война на носу.Выйди в отставку и базикай.Но таких - пруд пруди,кинь камешек -не промахнешься.Пол Рады.
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25.11.2021 11:36 Ответить
На такій посаді і за дуже немаленьку зарплату говорити про такі очевидні речи? Капець.
Краще робити реальні справи, гнобити свинособак, заганяти їх у тупік, змушувати робити помилки, наносити їм чутливі втрати.
Чи гундосий забороняє?
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25.11.2021 11:39 Ответить
ППЦ! ПОЗОРИЩЕ! еще одна говорящая ЗЕвафля оперилась! иди работай, вася, давай результат не язычком, а захарченками гивами и матаролерами!
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25.11.2021 11:47 Ответить
Он работал, да еще как работал!!! Буданов много сделал хорошего для Украины - если РФ хотело его убить и готовило покушение на него в апреле 2019.
Он участвовал в диверсионном рейде в Крыму в 2016. 5 украинским диверсантам удалось вырваться из засады, убить и ранить сотрудников "Вымпела", вырваться из блокированного ФСБ района к северу Крыма к дамбе. Группа (5 чел) пошла на прорыв, вступила в бой с неравными силами десантно-штурмового полка РФ, которые их там ждали, убили и ранили нескольких десантников РФ. И они прорвались в Украину.
Группа показала наивысший уровень професисонализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Фактически в безвыходной ситуации украинские диверсанты решили не сдаваться, не кинули оружие и прорвались с боем.
Буданов провел много успешных военных операций и боевых заданий, по-настоящему геройский офицер и много сделал для Украины.
Беда в том, что зеленая власть всех, кто с ней связан пытается обмазать своим зеленым гамном и покрыть позором.
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25.11.2021 12:58 Ответить
тетя! как лицо посвящённое в нюансы работы, могу заверить, все что написано выше - это классика внедрения агента. в "рейде АРК", который придумал и разработал сам наш "герой", не было абсолютно никакого ни тактического, ни стратегического смысла. взорвать какой то водопровод или канализацию)))) зачем? а все остальное в Крыму- театр гур и фсб рф, и тем более взрыв пустой машины на стоянке. за 1 000 $ наняли какого то тупого киргиза. цель достигнута.
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25.11.2021 13:40 Ответить
Боже,иже еси на небеси, забери Буданова,верни мадмазель Мандель !!!!
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25.11.2021 12:06 Ответить
Только сейчас разобрались? А этой тактике уже более 500 лет, потому кацапа и назвали тюрки кацапами, - кассаб - тюркский яз., "ссаб" - подонок, беспредельщик!
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25.11.2021 12:21 Ответить
Харя как у дармоеда из райкома Комсомола )
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25.11.2021 17:27 Ответить
 
 