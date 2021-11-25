Від ускладнень COVID-19 помер ексмер Києва Олександр Омельченко.

Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка…Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати…Вічна пам’ять...", - зазначив він.

Цю інформацію підтвердив також чинний мер Києва Віталій Кличко в телеграмі: "Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця".

"Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним, чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича…Світла пам‘ять…", - написав Кличко.

Раніше повідомлялось, що Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень через коронавірус.