Умер экс-мер Киева Александр Омельченко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
От осложнений COVID-19 скончался экс-мер Киева Александр Омельченко.
Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов, інформує Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Игорь Лысов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери... Вечная память...", - отметил он.
Эту информацию подтвердил также действующий мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме: "Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывший городской голова столицы, глава КГГА, народный депутат, депутат Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца".
"Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.
Ранее сообщалось, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких из-за коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
что он своим АВТО задавил
д в у х человек и
ушел от ответственности , прикрывшись должностью..
Но от Божьей Кары
не уйти никому из нуворишей !
что он своим АВТО задавил
д в у х человек и
ушел от ответственности ...Помним, пані Міла!
Да, легендарно денег на плитке на Крещатике наворовал.
Убитая плитка на Майдане у фонтанов до сих пор как после войны.
Негатив Омельченко:
- уничтожил Сенной рынок с тысячелетней историей.
- уничтожил гранитную рулетку на Майдане
- построил уродскую стекляшку на Майдане со старомодным фаллосом - такие были в моде в начале 18 века
- Метроград вместо подземной парковки на Бессарабке
- уничтожил трамвайную ветку с Подола на Ленинградку через мост Патона (эх, сейчас бы там скоростной трамвай пустить..)
- наворовал на тротуарной плитке, которая поползла и рассыпалась через год
продолжайте, кто еще помнит его подвиги
-Гранитная рулетка на Майдане - так же шедевр совкового творчества, начала 80-ых.
-А до стекляшки с фалосом что там было? Напомнить? Ленин с соратниками...
-Когда это на Бессарабке был подземный паркинг? А в 200-ах метрах у ЦУМа есть платный подземный паркинг, если что. Паркуйся.
-Если бы сейчас по Патона трамвай ходил, пробки с обеих сторон моста были бы перманентными и днем и ночью.
-Не наворовал, поставщик сынуля его был, верно, но производили ее в Украине и не расползлась она через год.
зы: Ты в Киеве то хоть раз был умник?
Сенной рынок существовал в районе Львовских ворот с тех пор как эти самые ворота появились - примерно во времена Ярослава Мудрого, это 12 век.
Торговала там фуражом, которым надо было кормить тогдашний транспорт - лошадей.
"Гранитная рулетка на Майдане - так же шедевр совкового творчества, начала 80-ых." - так давай тогда и все здания совкового монументализма снесем и построим новостройки типа Новопечерских липок - то-то застройщикам счастье будет.
Не только мое мнение но и всех знакомых мне киевлян - гранитная рулетка была лицом площади, теперешние стекляшки - пошлость, причем опасная во время массовых мероприятий, и их единственная цель - сэкономить на электрике для подземных магазинов.
-А до стекляшки с фалосом что там было? Напомнить? Ленин с соратниками... - Ленина убрать было несложно. Зачем лестницу убрали? Чтобы магазины в стекляшке имели красивый вид на Майдан?! ЗАЧЕМ он мне? на лестнице можно было сидеть, гулять, смотреть с нее концерты.. а теперь что?
-Когда это на Бессарабке был подземный паркинг? А в 200-ах метрах у ЦУМа есть платный подземный паркинг, если что. Паркуйся. - по первоначальному плану реконструкции Бессарабки под ней и до площади Лтва Толстого должен был быть ЕЩЕ один подземный паркинг. Вместо заставленным машинами всех подъездных дорого вокруг Бессарабки. Если бы ТЫ был киевлянином, то знал бы об этом.
-Если бы сейчас по Патона трамвай ходил, пробки с обеих сторон моста были бы перманентными и днем и ночью. - ага, а то сейчас там пробок нет ни днем ни ночью, дада)) мне ли, как живущему на Печерске, не знать, есть ли там пробки СЕЙЧАС
-Не наворовал, поставщик сынуля его был, верно, но производили ее в Украине и не расползлась она через год. - наверное ее из цельных алмазов напилили, не иначе
😂
Ленина убрали, а лестница есть, новая. Что там в старой лестнице было такого, чего нет в нынешней? Сиди на здоровье.
На парковке у ЦУМа всегда есть свободные места, я там паркуюсь иногда. А заставляют машинами подъездные к Крещатику жлобы, которым 50 грн. жалко. Но ненадолго, эвакуаторы в центре хорошо работают. Если бы ты был киевлянином, то знал бы об этом
Утром и вечером на всех мостах пробки, но представь, что бы было на Патона, убери по полосе в каждую сторону.
Плач москалыку, отрабатываешь ты плохо
Попри всю неоднозначність. Але сьогодні - про добрі справи покійного...
Деякі бювети досі працюють.
Исключение, когда подохнет ху.. ло
R.I.P.
Заодно сломаем Днепрогэс, все атомные электростанции, все мосты и заводы, что были построены при СССР.
Тебе же не нравится все "совковое"
это уже как вишенка к некрологу
а в Харькове на днях похоронили известного скульптора Сейфаддина Гурбанова (59 лет) - он скоропостижно скончался на курорте в Турции, где отдыхал с семьёй
по слухам, у него была обнаружена коронавирусная инфекция
"был ли покойный вакцинирован, не сообщается"....
по данным ФИФА, в 2022 году за 6 месяцев от остановки сердца скончалось более 100 футболистов, что в 6-7 раз превышает обычный уровень
"учёные" гордо молчат...
"были ли они вакцинированы, не сообщается"...
Ы?
извени братан, ашыпся
2021
"и жить торопится, и
чувствовать спешит..."
(с) А.С.Пушкин
Какие-нибудь доказательство этому утверждению будут?
израильские "Новости в реальном времени"
Во первых ссылка твоя - Page not found.
Во-вторых, это какая-то личная страничка какого-то ноунейма Стефана (?).
В-третьих, ты ж начал про какие-то израильские новости?
В-четвёртых, и в самых главных, ты написал "по данным ФИФА" (!), то есть ты ссылаешься на ФИФА, а ссылку даёшь на левого чувака, где даже и такое и не написано.
Дай мне ссылку на ФИФА, где написано, что более 100 футболистов умерло за 6 месяцев (тем более, ты же намекаешь, что они умерли от прививок (???) ). Ни один поисковик такой чуши не находит.
Фейкомётчики ср..ные.
у меня открывается за полсекунды
другое дело, что ты, тролль, не прочёл статью ( она на украинском) - а в ней чётко указаны источники сведений о спортсменах и тренерах, умерших ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
там же приведён график таких смертей за 10 лет, включая 6 месяцев текущего года, с разбивкой по возрастным группам
так что не надо нас дурить, коронабес
https://stephenc.substack.com/s-told-increase-in-sudden-cardiac
Попробуй её сам открыть. :D
Ну ок, скопируй сюда ссылки оттуда, где всё ЧЁТКО написано, как ВО ВРЕМЯ ИГРЫ все умерли.
И на ФИФА тоже, дурачок. А то целых 10 команд умерло во время игры, а мы и не знаем.