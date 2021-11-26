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Умер экс-мер Киева Александр Омельченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

От осложнений COVID-19 скончался экс-мер Киева Александр Омельченко.

Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов, інформує Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Игорь Лысов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери... Вечная память...", - отметил он.

Эту информацию подтвердил также действующий мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме: "Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывший городской голова столицы, глава КГГА, народный депутат, депутат Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца".

"Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Ранее сообщалось, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких из-за коронавируса.

Умер экс-мер Киева Александр Омельченко 01

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Топ комментарии
+14
Закрывайте комменты, когда новость о смерти...

Исключение, когда подохнет ху.. ло
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25.11.2021 16:08
+14
Ніт, ніт і ніт!!! Зеля має сидіти, а не вмерти. Тому - кріпкого йому і його 50-річному партнеру здоров"я!
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25.11.2021 16:13
+11
Тричі вбивця. Чорти йому вже смолу гріють.
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25.11.2021 16:09
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А что ж это он не вакцинировался?
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25.11.2021 16:04 Ответить
читал местных "знатоков", наверное
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25.11.2021 16:05 Ответить
Жаль, ведь такой молодой, еще бы жить и жить
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25.11.2021 16:07 Ответить
ага переплюнул по статистике средний возраст жития мужиков Украины....
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25.11.2021 17:17 Ответить
А Вы , наверное, забыли ,
что он своим АВТО задавил
д в у х человек и
ушел от ответственности , прикрывшись должностью..
Но от Божьей Кары
не уйти никому из нуворишей !
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25.11.2021 19:02 Ответить
А Вы , наверное, забыли ,
что он своим АВТО задавил
д в у х человек и
ушел от ответственности ...Помним, пані Міла!
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25.11.2021 20:19 Ответить
Я тебя читала раньше и вроде адекватный был человек,чтоже ты троллишь на такой теме? На счет вакцинации ,то тут ответ один- вакцинировался и помер -сигнал антиваксерам.Не вакцинировался и помер - тем более.Ковид косит людей и шутки тут глупые не уместны.
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25.11.2021 16:09 Ответить
У померлого була побочка від ковіду - старість.
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25.11.2021 16:11 Ответить
тай "букет" хвороб в додачу...
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25.11.2021 16:27 Ответить
Легенда?
Да, легендарно денег на плитке на Крещатике наворовал.
Убитая плитка на Майдане у фонтанов до сих пор как после войны.
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25.11.2021 16:07 Ответить
позитив Омельченко: в Киеве было чисто. Впрочем. как и сейчас.
Негатив Омельченко:
- уничтожил Сенной рынок с тысячелетней историей.
- уничтожил гранитную рулетку на Майдане
- построил уродскую стекляшку на Майдане со старомодным фаллосом - такие были в моде в начале 18 века
- Метроград вместо подземной парковки на Бессарабке
- уничтожил трамвайную ветку с Подола на Ленинградку через мост Патона (эх, сейчас бы там скоростной трамвай пустить..)
- наворовал на тротуарной плитке, которая поползла и рассыпалась через год
продолжайте, кто еще помнит его подвиги
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25.11.2021 17:03 Ответить
-Какая у Сенного рынка тысячелетняя история? Колхозный рынок построенный после войны в 50 годах. А площадь, ныне Львовская, действительно сенной называлась, там до революции 17го сеном и овсом для лошадей торговали.
-Гранитная рулетка на Майдане - так же шедевр совкового творчества, начала 80-ых.
-А до стекляшки с фалосом что там было? Напомнить? Ленин с соратниками...
-Когда это на Бессарабке был подземный паркинг? А в 200-ах метрах у ЦУМа есть платный подземный паркинг, если что. Паркуйся.
-Если бы сейчас по Патона трамвай ходил, пробки с обеих сторон моста были бы перманентными и днем и ночью.
-Не наворовал, поставщик сынуля его был, верно, но производили ее в Украине и не расползлась она через год.

зы: Ты в Киеве то хоть раз был умник?
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25.11.2021 17:22 Ответить
Я историк. Профессия такая.
Сенной рынок существовал в районе Львовских ворот с тех пор как эти самые ворота появились - примерно во времена Ярослава Мудрого, это 12 век.
Торговала там фуражом, которым надо было кормить тогдашний транспорт - лошадей.
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25.11.2021 17:26 Ответить
а вот так рынок выглядел в 19 веке (примерно так же выглядел Бессарабский рынок и Евбаз)
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25.11.2021 17:27 Ответить
а теперь Сенной рынок выглядит... никаг.
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25.11.2021 17:27 Ответить
Так а Колхозный рынок, в простанородье "Сенной" тут причем? Пи...бол ты кремлевский, а не историк
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25.11.2021 17:29 Ответить
ты НАСТОЛЬКО тупой, что тебе нужно объяснять то что и ежу понятно? - Сенной рынок во времена совка назывался колхозным. До совка и после он назывался как и раньше - "СІННИЙ базар".
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25.11.2021 17:36 Ответить
Где Сенная площадь, и где Колхозный рынок? Гуглом пользоваться умеешь?
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25.11.2021 17:50 Ответить
Он не из Киева, ему что Львовская пл., что Бессарабка - все в одном месте находится.
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25.11.2021 18:47 Ответить
Так это Еврейский базар, вместо которого Колхозный в 50ых построили. Историк...
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25.11.2021 17:54 Ответить
на фото спят волы, на которых сено собственно привозили.
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25.11.2021 17:34 Ответить
далее:
"Гранитная рулетка на Майдане - так же шедевр совкового творчества, начала 80-ых." - так давай тогда и все здания совкового монументализма снесем и построим новостройки типа Новопечерских липок - то-то застройщикам счастье будет.
Не только мое мнение но и всех знакомых мне киевлян - гранитная рулетка была лицом площади, теперешние стекляшки - пошлость, причем опасная во время массовых мероприятий, и их единственная цель - сэкономить на электрике для подземных магазинов.

-А до стекляшки с фалосом что там было? Напомнить? Ленин с соратниками... - Ленина убрать было несложно. Зачем лестницу убрали? Чтобы магазины в стекляшке имели красивый вид на Майдан?! ЗАЧЕМ он мне? на лестнице можно было сидеть, гулять, смотреть с нее концерты.. а теперь что?

-Когда это на Бессарабке был подземный паркинг? А в 200-ах метрах у ЦУМа есть платный подземный паркинг, если что. Паркуйся. - по первоначальному плану реконструкции Бессарабки под ней и до площади Лтва Толстого должен был быть ЕЩЕ один подземный паркинг. Вместо заставленным машинами всех подъездных дорого вокруг Бессарабки. Если бы ТЫ был киевлянином, то знал бы об этом.

-Если бы сейчас по Патона трамвай ходил, пробки с обеих сторон моста были бы перманентными и днем и ночью. - ага, а то сейчас там пробок нет ни днем ни ночью, дада)) мне ли, как живущему на Печерске, не знать, есть ли там пробки СЕЙЧАС

-Не наворовал, поставщик сынуля его был, верно, но производили ее в Украине и не расползлась она через год. - наверное ее из цельных алмазов напилили, не иначе
😂
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25.11.2021 17:34 Ответить
Рулетка была лицом совкового Киева, но совка уж нет лет 30 как.

Ленина убрали, а лестница есть, новая. Что там в старой лестнице было такого, чего нет в нынешней? Сиди на здоровье.

На парковке у ЦУМа всегда есть свободные места, я там паркуюсь иногда. А заставляют машинами подъездные к Крещатику жлобы, которым 50 грн. жалко. Но ненадолго, эвакуаторы в центре хорошо работают. Если бы ты был киевлянином, то знал бы об этом

Утром и вечером на всех мостах пробки, но представь, что бы было на Патона, убери по полосе в каждую сторону.

Плач москалыку, отрабатываешь ты плохо
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25.11.2021 17:49 Ответить
земля пухом
Попри всю неоднозначність. Але сьогодні - про добрі справи покійного...
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25.11.2021 16:07 Ответить
25 листопада 2009 року збив на смерть пішохода, що перетинав дорогу у нерегульованому переході. Інцидент стався о 21:20 на Столичному шосе у Києві на виїзді з села Чапаївка. Омельченко їхав на позашляховику «Міцубісі Паджеро» зі сторони Конча-Заспи в напрямку Києва. Аварія відбулася біля зупинки громадського транспорту «Віта-2», приблизно у 40 метрах від пішохідного переходу, уповідомляє прес-центр ДАІ Києва[4]. Від отриманих тілесних ушкоджень 48-річний пішохід помер на місці пригоди, розповів начальник столичного управління ДАІ Анатолій Сіренко.
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25.11.2021 16:08 Ответить
а кто помнит лестницу за Сенным рынком, какая там шикарная барахолка была?
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25.11.2021 17:07 Ответить
"Если посмотреть на возраст и состояние Печерской лавры, Софийского собора или Золотых ворот, приходишь к выводу, сколько еще много исторических памятников для потомков можно было бы сохранить в нашем городе!", "Уже не могу смотреть на фото Сенного рынка, просто больно. До слез. Наш город стирают. Сносят все, что просто хорошее, доводят до разрухи, хотя можно покрасить, подремонтировать", "Стояли в демонстрациях против сноса Сенного рынка - не помогло, этот рынок был для меня как школа жизни, потому муз. школа на Львовской пл., где учился, не давала "всего", - добавили киевляне.
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25.11.2021 17:10 Ответить
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25.11.2021 17:11 Ответить
кацап, иди уже к .уям!
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25.11.2021 23:02 Ответить
Це так. de mortuis aut bene aut nihil.
Деякі бювети досі працюють.
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25.11.2021 16:09 Ответить
Закрывайте комменты, когда новость о смерти...

Исключение, когда подохнет ху.. ло
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25.11.2021 16:08 Ответить
ну или зеля
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25.11.2021 16:10 Ответить
Ніт, ніт і ніт!!! Зеля має сидіти, а не вмерти. Тому - кріпкого йому і його 50-річному партнеру здоров"я!
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25.11.2021 16:13 Ответить
На этот случай надо зарезервировать для енота первый коммент .
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25.11.2021 16:10 Ответить
А зачем закрывать комменты? Пусть родственники и подельники почитают, что о них народ думает и ныне живущие наши горе-политиканы может соображать начнут, что они после себя оставят в истории. Кстати никого из мэров крупных городов так и не посадили, естественной смертью уходят, оставляя наворованное родычам : Кернесс, Омельченко
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25.11.2021 16:32 Ответить
Когда подохнет-в тот день всё секс-шопы продадут залежалый товар определенной категории в один день.
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25.11.2021 17:01 Ответить
Тричі вбивця. Чорти йому вже смолу гріють.
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25.11.2021 16:09 Ответить
Доказательства грандиозного разворовывания столицы канули в лету
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25.11.2021 16:13 Ответить
он был первым,кто превратил Киев в каменные джунгли...
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25.11.2021 16:23 Ответить
подчищают?
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25.11.2021 16:24 Ответить
а сколько он людей убил..., а вообще так - ниче мужик...
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25.11.2021 16:26 Ответить
Ну, по сравнению со всеми другими мэрами Киева Сан Саныч действительно был хорошим хозяйственником.
R.I.P.
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25.11.2021 16:27 Ответить
Каждого вора вспоминать, страниц на ресурсе не хватит
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25.11.2021 16:27 Ответить
Про мертвого принято ни чего плохого не говорить, НО не удержусь - вор, мошенник и плут!!!! С его подачи баксэр -интелехтал пришел к власти в Киеве который с успехом продолжает грабить Киев как и его предшественник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.11.2021 16:28 Ответить
про мертвого - или хорошо, или ничего, кроме ПРАВДЫ!
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25.11.2021 17:04 Ответить
Тоесть тебя устраивала молодая команда наркомана черновецкого ограбившая киевлян на 5 млрд баксов?
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25.11.2021 18:51 Ответить
Между прочим на совести этого мерзавца смерть человека сбитого им на авто!!!!!!!!!!!!!!!
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25.11.2021 16:30 Ответить
Вроде как откупился...
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25.11.2021 22:52 Ответить
человек-легенда, это точно , в двух автомобильных авариях, пьяный убил двух людейи не ответил, АВАРИЙ БЫЛО Две, пило не переставая,
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25.11.2021 16:41 Ответить
сейчас всю правду, которую написали люди забанят- напишут -чнловек легенда и т,д,
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25.11.2021 16:42 Ответить
Спи спокійно Сан Санич. Ми знаємо ким ти був... R.I.P. ..................
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25.11.2021 17:01 Ответить
как прохожу по Львовской площади - так и вспоминаю, как раньше обычно обязательно заруливал на Сенной рынок.. Теперь не могу туда зайти. Его Омельченко уничтожил и построил там какой-то банальный многоквартирный дом...
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25.11.2021 17:06 Ответить
🤣 LOL...
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26.11.2021 18:50 Ответить
Він тебе спас! Ти так не думав? Там ще діскотєка була. Срали, сцяли і ригали під арками. Таке не пам'ятаєш? Чи може пам'ятаєш з яких гімна і палок він був побудованний в 50х? Чи може пам'ятаєш як воно згнило за пару років і стало небезпечним? Чи ти, великий естет, помітив в ньому якесь архітектурно естетичне надбання? Ще мені тут совкодрочери не коментували.
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25.11.2021 17:18 Ответить
а давай Хрещатик снесем. И здание Кабмина и МИДа и ОП. как-никак - - это ужасные архитектурные произведения в стиле "сталинский монументализм".
Заодно сломаем Днепрогэс, все атомные электростанции, все мосты и заводы, что были построены при СССР.
Тебе же не нравится все "совковое"
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25.11.2021 17:39 Ответить
Днепрогэс построили американца, а Кабмин, МИД и ОП - немцы. Каким боком там эсэсэр, чмо лишнехромосомное?
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25.11.2021 23:06 Ответить
"был ли покойный вакцинирован, не сообщается"...
это уже как вишенка к некрологу
а в Харькове на днях похоронили известного скульптора Сейфаддина Гурбанова (59 лет) - он скоропостижно скончался на курорте в Турции, где отдыхал с семьёй
по слухам, у него была обнаружена коронавирусная инфекция
"был ли покойный вакцинирован, не сообщается"....
по данным ФИФА, в 2022 году за 6 месяцев от остановки сердца скончалось более 100 футболистов, что в 6-7 раз превышает обычный уровень
"учёные" гордо молчат...
"были ли они вакцинированы, не сообщается"...
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25.11.2021 17:26 Ответить
"по данным ФИФА, в 2022 году"

Ы?
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25.11.2021 18:08 Ответить
УУУУ!
извени братан, ашыпся
2021
"и жить торопится, и
чувствовать спешит..."
(с) А.С.Пушкин
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25.11.2021 20:51 Ответить
По данным ФИФА скончалось более 100 футболистов за 6 месяцев? Да ещё в 2022 году?
Какие-нибудь доказательство этому утверждению будут?
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25.11.2021 19:11 Ответить
будут
израильские "Новости в реальном времени"
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25.11.2021 20:52 Ответить
stephenc.substack.com/p/s-told-increase-in-sudden-cardiac
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25.11.2021 21:46 Ответить
Ну что за бред, дядя?
Во первых ссылка твоя - Page not found.
Во-вторых, это какая-то личная страничка какого-то ноунейма Стефана (?).
В-третьих, ты ж начал про какие-то израильские новости?
В-четвёртых, и в самых главных, ты написал "по данным ФИФА" (!), то есть ты ссылаешься на ФИФА, а ссылку даёшь на левого чувака, где даже и такое и не написано.
Дай мне ссылку на ФИФА, где написано, что более 100 футболистов умерло за 6 месяцев (тем более, ты же намекаешь, что они умерли от прививок (???) ). Ни один поисковик такой чуши не находит.
Фейкомётчики ср..ные.
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26.11.2021 07:04 Ответить
не знаю, почему ты не можешь открыть ссылку - наверное, компьютер у тебя сраный
у меня открывается за полсекунды
другое дело, что ты, тролль, не прочёл статью ( она на украинском) - а в ней чётко указаны источники сведений о спортсменах и тренерах, умерших ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
там же приведён график таких смертей за 10 лет, включая 6 месяцев текущего года, с разбивкой по возрастным группам
так что не надо нас дурить, коронабес
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26.11.2021 07:34 Ответить
Это твоя ссылка? Да ещё на украинском?
https://stephenc.substack.com/s-told-increase-in-sudden-cardiac

Попробуй её сам открыть. :D

Ну ок, скопируй сюда ссылки оттуда, где всё ЧЁТКО написано, как ВО ВРЕМЯ ИГРЫ все умерли.
И на ФИФА тоже, дурачок. А то целых 10 команд умерло во время игры, а мы и не знаем.
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26.11.2021 13:11 Ответить
здох один из паханов чукмы трижды убийца и вор..ага спец легенда 88 лвл))

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25.11.2021 18:24 Ответить
Если учесть, что именно при емеле началось тотальное уничтожение всякими бабушкиными архитектурного ансамбля города: застройкой мариинского, карнеги центр, гулливер, парус, высотка возле банковой, жлобус плюс снесены полсотни исторических домов в центре, то как коренной киевлянин могу сказать только одно - земля этому ********* бетоном и стекловатой!
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25.11.2021 18:49 Ответить
R.I.P.
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25.11.2021 22:50 Ответить
Черти уже заждались эту легенду.
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26.11.2021 04:00 Ответить
точно от ковидлы? в 83 года-то...
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26.11.2021 07:43 Ответить
Белка в гости явилась....
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26.11.2021 18:54 Ответить
 
 