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РФ підтримує "гібридну атаку" на польський кордон, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ підтримує "гібридну атаку" на польський кордон, - Дуда

У Варшаві не сумніваються, що Росія підтримує дії офіційного Мінська в ситуації на кордоні ЄС, де зібралися мігранти з близькосхідних країн.

Про це заявив у четвер президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На польському кордоні ми бачимо сьогодні "гібридну атаку", яка відбувається з білоруського боку постійно. Без сумніву, цю атаку підтримує російська влада", - сказав він на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За словами Дуди, нелегали на кордоні часто озброєні ножами, важкими залізними предметами, також у них буває сльозогінний газ.

"Це їм передали білоруські силові структури", - сказав Дуда.

Дуда також заявив, що проінформував Столтенберга про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зазначивши, що мігранти змінили тактику і тепер намагаються нелегально перетнути кордон не вдень, а ночами, причому - поза зонами, де розташовані прикордонні пункти.

"Наразі напади на польський кордон влаштовують менші групи вночі. Це десятки - сотні людей", - сказав Дуда.

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За словами польського президента, незважаючи на те, що тепер "напади - меншого масштабу", їхня "інтенсивність набагато небезпечніша, ніж це було декілька днів тому, оскільки ці іммігранти діють поза зоною будь-яких прикордонних пунктів".

Він зазначив, що мігранти часто мають із собою ножі та "металеві прути".

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Может ЕС прочувствует , каково Украине . Может я наивный ?
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25.11.2021 16:48 Відповісти
Дуда в роли капитана очевидность
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25.11.2021 16:49 Відповісти
РФ не підтримує ,а здійснює гібридну атаку !!! Це лише елемент гібридної війни московської орди проти євроцивілізаціі !!!)))
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25.11.2021 16:50 Відповісти
Вона (московія) це спочатку створила. Як на Донбасі. А тепер московитськи "нєлохі" підтримують це, свідомо відмовляючись від підвищення пенсій, соц.виплат та допомоги малозабезпеченим. Їх все влаштовує? То най жеруть і "кримнаш", і "бандеро-фашистів", і "гейропу"...

А нашим "нелохам 73%" рекомендую визначитись: вони підуть шляхом московитських рабів чи таки перетворяться на "сметунів"?
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25.11.2021 16:55 Відповісти
Лапотна балалайня є зародком цього всього...
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Шляпа! Не "підтримує", а создала и продолжает! Единственная причина - фашистская расия.
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25.11.2021 20:49 Відповісти
 
 