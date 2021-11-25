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Чиновники Держегеокадастру незаконно отримали землі Академії наук вартістю понад 870 млн грн, - ДБР

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Чиновники Держегеокадастру незаконно отримали землі Академії наук вартістю понад 870 млн грн, - ДБР

У Державному бюро розслідувань викрили схему незаконної передачі земель Національної академії аграрних наук на Одещині у власність чиновників Держгеокадастру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про землі на Одещині. За даними слідчих, у 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та 2 юридичним особам.

"Це було зроблено всупереч того, що ці землі мають ознаки особливо цінних та їх відчуження здійснюється лише за згодою НААН України. Так майже 1,4 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність", - зазначили у ДБР.

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У 2020 році оборудка із землею НААН України повторилась, але за участі іншого керівника ГУ Держгеокадастру в Одеській області. Цього разу було незаконно відчужено 72 га цінних земель.

За клопотанням слідчих ДБР суд заарештував земельні ділянки площею 1505 га. Орієнтовна ринкова вартість земель складає понад 870 млн гривень.

Провадження кваліфікували за статтею про перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 КК України). Покарання за нею - до 10 років позбавлення волі.

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25.11.2021 19:17 Відповісти
Ну викрили , і що далі ? Землю державі повернули ? Ні ! То про що писати ? От як у когось із родини фермерів відберуть десяток гектарів після смерті засновника фермерського господарства , то прокуратура про це рік трубить як " нанесені державі збитки відшкодували " (( а тут " викрили" а тепер за місяць " закриють" за відсутністю доказів (((
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25.11.2021 19:48 Відповісти
Р.S. щоб було зрозуміло чому так написав - оформлену на фізосіб землю хрін вже у держвласність повернеш , так закони писані , а кому там 10 років "світить" - отримає громадський осуд ((
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25.11.2021 19:51 Відповісти
хто вам сказав що оформлену землю не можна повернути у держ чи комун власність. Було би бажання.
А тут певно НАН має старий держ акт, не оформлений в кадастрі, от ділки з головних управлінь і понавидавали наказів.
СУдитись будуть довго і єдине що зроблять то сертифікатів ІЗ-ів пару скасують.
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25.11.2021 21:01 Відповісти
Мені це "сказало" судове рішення на основі якого формується судова практика , згідно до якого дії державного службовця здійснені на користь фізичної особи ( у даному випадкові рішення про передачу у приватну власність земельних ділянок ) завжди трактуються на користь фізичних осіб , навіть у тих випадках коли здійснені з порушенням ((( Отже якщо навіть якийсь український суд винесе рішення про витребування такої земельної ділянки із так званого "незаконного ( проти-правного) володіння" , то або Верховний суд або Європейський з ПЛ його точно скасує ; після цього людині земельну ділянку повернуть , відшкодують сплачені державні мита , а у випадку з ЄСПЛ іще і компенсацію у євро виплатять ...... ось така ху@ня малята (((
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26.11.2021 18:59 Відповісти
так стоп, у даному випадку земля закріплена за НАН, і на неї є 100% рішення про передачу у постійне користування, та держ акт старого зразка, повернути землю яка була незаконно ПОВТОРНО передана держмордами елементарно.
Просто у нас все як завжди робиться через жопу, замість того щоб спочатку залити в кадастр всі комун та держ землі, почали приватну заливати, бо так легше мухлювати чиновникам всіх рангів, продаючи людям право на безкоштовну землю по нормам.
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26.11.2021 19:24 Відповісти
Елементарно - тоді повертайте , я не заперечую ! Просто думаю що її по 2 га на учасників АТО розписали а потім перепродали (( коротше кажучи - успіхів у поверненні !
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26.11.2021 22:56 Відповісти
яка різниця на кого були видані накази на АТОвця чи іншу пісдтавну особу, та і перепродажа це для суду не проблема, при бажанні все можна повернути. Інша справа що як я вже писав покарати можуть хіба СІЗів що то оформляли. Держмордам точно нічого не буде, хіба у слідчих та прокурорів бабусі та тещі зненацька отримають по пару гектарів ласої земельки.
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27.11.2021 21:03 Відповісти
"Для суду не проблема " ? (( гм...................... успіхів у судових засіданнях ! P.S. Я нічим Вас образити не хочу , просто я реаліст і трішки мав справу якраз із такими речами .
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27.11.2021 21:18 Відповісти
 
 