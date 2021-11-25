Чиновники Держегеокадастру незаконно отримали землі Академії наук вартістю понад 870 млн грн, - ДБР

У Державному бюро розслідувань викрили схему незаконної передачі земель Національної академії аграрних наук на Одещині у власність чиновників Держгеокадастру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про землі на Одещині. За даними слідчих, у 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та 2 юридичним особам.

"Це було зроблено всупереч того, що ці землі мають ознаки особливо цінних та їх відчуження здійснюється лише за згодою НААН України. Так майже 1,4 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність", - зазначили у ДБР.

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У 2020 році оборудка із землею НААН України повторилась, але за участі іншого керівника ГУ Держгеокадастру в Одеській області. Цього разу було незаконно відчужено 72 га цінних земель.

За клопотанням слідчих ДБР суд заарештував земельні ділянки площею 1505 га. Орієнтовна ринкова вартість земель складає понад 870 млн гривень.

Провадження кваліфікували за статтею про перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 КК України). Покарання за нею - до 10 років позбавлення волі.

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