УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14658 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство Незаконний видобуток
11 319 5
Мукачево (125) прикордонники (947) Ужгород (233) ДБР (2567)

ДБР обшукало прикордонників на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

ДБР обшукало прикордонників на Закарпатті

Співробітники ДБР провели обшуки у зв’язку із незаконним видобутком піщано-гравійної суміші з річки Тиса.

Обшуки провели у посадових осіб Мукачівського прикордонного загону. Про це на брифінгу в Ужгороді доповів директор Територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET.

Слідчі ДБР перевіряли причетність мукачівських прикордонників до незаконної схеми видобування та продажу гравію із річки Тиси. 

"Посадові особи Мукачівського прикордонного загону в змові із кількома ФОПами організували та сприяли незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиси. Дозвіл на роботи, який вони мають, передбачає використання цієї піщано-гравійної суміші для укріплення підпірних стінок річки. Наразі встановлено, що ця суміш продавалася місцевому населенню. Це триває роками й виникає питання, чому інші контролювальні органи, котрі мали вживати заходів щодо припинення злочину, цього не робили", - розказав Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція. ФОТО

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова повідомила, що в результаті обшуків було вилучено документацію, втім, підозри нікому не вручали. Імена та кількість осіб, у яких було проведено обшук, не озвучувалися.

Також невідомо, чи цей випадок є окремим епізодом, або він пов’язаний з попереднім, коли у вересні 2021 року керівника одного з міжрайонних управлінь водного господарства на Закарпатті підозрювали у багаторічному незаконному видобутку гравію із трьох річок – Тиси, Тереблі та Тересви. Тоді правоохоронці наголошували, що діяли в межах викриття частини масштабної схеми, яка спричинила шкоду довкіллю в розмірі 250 млн грн.

Читайте: Обстріл будинку екс-голови закарпатської міліції з гранатомета: поліція затримала 42-річного ужгородця. ВІДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот ведь козльі , прости господи ! А потом реки из берегов вьіходят и все сносят , форель пропадает и т.п. Представляю , как єти "прикордонники" охраняют границу , в свой карман.
показати весь коментар
23.11.2021 20:14 Відповісти
Це ДБР бачу активно шукаєі знаходить собі друзів всюди
Їм ще нагадають вилучення клістронів з ракет які охороняли небо України.
Казкові імбіцили.
показати весь коментар
23.11.2021 20:50 Відповісти
ну так - потрібно показати хто тепер буде все контролювати та отримувати доляху....
показати весь коментар
23.11.2021 21:10 Відповісти
У мукачєвому мало хто займається законною діяльністю...)))
показати весь коментар
23.11.2021 21:35 Відповісти
Скажіть чесно, що за природні ресурси податок державі не заплатили, а поклали гроші собі в кишеню. А то розповідають, що якби накопали гравію з річки і укріпили ним берег, то шкоди довкіллю не було б. А як просто накопали, то шкода довкіллю є. Річки землечерпалками поглиблюють і ні про яку шкоду ніколи не йдеться.
показати весь коментар
23.11.2021 22:16 Відповісти
 
 