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ГБР обыскало пограничников на Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

ГБР обыскало пограничников на Закарпатье

Сотрудники ГБР провели обыски в связи с незаконной добычей песчано-гравийной смеси из реки Тиса.

Обыски провели у должностных лиц Мукачевского пограничного отряда. Об этом на брифинге в Ужгороде сообщил директор Территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

Следователи ГБР проверяли причастность мукачевских пограничников к незаконной схеме добычи и продажи гравия из реки Тисы.

"Должностные лица Мукачевского пограничного отряда в сговоре с несколькими ФЛП организовали и способствовали незаконной добыче песчано-гравийной смеси из реки Тисы. Разрешение на работы, которое они имеют, предусматривает использование этой песчано-гравийной смеси для укрепления подпорных стенок реки. В настоящее время установлено, что смесь продавалась местному населению. Это длится годами и возникает вопрос, почему другие контролирующие органы, которые должны принимать меры по пресечению преступления, этого не делали", - рассказал Ляшко.

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Представитель Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщила, что в результате обысков была изъята документация, впрочем, подозрения никому не вручали. Имена и количество обыскиваемых лиц не озвучивались.

Также неизвестно, является ли этот случай отдельным эпизодом или связан с предыдущим, когда в сентябре 2021 года руководителя одного из межрайонных управлений водного хозяйства в Закарпатье подозревали в многолетней незаконной добыче гравия из трех рек – Тисы, Теребли и Тересвы. Тогда правоохранители отмечали, что действовали в рамках разоблачения части масштабной схемы, повлекшей ущерб окружающей среде в размере 250 млн грн.
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Вот ведь козльі , прости господи ! А потом реки из берегов вьіходят и все сносят , форель пропадает и т.п. Представляю , как єти "прикордонники" охраняют границу , в свой карман.
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23.11.2021 20:14 Ответить
Це ДБР бачу активно шукаєі знаходить собі друзів всюди
Їм ще нагадають вилучення клістронів з ракет які охороняли небо України.
Казкові імбіцили.
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23.11.2021 20:50 Ответить
ну так - потрібно показати хто тепер буде все контролювати та отримувати доляху....
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23.11.2021 21:10 Ответить
У мукачєвому мало хто займається законною діяльністю...)))
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23.11.2021 21:35 Ответить
Скажіть чесно, що за природні ресурси податок державі не заплатили, а поклали гроші собі в кишеню. А то розповідають, що якби накопали гравію з річки і укріпили ним берег, то шкоди довкіллю не було б. А як просто накопали, то шкода довкіллю є. Річки землечерпалками поглиблюють і ні про яку шкоду ніколи не йдеться.
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23.11.2021 22:16 Ответить
 
 