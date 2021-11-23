ГБР обыскало пограничников на Закарпатье

Сотрудники ГБР провели обыски в связи с незаконной добычей песчано-гравийной смеси из реки Тиса.

Обыски провели у должностных лиц Мукачевского пограничного отряда. Об этом на брифинге в Ужгороде сообщил директор Территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

Следователи ГБР проверяли причастность мукачевских пограничников к незаконной схеме добычи и продажи гравия из реки Тисы.

"Должностные лица Мукачевского пограничного отряда в сговоре с несколькими ФЛП организовали и способствовали незаконной добыче песчано-гравийной смеси из реки Тисы. Разрешение на работы, которое они имеют, предусматривает использование этой песчано-гравийной смеси для укрепления подпорных стенок реки. В настоящее время установлено, что смесь продавалась местному населению. Это длится годами и возникает вопрос, почему другие контролирующие органы, которые должны принимать меры по пресечению преступления, этого не делали", - рассказал Ляшко.

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Представитель Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщила, что в результате обысков была изъята документация, впрочем, подозрения никому не вручали. Имена и количество обыскиваемых лиц не озвучивались.

Также неизвестно, является ли этот случай отдельным эпизодом или связан с предыдущим, когда в сентябре 2021 года руководителя одного из межрайонных управлений водного хозяйства в Закарпатье подозревали в многолетней незаконной добыче гравия из трех рек – Тисы, Теребли и Тересвы. Тогда правоохранители отмечали, что действовали в рамках разоблачения части масштабной схемы, повлекшей ущерб окружающей среде в размере 250 млн грн.