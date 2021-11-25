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ТЕС (113) вугілля (379) ДТЕК (175)

ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня

Компанія ДТЕК Енерго очікує прибуття другого із семи законтрактованих суден з вугіллям типу Panamax (Панамакс) з Америки на наступному тижні (29 листопада - 5 грудня).

"Готуємося зустрічати друге із семи суден "Панамакс". Очікується воно в Україні вже наступного тижня та поповнить запаси власної генерації", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В компанії також зазначили, що 24 листопада перший Panamax з 60,5 тис. т вугілля, що був привезений ДТЕК для потреб державних ТЕС "Центренерго" з США, повністю розвантажили в порту "Южний".

"Наразі більше третини із зазначеного обсягу відвантажено у вагони, щоб вже в найкоротші терміни поповнити запаси державної генерації", - відзначили у ДТЕК Енерго.

Нагадаємо, ДТЕК законтрактував 7 кораблів з вугіллям з США і Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

Також читайте: Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що все ТЕС компанії будуть забезпечені вугілля до закінчення опалювального сезону.

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Дтэк -это хорошо, Ахметов закупил себе уголь. А что с государственными электростанциями, которых больше половины?
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25.11.2021 20:44 Відповісти
Правильно . Купувати треба в друзів , а не в ворогів . І тим більше не в фашистській русні , яка фінансує війни , диктатури і тероризм
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25.11.2021 20:45 Відповісти
100% підтримую!! а то беремо на Заході кредити а купуємо непотріб у білорасєї...
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25.11.2021 21:48 Відповісти
За срыв отопительного сезона 21-22 года полностью лежит на ахметове.Так как 70% всей темловой генерации находится в руках дтек.В прошлом году Ахметов тоже сорвал отопительный сезон .Не захотел закупать уголь и генерировать электроэнергию.В прошлом году закупали электричесво в РФ и Беларусь.По. этому ,пусть ахметов платит штрафы и неустойку за срыв отопительного сезона и за останвку без света предприятий Украины.А это уже статья и расценивается как диверсия против экономики Украины.Так как без электричества промышленность остановится и бюджет не до получит десятков миллиардов гривен.Этим вопросом должно заниматься СБУ и набу.Так ахметов запретил через суд импорт электричества из РФ и Беларусь.А это может существенго ударить по экономике страны в целом....
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25.11.2021 20:54 Відповісти
А зелепузики будут платить штраф за остановку государственных ТЕС Центрэнерго? Или никто ничего не должен?
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25.11.2021 21:04 Відповісти
Так.Закон один для усіх!Слава Украіні!
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25.11.2021 21:55 Відповісти
А за дерибан Укрнафты?
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26.11.2021 00:46 Відповісти
Так .і за деребан мусять сидіти усі винні.Мені байдуже який олігарх або чиновник.
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26.11.2021 01:01 Відповісти
Память, а будуть?
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26.11.2021 01:11 Відповісти
 
 