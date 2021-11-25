ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня

Компанія ДТЕК Енерго очікує прибуття другого із семи законтрактованих суден з вугіллям типу Panamax (Панамакс) з Америки на наступному тижні (29 листопада - 5 грудня).

"Готуємося зустрічати друге із семи суден "Панамакс". Очікується воно в Україні вже наступного тижня та поповнить запаси власної генерації", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В компанії також зазначили, що 24 листопада перший Panamax з 60,5 тис. т вугілля, що був привезений ДТЕК для потреб державних ТЕС "Центренерго" з США, повністю розвантажили в порту "Южний".

"Наразі більше третини із зазначеного обсягу відвантажено у вагони, щоб вже в найкоротші терміни поповнити запаси державної генерації", - відзначили у ДТЕК Енерго.

Нагадаємо, ДТЕК законтрактував 7 кораблів з вугіллям з США і Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

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Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що все ТЕС компанії будуть забезпечені вугілля до закінчення опалювального сезону.