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На окупованих територіях незаконно утримується 300 українців, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Події

На окупованих територіях незаконно утримується 300 українців, - Денісова

Станом на кінець листопада 2021 року у в'язницях в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей незаконно утримують 300 громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Підконтрольні РФ незаконні збройні формування утримують у в'язницях ОРДЛО 300 громадян України: 223 – у Донецькій та 77 – у Луганській області", - написала Денісова за підсумками форуму "Подолання конфлікту на Донбасі як завдання поколінь: просування справедливості, діалогу, примирення.

Вона додала, що в Україні за 8 років від початку збройної агресії з боку РФ не було законодавчо визначено статус осіб, постраждалих від воєнного конфлікту. Частково врегульовано визначення статусу потерпілої від конфлікту особи лише щодо дітей, які постраждали в результаті воєнних дій та осіб з інвалідністю в результаті війни, які отримали поранення на території проведення АТО/ООС.

Як повідомлялося, станом на 25 вересня 2020 року на території ОРДЛО незаконно утримувалися 235 громадян України.

Також читайте: Росія не надає медичну допомогу українським політв'язням, - Денісова

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некогда зеЛоху думать об украинцах..
после отдачи цемаха в рашку - ни одного обмена НЕ было.. Миссия для клована выполненна - зачем ему украинцы?
Да и деребан продолжается:

шо вертолеты, зеЛох офшорный хрчет кататься на "своих" (за гос.счет!) Боингах..

Украина - щедрая душа: зачем нам государственная авиакомпания? Джерело: https://censor.net/ua/b3301531

Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему? Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
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25.11.2021 20:00 Відповісти
А когда последний раз обмен был, я что то уже и не припомню.
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25.11.2021 20:06 Відповісти
Коли всіх козирів віддали, за яких наши розвідники повіддавали життя та кінцівки.
При цьому ще пообіцяли посадити Порошенко....
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26.11.2021 06:33 Відповісти
неужели нашла время? а михо как-же? разве не требует всех усилий и времени омбудсмена и МИД?
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25.11.2021 20:07 Відповісти
Отчиталась. Молодец!
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25.11.2021 21:15 Відповісти
 
 