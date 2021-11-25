На окупованих територіях незаконно утримується 300 українців, - Денісова
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Станом на кінець листопада 2021 року у в'язницях в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей незаконно утримують 300 громадян України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.
"Підконтрольні РФ незаконні збройні формування утримують у в'язницях ОРДЛО 300 громадян України: 223 – у Донецькій та 77 – у Луганській області", - написала Денісова за підсумками форуму "Подолання конфлікту на Донбасі як завдання поколінь: просування справедливості, діалогу, примирення.
Вона додала, що в Україні за 8 років від початку збройної агресії з боку РФ не було законодавчо визначено статус осіб, постраждалих від воєнного конфлікту. Частково врегульовано визначення статусу потерпілої від конфлікту особи лише щодо дітей, які постраждали в результаті воєнних дій та осіб з інвалідністю в результаті війни, які отримали поранення на території проведення АТО/ООС.
Як повідомлялося, станом на 25 вересня 2020 року на території ОРДЛО незаконно утримувалися 235 громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
после отдачи цемаха в рашку - ни одного обмена НЕ было.. Миссия для клована выполненна - зачем ему украинцы?
Да и деребан продолжается:
шо вертолеты, зеЛох офшорный хрчет кататься на "своих" (за гос.счет!) Боингах..
Украина - щедрая душа: зачем нам государственная авиакомпания? Джерело: https://censor.net/ua/b3301531
Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему? Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
При цьому ще пообіцяли посадити Порошенко....