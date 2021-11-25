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Новини За кордоном
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Іспанія (277) Крим (7777) посольство України (160)

Окупований Крим позначили в іспанському підручнику як "російський"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Окупований Крим позначили в іспанському підручнику як "російський"

Посольство України в Іспанії звернулося через це Міносвіти Іспанії.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці посольства, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про підручник українські дипломати отримали від співвітчизників. "Російським" Крим представли в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives". Посол України Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте

"Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим Міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - повідомили у посольстві.

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Дипломати також закликали співвітчизникві не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації.

"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", - пояснили у посольстві.

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Топ коментарі
+9
Очередная кремлёвская спецоперация . Не первая и не последняя. Нам тоже надо не сопли жевать, а выпускать карты с японскими Курилами, с китайским дальним востоком, с немецким калининградом, с финской Карелией, с украинской кубанью, белгородом....
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25.11.2021 23:33
+8
А якщо б ми зробили карту Іспанії без Каталонії?
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25.11.2021 23:37
+5
Там є кому "перейматися". В Барселоні величезна кацапська громада. Тікають з хуйлостану масово ... аби стати "русскімі на чужбінє".
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25.11.2021 23:25
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Для Гішпанії Україна така ж далека як і для нас Занзібар і що там чіє вони не переймаються.
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25.11.2021 23:20 Відповісти
Там є кому "перейматися". В Барселоні величезна кацапська громада. Тікають з ********** масово ... аби стати "русскімі на чужбінє".
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25.11.2021 23:25 Відповісти
Ну так тем более должно быть так как по международному праву, а это сделано специально. Скорее всего автор прокацапский коммуняка-дегенерат типа таких которые Зозулю травили
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25.11.2021 23:30 Відповісти
Очередная кремлёвская спецоперация . Не первая и не последняя. Нам тоже надо не сопли жевать, а выпускать карты с японскими Курилами, с китайским дальним востоком, с немецким калининградом, с финской Карелией, с украинской кубанью, белгородом....
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25.11.2021 23:33 Відповісти
Не при каденції зрадника янєлохА.
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26.11.2021 00:54 Відповісти
Прежде Кубани я всегда напоминаю что Стародубщина была частью Черниговской губернии со времен Руси и вплоть до событий 100-летней давности.
И первый референдум на штыках был именно там в ноябре 1919 г. а не в Крыму в 2014-м.

Именно там были самые жестокие бои Серожупанной дивизии УНР против большевиков. Самые жесткие бои российско-украинской войны 1917-1921 г! Там, а не под распиаренными Крутами!

Но после ее захвата, и "референдума", большевики зачистили Стародубщину от всего украинского, даже могил воинов УНР не осталось, ни языка, ни улиц, ничего...
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26.11.2021 10:16 Відповісти
А якщо б ми зробили карту Іспанії без Каталонії?
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25.11.2021 23:37 Відповісти
Лучше карту Испании с Гибралтаром.
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25.11.2021 23:39 Відповісти
Випередили!
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25.11.2021 23:43 Відповісти
Я старалась.
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25.11.2021 23:54 Відповісти
якщо таке діло, то ми почнемо Каталонію, зі столицею в Барселоні, позначати окремим кольором від Іспанії... а потім ще й іншим кольором позначимо Країну Басків ... Чи сподобається це іспанцям? Всі ці "помилки" в різних європейських країнах свідчать про масштаб підкупу московською ордою європейських чинуш ... Сподіватися можна лише на власну Армію, Церкву, Волонтерів та на громадське Суспільство, а назовні тільки на англосаксів - Штати, Британію, Канаду, все решта - так чи інакше куплене московською ордою ...
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25.11.2021 23:47 Відповісти
шалят, каталонцы...
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26.11.2021 00:02 Відповісти
*шаКАлят
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26.11.2021 03:45 Відповісти
Тоді треба у нас назвати Каталонію новою державою
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26.11.2021 00:25 Відповісти
В наших учебниках, обозначьте Каталонию как отдельное государство, а остальную территорию бывшей Испании как Марокко.
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26.11.2021 02:54 Відповісти
и вообще испанию придумал португальский генштаб нет некакой испании есть каталонская народная республика
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26.11.2021 08:27 Відповісти
свободу народной каталонской республике от мадридской фашистской хунты ! вот так вот
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26.11.2021 08:29 Відповісти
Треба послам України звернутися в суд і вимагати від іспанського видавництва відшкодування моральних збитків
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Европейцев нужно учить. Редакторы могли не разбираться в политике. Напишите в support- они исправят.
Я недавно так исправил карту с российским крымом на карте климатических изменений в статье the Guardian. Написал имейл в саппорт- извинились, исправили
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26.11.2021 09:58 Відповісти
Тут все так обидены на европейцев что предлогают отплатить им тем же. Обьясню- там у них все стабильно и рядовой европеец не интересуется не то что ньансами нашей войны с рашкой, они вобще смутно представляют что такое Украина и где она. Кроме Кличко, Шевченко, и Чернобыля конечно же. А тема Крыма для них вобще как для украинского селянина- вопрос отделения Южного Судана. Да вот из вас многие понимают суть Эфиопско-Эритрейской войны и нюансы с разными племенами?
Короче, люди, меньше детских обид! Больше конструктива- видите ошибку с картой- пишите в саппорт издания и пусть исправляют.
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26.11.2021 10:06 Відповісти
 
 