Окупований Крим позначили в іспанському підручнику як "російський"
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Посольство України в Іспанії звернулося через це Міносвіти Іспанії.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці посольства, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про підручник українські дипломати отримали від співвітчизників. "Російським" Крим представли в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives". Посол України Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте
"Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим Міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - повідомили у посольстві.
Дипломати також закликали співвітчизникві не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації.
"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", - пояснили у посольстві.
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И первый референдум на штыках был именно там в ноябре 1919 г. а не в Крыму в 2014-м.
Именно там были самые жестокие бои Серожупанной дивизии УНР против большевиков. Самые жесткие бои российско-украинской войны 1917-1921 г! Там, а не под распиаренными Крутами!
Но после ее захвата, и "референдума", большевики зачистили Стародубщину от всего украинского, даже могил воинов УНР не осталось, ни языка, ни улиц, ничего...
Я недавно так исправил карту с российским крымом на карте климатических изменений в статье the Guardian. Написал имейл в саппорт- извинились, исправили
Короче, люди, меньше детских обид! Больше конструктива- видите ошибку с картой- пишите в саппорт издания и пусть исправляют.