Болгарія запевнила, що її позиція незмінна: Крим - український, - Кулеба

МЗС України отримало від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції країни щодо територіальної приналежності Криму Україні.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не лише словами відреагувати, тому що виклик посла Болгарії до МЗС - це дія в дипломатії, а не слова, і за останні два дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму", - зазначив міністр.

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Кулеба додав, що в МЗС розберуться, як рухатися далі в цьому питанні, підкресливши, що вони ніколи не залишатимуть подібні коментарі без відповіді.

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави. ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.