Болгария заверила, что ее позиция неизменна: Крым - украинский, - Кулеба

МИД Украины получило от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции страны относительно территориальной принадлежности Крыма Украине.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД - это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма", - отметил министр.

Кулеба добавил, что в МИД разберутся, как двигаться дальше в этом вопросе, подчеркнув, что они никогда не будут оставлять подобные комментарии без ответа.

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Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. ЦИК Болгарии 22 ноября объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.