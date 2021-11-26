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ДТП (2939) Харків (2044)

Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина

Новини Цензор.НЕТ Події

Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина

У дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми. Як відомо, ввечері на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкових автівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише сайт міста Харкова 057.

У прес-службі ДСНС в Харківській області виданню повідомили, що в результаті ДТП загинули 3 людини. Серед загиблих числяться чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки.

Також число жертв в результаті ДТП підтверджує поліція Харкова.

"Поліція з'ясовує обставини масштабної ДТП, в якій загинули троє громадян", - йдеться в повідомленні.

Також там повідомили, що п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.

"Ще п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як відомо, під Харковом сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. В результаті аварії одна вантажівка розчавила легковий автомобіль.

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Топ коментарі
+11
Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
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26.11.2021 01:27
+7
Просто увидел неточности в описании дтп, решил поделиться тем что видел собственными глазами, регистрироваться на цензоре, зачем?, есть быстрый вход через фейсбук, я на цензоре больше читаю новости знаешь ли. А по поводу твоей паранои, ну так это лечится ты к врачам главное обратись. А то что ты человек гавно ну это не лечится к сожалению...
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26.11.2021 03:00
+5
Произошло все в двадцати метрах перед моей машиной, грузовик груженый щебнем проехал на красный, в него влетел шевролет, который ехал на зеленый от удара грузовик перевернуло на стоящие на перекрестке машины
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26.11.2021 01:21
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Сразу на момент аварии местные сми примерно так описали. Две фуры столкнувшись лягли на борт, и одна фура накрыла вроде такси что рядом ехало. В такси водитель, и вроде бабушка с ребёнком девочка маленькая. Не могли спасатели быстро достать, засыпало грузом. Там картина масштабная, место живое, освещённое. Есть пострадавшие тоже ещё, разной степени.
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26.11.2021 00:34 Відповісти
Доколе бесконечные потоки фур будут пхаться через наши города? Куда смотрит вяликое будивныцство?
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26.11.2021 00:50 Відповісти
Вроде бы это не в городе а на пересечении окружной дороги и Салтовского шоссе
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26.11.2021 01:07 Відповісти
Прут все транзитом через городские улицы, пофигу на знаки. Убивают городские дороги, создают заторы и неудобства.
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26.11.2021 01:31 Відповісти
Это да. Но на том куске окружной от Салтовского до Белгородского шоссе народ топит я просто офигел. После того как дорогу сделали.
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26.11.2021 03:01 Відповісти
В Одессе в этими фурами вообще жопа
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26.11.2021 07:33 Відповісти
не буде фур в міста - не буде тобі чоґо їсти завтра....
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26.11.2021 01:16 Відповісти
Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
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26.11.2021 01:27 Відповісти
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дебіл, після дебільноґо звертання ти в спамі..
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26.11.2021 01:32 Відповісти
а чого ти "ґ"-каєш де не треба?
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26.11.2021 02:44 Відповісти
трансліт такий - все ніяк не звикну, що на "г" тре тиснти "h" а нее "g"
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26.11.2021 02:50 Відповісти
хочешь і ґикну і гикну?
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26.11.2021 02:51 Відповісти
краще мовчи - you will be like intelligent.
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26.11.2021 09:26 Відповісти
Ты идиот? 7 лет работаю водителем тягача в Европе, загрузки\разгрузки могут находиться где угодно, в городе, селе, даже в своих домах, не пиши пурги о том, что всегда в нормальных странах грузят и разгружают только в терминалах за городом. В Европе даже если стоит знак запрета для грузовых но нет других подъездов к фирме , один хер едешь и ничего тебе не будет.
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26.11.2021 09:58 Відповісти
Болван, при чём тут Европа?
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26.11.2021 10:01 Відповісти
Дурачок ты же сам писал про нормальные страны. Европа в твоем понимании это не нормальные страны? Какой же ты дибильчик
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26.11.2021 13:47 Відповісти
Чукча не читатель? Я писал что в совке такого упоротого беспредела не было.Европу можешь себе в комфортное место засунуть.
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26.11.2021 13:55 Відповісти
Дибильчик это твой текст? : +11 Психиатрическая больница No1

Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
Дибильчик что в твоем дурном понимании нормальные страны? Европа это не нормальные?
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26.11.2021 17:23 Відповісти
Болван, ты снова не понял, да? Читай текст снова - где была нормально организована логистика.
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26.11.2021 21:32 Відповісти
ДТП произошло на окраине города.
Но если речь у тебя зашла о "великом", тогда понятно.

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26.11.2021 07:43 Відповісти
Неважно где оно произошло, пока через города прёт бесконечное число многотонников.
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26.11.2021 09:08 Відповісти
Шо там у Харкові з культурою водіння?
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26.11.2021 00:51 Відповісти
все гаразд - водіі відіюють вже як вміють...
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26.11.2021 01:01 Відповісти
Это не Харьков, это окружная
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26.11.2021 02:05 Відповісти
какаяразнiца? Оно хотело пхаться через Харьков.Что, в Харькове фурі не ездят?
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26.11.2021 09:09 Відповісти
Харків - місто шумахерів під ноздрею... - пілоти....
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26.11.2021 01:07 Відповісти
Произошло все в двадцати метрах перед моей машиной, грузовик груженый щебнем проехал на красный, в него влетел шевролет, который ехал на зеленый от удара грузовик перевернуло на стоящие на перекрестке машины
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26.11.2021 01:21 Відповісти
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і я б тобі повірив, як би ти не був 20 хвл тому реестрирований "пользователь - свідок" зі пськова
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26.11.2021 01:46 Відповісти
Так может он и зарегистрировался специально, чтобы это написать?
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26.11.2021 01:47 Відповісти
тебе из за океана видней
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26.11.2021 02:16 Відповісти
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на лосятине островской видней....
а в тебе під носом сопля і не бачно
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26.11.2021 02:18 Відповісти
он через VPN путешествует по всему миру
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26.11.2021 09:36 Відповісти
А регистратора у вас в машине нету?
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26.11.2021 01:46 Відповісти
Как от удара Шевроле мог перевернуться грузовик? Как вариант водитель грузовика потерял управление, другого объяснения нет. Соболезную и призываю водителей фур не гнать, успеете.
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26.11.2021 01:51 Відповісти
від справжого шевроле - і танк перевернеться, звикайте...
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26.11.2021 01:54 Відповісти
Как от удара пули мог погибнуть человек?... Физика видимо не ваше, кинетическая энергия удара, плюс он наехал на влетевшую в него машину, вот его и перевернуло
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26.11.2021 02:20 Відповісти
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теж не розумію - як від удара пулі міґг чоловік померти?
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26.11.2021 03:56 Відповісти
МГУ?
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26.11.2021 09:11 Відповісти
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ти забув - ти був y машині і дивом вперся до Цензора)))
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26.11.2021 02:15 Відповісти
Три пятнадцать это уровень ай-кью или что? "Дивом вперся" ты, если нечего по существу сказать, зачем вообще пишешь, или американизированым украинцам делать больше нечего?
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26.11.2021 02:24 Відповісти
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свідок
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26.11.2021 02:31 Відповісти
Не болей дядя, срать в теме о дтп с жертвами может только больной на голову, так что ты подлечись, а то ненароком сам станешь свiдком еговы или еще какой бяки
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26.11.2021 02:36 Відповісти
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"Произошло все в двадцати метрах перед моей машиной, грузовик груженый щебнем проехал на красный, в него влетел шевролет, который ехал на зеленый от удара грузовик перевернуло на стоящие на перекрестке машины"
свідок ... Сергей Карачевцев 2c946032
попитайте хлопця, дослідники - він знае все - сам там 3 рази був...
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26.11.2021 02:42 Відповісти
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"20-перед тазом" - хлопець не розґубився - тут же заеереструвався на цензорі і рубанув нам правду-матку під самий корень..
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26.11.2021 02:47 Відповісти
Просто увидел неточности в описании дтп, решил поделиться тем что видел собственными глазами, регистрироваться на цензоре, зачем?, есть быстрый вход через фейсбук, я на цензоре больше читаю новости знаешь ли. А по поводу твоей паранои, ну так это лечится ты к врачам главное обратись. А то что ты человек гавно ну это не лечится к сожалению...
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26.11.2021 03:00 Відповісти
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теж побачів незрозумілості в твоїх претензіях, як ше е - то давай, шумі іґгорка
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26.11.2021 03:09 Відповісти
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в швидку хоч б здинькнул "20 мітрів свідок", чі біґом на цензор?
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26.11.2021 03:15 Відповісти
Конечно бегом на цензор, ДТП произошло в 18:22 написал я об этом в пол второго ночи, конечно бегом на цензор, лечись "свiдок Цензора", святыни всех колбасных эмигрантов...
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26.11.2021 03:22 Відповісти
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497267 - ти останній заеерестрований з підерських.... - юнґга на обкатке?
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26.11.2021 03:29 Відповісти
Твоя жопа на обкатке похоже, аж полыхает, последи, последи за активностью профиля я не против в этом видимо и заключается смысл твоей убогой жизни
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26.11.2021 03:34 Відповісти
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внаю казла с підера - для них нема різнці коґо і в шо....
стомився від тебе, дирявий "свідок 20"
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26.11.2021 03:38 Відповісти
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манюхе своей впаривай, анатолій, шо ти не ****...
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26.11.2021 03:18 Відповісти
Иди работай, авангард колбасных войск...
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26.11.2021 03:26 Відповісти
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не тобі ґгавкать тоба
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26.11.2021 03:33 Відповісти
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мо рузжо яке візьмешь від діда і підеш на Украйну забалалаїть?
та йди вже, кацапьонок ...
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26.11.2021 03:49 Відповісти
Учитывая кол-во мразей с козлячим ксеноном, ночью лучше не ездить
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26.11.2021 05:51 Відповісти
Вас в том Харькове на велосипеды пересадить пока ПДД не выучите и не начнёте их выполнять
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26.11.2021 08:26 Відповісти
Дикий Схід.
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26.11.2021 09:07 Відповісти
Фуры-страшное зло наших дорог!!! Убивают порядок, убивают дороги, убивают людей... Большинство водил фур - жлобье конченное, берут всех подряд!
Возродите, блд, Укзализныцю! Сколько ЭТО может длиться, где новые кирпы?
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26.11.2021 09:10 Відповісти
видео есть в телеграмм канале со вчерашнего дня
фура с щебнем на красный. легковой на зеленый. удар пришелся в заднюю ось "головы" фурыф с щебнем. поэтому ее так легко занесло и положило на бок.
ссылка на ТГ вот
https://t.me/h_saltovka/35908
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26.11.2021 09:25 Відповісти
Харьков - аномальная зона?
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26.11.2021 09:29 Відповісти
 
 