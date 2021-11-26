Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина
Новини Цензор.НЕТ Події
У дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми. Як відомо, ввечері на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкових автівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише сайт міста Харкова 057.
У прес-службі ДСНС в Харківській області виданню повідомили, що в результаті ДТП загинули 3 людини. Серед загиблих числяться чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки.
Також число жертв в результаті ДТП підтверджує поліція Харкова.
"Поліція з'ясовує обставини масштабної ДТП, в якій загинули троє громадян", - йдеться в повідомленні.
Також там повідомили, що п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.
"Ще п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Як відомо, під Харковом сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. В результаті аварії одна вантажівка розчавила легковий автомобіль.
Будь ласка, зачекайте...
там англіська теж е - заутомі вже мене, набери шось....
Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
Дибильчик что в твоем дурном понимании нормальные страны? Европа это не нормальные?
Но если речь у тебя зашла о "великом", тогда понятно.
а в тебе під носом сопля і не бачно
свідок ... Сергей Карачевцев 2c946032
попитайте хлопця, дослідники - він знае все - сам там 3 рази був...
стомився від тебе, дирявий "свідок 20"
та йди вже, кацапьонок ...
Возродите, блд, Укзализныцю! Сколько ЭТО может длиться, где новые кирпы?
фура с щебнем на красный. легковой на зеленый. удар пришелся в заднюю ось "головы" фурыф с щебнем. поэтому ее так легко занесло и положило на бок.
ссылка на ТГ вот
https://t.me/h_saltovka/35908