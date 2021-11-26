Подробности ужасного ДТП в Харькове: погибли три человека, среди них ребенок
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В дорожно-транспортном происшествии под Харьковом погибли три человека, включая ребенка, пять человек получили травмы. Как известно, вечером на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт города Харькова 057.
В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому примерно три года.
Число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.
"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли три гражданина", - говорится в сообщении.
Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.
"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.
Пожалуйста, подождите...
там англіська теж е - заутомі вже мене, набери шось....
Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
Дибильчик что в твоем дурном понимании нормальные страны? Европа это не нормальные?
Но если речь у тебя зашла о "великом", тогда понятно.
а в тебе під носом сопля і не бачно
свідок ... Сергей Карачевцев 2c946032
попитайте хлопця, дослідники - він знае все - сам там 3 рази був...
стомився від тебе, дирявий "свідок 20"
та йди вже, кацапьонок ...
Возродите, блд, Укзализныцю! Сколько ЭТО может длиться, где новые кирпы?
фура с щебнем на красный. легковой на зеленый. удар пришелся в заднюю ось "головы" фурыф с щебнем. поэтому ее так легко занесло и положило на бок.
ссылка на ТГ вот
https://t.me/h_saltovka/35908