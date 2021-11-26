Активний епідпроцес за COVID-19 триває в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській і Чернігівській областях, – головний санлікар

Активний епідемічний процес за COVID-19 триває в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській і Чернігівській областях, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"На сьогодні в нас найбільші показники за позитивністю тестування в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській і Чернігівській областях. Це фактично ті області, де досить активно триває епідемічний процес", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кузін пояснив, що якщо показники за позитивністю тестування понад 20%, то в регіоні з'являються підстави для впровадження "червоної" зони.

"Ми бачимо певний зв'язок між позитивністю тестів і рівнем госпіталізації: спочатку зростає позитивність, тобто інфекція починає активно циркулювати, а після цього через кілька тижнів зростає госпіталізація", - сказав він.

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Головний санітарний лікар також наголосив, що для усунення можливостей маніпуляцій із цим показником МОЗ використовує ще показник з охоплення тестування - середню кількість тестів, яку має виконувати лабораторія або область на рівні всіх своїх ОТГ.

"Ці характеристики зіставляються, щоб не було махінацій зі штучним заниженням або завищенням. Якщо інфекція циркулює, показник однозначно перевищить 20%, ліжка будуть завантажені", - пояснив Кузін.