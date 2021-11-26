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Новини Політика України
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Зеленський (9969) САП (484)

Дуже хочу, щоб до кінця року ми обрали керівника САП, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дуже хочу, щоб до кінця року ми обрали керівника САП, - Зеленський

Новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має бути обраний до кінця цього року.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання.

"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.

За словами президента, конкурс вже на фінальному етапі. 

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"Я знаю, там є фіналісти, а який тиск з боку офісу я - не зовсім розумію", - додав він.

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При цьому саме оточення Зеленського торпедує цей процес...
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26.11.2021 13:25 Відповісти
Только не добавил - на 200% своего!
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26.11.2021 13:28 Відповісти
до кінця року 24го, 25го..... ?
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26.11.2021 13:29 Відповісти
Это хочет тот, у кого вся власть сосредоточена.
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26.11.2021 13:30 Відповісти
Хотеть не вредно!
Вредно дохотеться.
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26.11.2021 13:31 Відповісти
Брехло к-ое или/и инфантильный лох.
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26.11.2021 13:33 Відповісти
а мав би до грудня... брехло.
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26.11.2021 14:11 Відповісти
"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він". - Видно - не дуже хочуть єрмак і татаров. А те, чого хоче неЛох - не має значення.
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26.11.2021 14:30 Відповісти
 
 