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Дуже хочу, щоб до кінця року ми обрали керівника САП, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має бути обраний до кінця цього року.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання.
"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.
За словами президента, конкурс вже на фінальному етапі.
"Я знаю, там є фіналісти, а який тиск з боку офісу я - не зовсім розумію", - додав він.
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