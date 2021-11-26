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ВР (7407) Зеленський (9969) Офіс Президента (1315)

Тиску з боку Офісу Президента на ВР немає, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тиску з боку Офісу Президента на ВР немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Офіс Президента не тисне на депутатів ВР щодо прийняття конкретних законопроєктів.

Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрічаюся з лідером фракції "СН" Давидом Арахамією, з головами комітетів, з Корнієнком зустрічався раніше (коли він був головою політсили. - Ред.), з деякими міністрами. Такі зустрічі відбуваються щотижня. У мене є деякі питання, проводимо напрацьовування в трійках (ОПУ, ВР, КМУ. - Ред.). Підводимо підсумки", - зазначив глава держави.

"Тиску на Верховну Раду, я вважаю, що його немає бути. Його немає", - додав він.

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26.11.2021 13:36 Відповісти
Сворачивай уже свою прессуху, бо люди телевизоры заплевали.
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26.11.2021 13:39 Відповісти
Брехня...
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26.11.2021 13:47 Відповісти
 
 