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Тиску з боку Офісу Президента на ВР немає, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Офіс Президента не тисне на депутатів ВР щодо прийняття конкретних законопроєктів.
Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Я зустрічаюся з лідером фракції "СН" Давидом Арахамією, з головами комітетів, з Корнієнком зустрічався раніше (коли він був головою політсили. - Ред.), з деякими міністрами. Такі зустрічі відбуваються щотижня. У мене є деякі питання, проводимо напрацьовування в трійках (ОПУ, ВР, КМУ. - Ред.). Підводимо підсумки", - зазначив глава держави.
"Тиску на Верховну Раду, я вважаю, що його немає бути. Його немає", - додав він.
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Alexey Chernyavsky
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