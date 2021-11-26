Кадрову кризу в НБУ вдалось тимчасово погасити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про залагодження осінньої кризи з кадрами в Національному банку України.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Національному банку влітку і на початку осені була кризовою з погляду кадрів. Те, що я зробив, це погасив тимчасово пожежу, що призвело до зміни керівництва Нацбанку, стабілізувало ситуацію з курсом і призвело до підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом та отримання від нього траншу", - сказав президент.

Він додав, що кадрова ситуація, що склалася сьогодні, повинна зберігатися в існуючому форматі. "Сьогодні вона має бути у тому форматі, в якому вона є. Це моя особиста думка. А потім, коли ми пройдемо цей період, розбиратися з проблемами", – додав голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський

Зеленський зазначив, що вважає за правильне збереження на посаді голови правління Нацбанку Кирила Шевченка.