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Кадрову кризу в НБУ вдалось тимчасово погасити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кадрову кризу в НБУ вдалось тимчасово погасити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про залагодження осінньої кризи з кадрами в Національному банку України.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Національному банку влітку і на початку осені була кризовою з погляду кадрів. Те, що я зробив, це погасив тимчасово пожежу, що призвело до зміни керівництва Нацбанку, стабілізувало ситуацію з курсом і призвело до підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом та отримання від нього траншу", - сказав президент.

Він додав, що кадрова ситуація, що склалася сьогодні, повинна зберігатися в існуючому форматі. "Сьогодні вона має бути у тому форматі, в якому вона є. Це моя особиста думка. А потім, коли ми пройдемо цей період, розбиратися з проблемами", – додав голова держави.

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Зеленський зазначив, що вважає за правильне збереження на посаді голови правління Нацбанку Кирила Шевченка.

Автор: Володимир Янченко
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Шта?

1. Каким боком ЗЕ к назначениям в НБУ в 2021 году? ЗЕ совсем головой поехал.

2. Кадровый кризис в НБУ был вызван назначением Шевченко на пост главы НБУ. Т.е. ЗЕ этот кризис и вызвал.
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26.11.2021 16:00 Відповісти
...повністю зруйнувавши незалежність НБУ...
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26.11.2021 16:04 Відповісти
Свобода, рівність і ********! - такий парафраз охлократії. Естетика нуворишів. Диктат грошових мішків. Моральний ексгібіціонізм придурків. На цьому постане література нового часу. На цьому розквітне шоу-бізнес. На цьому нові покоління втрачатимуть сенс життя. Словом, нарешті знайшли себе. Можна злізти з дерева, можна вилізти на дерево. Свобода.
Ліна КОСТЕНКО "Записки українського самашедшого"
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26.11.2021 16:10 Відповісти
Якби дурні літали, він був би командиром ескадрильї.
З кінофільму "Стріляйте в піаніста" (режисер - Франсуа ТРЮФФО)
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26.11.2021 16:16 Відповісти
Это он запутался в пространственно-временном континууме и выдал за лето 2020, когда он Шеву главой НБУ пристроил?
Некисло его штырит -- путешествия во времени начались.
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26.11.2021 16:28 Відповісти
 
 