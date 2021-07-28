Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Національний банк є незалежним інститутом, і в кадрові рішення там не втручається.

Про це він заявив в інтерв`ю кільком телеканалам у межах форуму "Україна 30. Децентралізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато різних чуток щодо ситуації в Національному банку, і не перший рік це відбувається. Для мене як Президента - це незалежна інституція, я в кадрові рішення НБУ не хотів би втручатися і не маю права і бажання", - сказав Зеленський.

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Водночас Президент зазначив, що якщо у керівництва НБУ виникають питання, у тому числі кадрові, він відкритий і готовий допомагати.

Глава держави додав, що наразі не бачить жодних хвиль у коливаннях курсу валют і гривня стабільна.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.