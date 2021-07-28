Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевняє, що Національний банк є незалежним інститутом, і в кадрові рішення там не втручається.
Про це він заявив в інтерв`ю кільком телеканалам у межах форуму "Україна 30. Децентралізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Багато різних чуток щодо ситуації в Національному банку, і не перший рік це відбувається. Для мене як Президента - це незалежна інституція, я в кадрові рішення НБУ не хотів би втручатися і не маю права і бажання", - сказав Зеленський.
Водночас Президент зазначив, що якщо у керівництва НБУ виникають питання, у тому числі кадрові, він відкритий і готовий допомагати.
Глава держави додав, що наразі не бачить жодних хвиль у коливаннях курсу валют і гривня стабільна.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.
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https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
Для этого есть решалово - завхоз Офиса......
Как вам *******, нормально, абы не Порошенко? Сгниете от бедности, а ваше зечмо с зекодлом будет вас иметь со всех сторон и во всех позах, чтобы отобать последнюю копейку на себя уродов. Даже нет желания перечислять на что, долго.
Выбрали, жри-те, недоумки.
Это всё Ермак воду мутит!