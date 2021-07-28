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Новини
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Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський

Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Національний банк є незалежним інститутом, і в кадрові рішення там не втручається.

Про це він заявив в інтерв`ю кільком телеканалам у межах форуму "Україна 30. Децентралізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато різних чуток щодо ситуації в Національному банку, і не перший рік це відбувається. Для мене як Президента - це незалежна інституція, я в кадрові рішення НБУ не хотів би втручатися і не маю права і бажання", - сказав Зеленський.

Також читайте: У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times

Водночас Президент зазначив, що якщо у керівництва НБУ виникають питання, у тому числі кадрові, він відкритий і готовий допомагати.

Глава держави додав, що наразі не бачить жодних хвиль у коливаннях курсу валют і гривня стабільна.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) НБУ (10501) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+9
Не имею, но буду, да зелибоба?
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28.07.2021 15:49 Відповісти
+8
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен

Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6109

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
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28.07.2021 16:01 Відповісти
+5
Ага верим...Смолия когда убирали ты тоже типа не вмешивался..
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28.07.2021 16:08 Відповісти
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Не имею, но буду, да зелибоба?
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28.07.2021 15:49 Відповісти
не имею желания, но имею возможность, так как ***** через дерьмака и татарова дуже просють.
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28.07.2021 16:23 Відповісти
а что, есть возможность вмешиваться, да?))
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28.07.2021 15:51 Відповісти
А в конституційний суд він може лізти?
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28.07.2021 15:53 Відповісти
"Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ..., але Дєрьмак з Каломийшою кажуть треба!
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28.07.2021 15:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен

Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6109

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
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28.07.2021 16:01 Відповісти
Ага верим...Смолия когда убирали ты тоже типа не вмешивался..
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28.07.2021 16:08 Відповісти
Як гляну на "українську" мармизу голови НБУ Шевченка (як?!! це вже якесь знущання), так одразу починаю вірити, що Зелень "не втручається".
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28.07.2021 16:10 Відповісти
В нас щось останнім часом з шевченками пороблено(((
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28.07.2021 16:31 Відповісти
Так не царское это дело вмешиваться !
Для этого есть решалово - завхоз Офиса......
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28.07.2021 16:14 Відповісти
Хочется много написать про все,что творится, но не буду. Просто задам один вопрос: вы заметили, как много сегодня стало зеленского и это после того, как многие блогеры, журналисты, тв канашы начали интересоваться, где подевался " главнокомандующий", опять,**** на отдыхе? И таки да,это чмо где-то пропало и опа выдает какую-то х..ю от имени зеленского, записанную заранее.
Как вам *******, нормально, абы не Порошенко? Сгниете от бедности, а ваше зечмо с зекодлом будет вас иметь со всех сторон и во всех позах, чтобы отобать последнюю копейку на себя уродов. Даже нет желания перечислять на что, долго.
Выбрали, жри-те, недоумки.
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28.07.2021 16:37 Відповісти
Зато у Ермака этого желания, хоть отбавляй. И не только в отношении НБУ...
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28.07.2021 16:38 Відповісти
вова нє вмешівается он покровітельствує вмешіванію - на вмєшіваніє мозгов нєт
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28.07.2021 16:51 Відповісти
Это не я!
Это всё Ермак воду мутит!
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28.07.2021 17:13 Відповісти
И що случилось? ВЕЗДЕ было желание вмешиваться, а тут таки нет?
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28.07.2021 18:13 Відповісти
питання стало ребром - потрібно підписувати відмову від позову в Лондоні (спадщину Смолія) Єрмак хоче "підставити" плече Ігорю Валерійовичу і відмову не підписують. Так тримати товариші банкіри. Вас спеціально поставили вчинити підпис а Ви не можете. Геть з посади. Тільки но вигнав одного кренделя Смолія у він вже в МВФ заправляє. Шевченко працює як заправський родич Азірова-туляки, одним словом. Де притулиш там і злізеш.
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28.07.2021 19:26 Відповісти
 
 