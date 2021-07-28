Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Национальный банк является независимым институтом, и в кадровые решения там не вмешивается.

Об этом он заявил в интервью ряду телеканалов в рамках форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Много разных слухов о ситуации в Национальном банке, и не первый год это происходит. Для меня как Президента - это независимая организация, я в кадровые решения НБУ не хотел бы вмешиваться и не имею права и желания", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times

В то же время Президент отметил, что если у руководства НБУ возникают вопросы, в том числе кадровые, он открыт и готов помогать.

Глава государства добавил, что пока не видит никаких волн в колебании курса валют и гривня стабильна.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.