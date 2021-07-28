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Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ, - Зеленский

Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Национальный банк является независимым институтом, и в кадровые решения там не вмешивается.

Об этом он заявил в интервью ряду телеканалов в рамках форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Много разных слухов о ситуации в Национальном банке, и не первый год это происходит. Для меня как Президента - это независимая организация, я в кадровые решения НБУ не хотел бы вмешиваться и не имею права и желания", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times

В то же время Президент отметил, что если у руководства НБУ возникают вопросы, в том числе кадровые, он открыт и готов помогать.

Глава государства добавил, что пока не видит никаких волн в колебании курса валют и гривня стабильна.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) НБУ (4836) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+9
Не имею, но буду, да зелибоба?
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28.07.2021 15:49 Ответить
+8
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен

Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6109

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
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28.07.2021 16:01 Ответить
+5
Ага верим...Смолия когда убирали ты тоже типа не вмешивался..
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28.07.2021 16:08 Ответить
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Не имею, но буду, да зелибоба?
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28.07.2021 15:49 Ответить
не имею желания, но имею возможность, так как ***** через дерьмака и татарова дуже просють.
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28.07.2021 16:23 Ответить
а что, есть возможность вмешиваться, да?))
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28.07.2021 15:51 Ответить
А в конституційний суд він може лізти?
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28.07.2021 15:53 Ответить
"Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ..., але Дєрьмак з Каломийшою кажуть треба!
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28.07.2021 15:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен

Я не маю бажання втручатися в кадрові рішення НБУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6109

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
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28.07.2021 16:01 Ответить
Ага верим...Смолия когда убирали ты тоже типа не вмешивался..
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28.07.2021 16:08 Ответить
Як гляну на "українську" мармизу голови НБУ Шевченка (як?!! це вже якесь знущання), так одразу починаю вірити, що Зелень "не втручається".
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28.07.2021 16:10 Ответить
В нас щось останнім часом з шевченками пороблено(((
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28.07.2021 16:31 Ответить
Так не царское это дело вмешиваться !
Для этого есть решалово - завхоз Офиса......
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28.07.2021 16:14 Ответить
Хочется много написать про все,что творится, но не буду. Просто задам один вопрос: вы заметили, как много сегодня стало зеленского и это после того, как многие блогеры, журналисты, тв канашы начали интересоваться, где подевался " главнокомандующий", опять,**** на отдыхе? И таки да,это чмо где-то пропало и опа выдает какую-то х..ю от имени зеленского, записанную заранее.
Как вам *******, нормально, абы не Порошенко? Сгниете от бедности, а ваше зечмо с зекодлом будет вас иметь со всех сторон и во всех позах, чтобы отобать последнюю копейку на себя уродов. Даже нет желания перечислять на что, долго.
Выбрали, жри-те, недоумки.
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28.07.2021 16:37 Ответить
Зато у Ермака этого желания, хоть отбавляй. И не только в отношении НБУ...
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28.07.2021 16:38 Ответить
вова нє вмешівается он покровітельствує вмешіванію - на вмєшіваніє мозгов нєт
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28.07.2021 16:51 Ответить
Это не я!
Это всё Ермак воду мутит!
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28.07.2021 17:13 Ответить
И що случилось? ВЕЗДЕ было желание вмешиваться, а тут таки нет?
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28.07.2021 18:13 Ответить
питання стало ребром - потрібно підписувати відмову від позову в Лондоні (спадщину Смолія) Єрмак хоче "підставити" плече Ігорю Валерійовичу і відмову не підписують. Так тримати товариші банкіри. Вас спеціально поставили вчинити підпис а Ви не можете. Геть з посади. Тільки но вигнав одного кренделя Смолія у він вже в МВФ заправляє. Шевченко працює як заправський родич Азірова-туляки, одним словом. Де притулиш там і злізеш.
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28.07.2021 19:26 Ответить
 
 