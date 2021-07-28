Я не имею желания вмешиваться в кадровые решения НБУ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверяет, что Национальный банк является независимым институтом, и в кадровые решения там не вмешивается.
Об этом он заявил в интервью ряду телеканалов в рамках форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Много разных слухов о ситуации в Национальном банке, и не первый год это происходит. Для меня как Президента - это независимая организация, я в кадровые решения НБУ не хотел бы вмешиваться и не имею права и желания", - сказал Зеленский.
В то же время Президент отметил, что если у руководства НБУ возникают вопросы, в том числе кадровые, он открыт и готов помогать.
Глава государства добавил, что пока не видит никаких волн в колебании курса валют и гривня стабильна.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.
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https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
Для этого есть решалово - завхоз Офиса......
Как вам *******, нормально, абы не Порошенко? Сгниете от бедности, а ваше зечмо с зекодлом будет вас иметь со всех сторон и во всех позах, чтобы отобать последнюю копейку на себя уродов. Даже нет желания перечислять на что, долго.
Выбрали, жри-те, недоумки.
Это всё Ермак воду мутит!