Зеленський: Будівлі на держдачах передані дітям-сиротам

Президент Володимир Зеленський твердить, що передав будівлі, розташовані на території державної резиденції президента дітям, які живуть без батьків.

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави наголосив, що має повне право користуватися державною дачею.

"Щодо державної дачі: я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти... але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене в гості, я в цьому винен, і будете запускати дрони", - сказав він журналісту.

Зеленський при цьому твердить, що виконав свою обіцянку передати держачу дітям-сиротам.

"Як я і обіцяв, дійсно на дачах державних - там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є і маю на це повне право, повне право - там є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю зроблена", - сказав він.

Зеленський додав, що частину будівель збираються також передати у використання дипломатам.

"Окремо готується проєкт... Там окрім будівлі для дітей буде будівля для дипломатів, це така буде дипломатична історія. Їм будуть даватись ці можливіості, вони можуть - ну, окремий проєкт, буде презентація. І я з’їду з цієх дачі", - пояснив президент.