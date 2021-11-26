УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15367 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 968 46
дача (23) діти (4411) Зеленський (17470) сироти (73)

Зеленський: Будівлі на держдачах передані дітям-сиротам

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Будівлі на держдачах передані дітям-сиротам

Президент Володимир Зеленський твердить, що передав будівлі, розташовані на території державної резиденції президента дітям, які живуть без батьків.

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави наголосив, що має повне право користуватися державною дачею.

"Щодо державної дачі: я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти... але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене в гості, я в цьому винен, і будете запускати дрони", - сказав він журналісту.

Зеленський при цьому твердить, що виконав свою обіцянку передати держачу дітям-сиротам.

"Як я і обіцяв, дійсно на дачах державних - там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є і маю на це повне право, повне право - там є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю зроблена", - сказав він.

Зеленський додав, що частину будівель збираються також передати у використання дипломатам.

"Окремо готується проєкт... Там окрім будівлі для дітей буде будівля для дипломатів, це така буде дипломатична історія. Їм будуть даватись ці можливіості, вони можуть - ну, окремий проєкт, буде презентація. І я з’їду з цієх дачі", - пояснив президент.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
26.11.2021 16:37
+34
показати весь коментар
26.11.2021 16:36
+29
показати весь коментар
26.11.2021 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У бороді гречка цвіте, а в голові й на зяб не орано!
Українське прислів'я
показати весь коментар
26.11.2021 16:35 Відповісти
и это правда !

детки живут на дачах его политических оппонентов
показати весь коментар
26.11.2021 17:00 Відповісти
где.. где эьти самые сироты-дети?))
зная любовь клована и подоляка - были бы сотни видосиков от зеЛоха))
Или клован попутал детскую площадку возле ОП(Г) - с детским домом?))
так кроме самого клована - других детей на нее НЕ пускают))
показати весь коментар
26.11.2021 17:49 Відповісти
Зесироти
https://www.youtube.com/watch?v=XlTh66lTFaQ

показати весь коментар
26.11.2021 16:36 Відповісти
Вот если такие сироты, то я первый поверю.
показати весь коментар
26.11.2021 16:43 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:36 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:36 Відповісти
Чиста правда, я особисто не можу спостерігати зе-істоту більше 1,5 хв. бо дальше гвиздець телевізору або рвота.
показати весь коментар
26.11.2021 17:30 Відповісти
Або Єрмак син блазня Або діти в будинку для прислуги...
показати весь коментар
26.11.2021 16:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ZoRY1ll4vU


дети вас не забудут


показати весь коментар
26.11.2021 16:37 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:37 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 18:07 Відповісти
Список детей сирот прилагается: юзик, стефанчук, ермак..........
показати весь коментар
26.11.2021 16:38 Відповісти
Ага. Сиротам - єрмаку, венєдіктовій.
показати весь коментар
26.11.2021 16:42 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:43 Відповісти
Зеленський сирота?
показати весь коментар
26.11.2021 16:44 Відповісти
Он нет, дети его да.
показати весь коментар
26.11.2021 16:46 Відповісти
Не уверен что там живут сироты, уверен, что там живут ублюдки.
показати весь коментар
26.11.2021 16:45 Відповісти
Та не літав би ти літаками на ****, і не тримав у фаворитах агента Тімофєєва, то й не питали б дуже. А так… твій кінець- близько.
показати весь коментар
26.11.2021 17:01 Відповісти
Саша Барон Коен заявив шо завязує з кіно ібо смішніше і водночас блювотніше за прес-конференцію зеленського він не народить вже нічого.
показати весь коментар
26.11.2021 17:17 Відповісти
Хуже не будит
показати весь коментар
26.11.2021 17:17 Відповісти
Бедные дети...
показати весь коментар
26.11.2021 17:24 Відповісти
Безмозглый?
показати весь коментар
26.11.2021 20:24 Відповісти
Ахахах))))это уже полная дупа...
показати весь коментар
26.11.2021 17:23 Відповісти
такое впечатление что это просто номер со сцены...
он что не догадывается что каждое слово его гундосения можно проверить?
***
почему, когда за спиной вырастают крылья..... идиот начинает каркать?
показати весь коментар
26.11.2021 17:24 Відповісти
имена сирот тоже известны: ярмачок, стефанчок, кырка тимошенко, давидик лопоухий та санька-козлик
показати весь коментар
26.11.2021 17:25 Відповісти
сіротки...жертви режима парашенка
показати весь коментар
26.11.2021 17:29 Відповісти
Как я и обещал, действительно на дачах государственных - там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право - там есть много зданий.

Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история.

вы вчитайтесь, это же поток сознания
показати весь коментар
26.11.2021 17:38 Відповісти
А что вы ожидали, после такого количества коки на днюхе Ермака? Посмотрите, как он тянется к стакану и сколько пьет!
показати весь коментар
26.11.2021 19:06 Відповісти
Сиротинушкам Бене и Ермаку..
показати весь коментар
26.11.2021 17:39 Відповісти
и что можно вот так вот проехать на территорию резиденции, в гости к детям? что он чешет
показати весь коментар
26.11.2021 17:39 Відповісти
подоляк, перелогинься)
В Украине президент, НЕ царь, и если оно открыто брещет - то ему там и говорят.
Бутусов был очень дипломатичен, потому зеЛох офшорный и БОИТСЯ пускать много журналистов - с ответов клована просто и открыто бы СМЕЯЛИСЬ, как это делали мы)
показати весь коментар
26.11.2021 17:47 Відповісти
Рогами застрял?😂🌷
показати весь коментар
26.11.2021 20:04 Відповісти
Если ты мужик-обьяви бойкот Цензору😂😂😂
показати весь коментар
26.11.2021 18:36 Відповісти
Не ной😂🌷
показати весь коментар
26.11.2021 20:06 Відповісти
Это венедиктова сиротка?
показати весь коментар
26.11.2021 17:43 Відповісти
Сироти Зеленського... https://youtu.be/QFtlRkgjh18
показати весь коментар
26.11.2021 18:26 Відповісти
Никуя себе дети-сироты: Ермак, Зеленский, Венидиктова и другие
показати весь коментар
26.11.2021 19:17 Відповісти
все правильно сказал.
показати весь коментар
26.11.2021 19:19 Відповісти
 
 