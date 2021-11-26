Зеленский: Здания на госдачах переданы детям-сиротам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский утверждает, что передал здания, расположенные на территории государственной резиденции президента, детям, живущим без родителей.
Об этом он сказал журналистам во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что имеет полное право пользоваться государственной дачей.
"О государственной даче: я имею на это полное право. Я не хочу жить в этом отеле, я имею на это полное право. Я должен купить дом, снять... но что бы я ни сделал, вы все равно будете приезжать ко мне в гости, я в этом виноват, и будете запускать дроны", - сказал он журналисту.
Зеленский при этом утверждает, что выполнил свое обещание передать госдачу детям-сиротам.
"Как я и обещал, действительно на дачах государственных - там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право - там есть много зданий. И они переданы детям. Детям, живущим без родителей". Можете приехать к ним в гости. Это уже год. Поэтому это обещание мною полностью сделано", - сказал он.
Зеленский добавил, что часть построек собираются также передать в использование дипломатам.
"Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история. Им будут предоставляться эти возможности, они могут - ну, отдельный проект, будет презентация. И я съеду с этой дачи", – объяснил президент.
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Українське прислів'я
детки живут на дачах его политических оппонентов
зная любовь клована и подоляка - были бы сотни видосиков от зеЛоха))
Или клован попутал детскую площадку возле ОП(Г) - с детским домом?))
так кроме самого клована - других детей на нее НЕ пускают))
https://www.youtube.com/watch?v=XlTh66lTFaQ
дети вас не забудут
он что не догадывается что каждое слово его гундосения можно проверить?
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почему, когда за спиной вырастают крылья..... идиот начинает каркать?
Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история.
вы вчитайтесь, это же поток сознания
В Украине президент, НЕ царь, и если оно открыто брещет - то ему там и говорят.
Бутусов был очень дипломатичен, потому зеЛох офшорный и БОИТСЯ пускать много журналистов - с ответов клована просто и открыто бы СМЕЯЛИСЬ, как это делали мы)