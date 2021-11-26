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Новости Политика Украины
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Зеленский: Здания на госдачах переданы детям-сиротам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Здания на госдачах переданы детям-сиротам

Президент Владимир Зеленский утверждает, что передал здания, расположенные на территории государственной резиденции президента, детям, живущим без родителей.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что имеет полное право пользоваться государственной дачей.

"О государственной даче: я имею на это полное право. Я не хочу жить в этом отеле, я имею на это полное право. Я должен купить дом, снять... но что бы я ни сделал, вы все равно будете приезжать ко мне в гости, я в этом виноват, и будете запускать дроны", - сказал он журналисту.

Зеленский при этом утверждает, что выполнил свое обещание передать госдачу детям-сиротам.

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"Как я и обещал, действительно на дачах государственных - там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право - там есть много зданий. И они переданы детям. Детям, живущим без родителей". Можете приехать к ним в гости. Это уже год. Поэтому это обещание мною полностью сделано", - сказал он.

Зеленский добавил, что часть построек собираются также передать в использование дипломатам.

"Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история. Им будут предоставляться эти возможности, они могут - ну, отдельный проект, будет презентация. И я съеду с этой дачи", – объяснил президент.
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Топ комментарии
+37
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26.11.2021 16:37
+34
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26.11.2021 16:36
+29
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26.11.2021 16:36
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У бороді гречка цвіте, а в голові й на зяб не орано!
Українське прислів'я
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26.11.2021 16:35 Ответить
и это правда !

детки живут на дачах его политических оппонентов
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26.11.2021 17:00 Ответить
где.. где эьти самые сироты-дети?))
зная любовь клована и подоляка - были бы сотни видосиков от зеЛоха))
Или клован попутал детскую площадку возле ОП(Г) - с детским домом?))
так кроме самого клована - других детей на нее НЕ пускают))
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26.11.2021 17:49 Ответить
Зесироти
https://www.youtube.com/watch?v=XlTh66lTFaQ

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26.11.2021 16:36 Ответить
Вот если такие сироты, то я первый поверю.
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26.11.2021 16:43 Ответить
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26.11.2021 16:36 Ответить
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26.11.2021 16:36 Ответить
Чиста правда, я особисто не можу спостерігати зе-істоту більше 1,5 хв. бо дальше гвиздець телевізору або рвота.
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26.11.2021 17:30 Ответить
Або Єрмак син блазня Або діти в будинку для прислуги...
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26.11.2021 16:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ZoRY1ll4vU


дети вас не забудут


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26.11.2021 16:37 Ответить
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26.11.2021 16:37 Ответить
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26.11.2021 18:07 Ответить
Список детей сирот прилагается: юзик, стефанчук, ермак..........
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26.11.2021 16:38 Ответить
Ага. Сиротам - єрмаку, венєдіктовій.
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26.11.2021 16:42 Ответить
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26.11.2021 16:43 Ответить
Зеленський сирота?
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26.11.2021 16:44 Ответить
Он нет, дети его да.
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26.11.2021 16:46 Ответить
Не уверен что там живут сироты, уверен, что там живут ублюдки.
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26.11.2021 16:45 Ответить
Та не літав би ти літаками на ****, і не тримав у фаворитах агента Тімофєєва, то й не питали б дуже. А так… твій кінець- близько.
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26.11.2021 17:01 Ответить
Саша Барон Коен заявив шо завязує з кіно ібо смішніше і водночас блювотніше за прес-конференцію зеленського він не народить вже нічого.
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26.11.2021 17:17 Ответить
Хуже не будит
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26.11.2021 17:17 Ответить
Бедные дети...
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26.11.2021 17:24 Ответить
Безмозглый?
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26.11.2021 20:24 Ответить
Ахахах))))это уже полная дупа...
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26.11.2021 17:23 Ответить
такое впечатление что это просто номер со сцены...
он что не догадывается что каждое слово его гундосения можно проверить?
***
почему, когда за спиной вырастают крылья..... идиот начинает каркать?
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26.11.2021 17:24 Ответить
имена сирот тоже известны: ярмачок, стефанчок, кырка тимошенко, давидик лопоухий та санька-козлик
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26.11.2021 17:25 Ответить
сіротки...жертви режима парашенка
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26.11.2021 17:29 Ответить
Как я и обещал, действительно на дачах государственных - там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право - там есть много зданий.

Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история.

вы вчитайтесь, это же поток сознания
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26.11.2021 17:38 Ответить
А что вы ожидали, после такого количества коки на днюхе Ермака? Посмотрите, как он тянется к стакану и сколько пьет!
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26.11.2021 19:06 Ответить
Сиротинушкам Бене и Ермаку..
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26.11.2021 17:39 Ответить
и что можно вот так вот проехать на территорию резиденции, в гости к детям? что он чешет
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26.11.2021 17:39 Ответить
подоляк, перелогинься)
В Украине президент, НЕ царь, и если оно открыто брещет - то ему там и говорят.
Бутусов был очень дипломатичен, потому зеЛох офшорный и БОИТСЯ пускать много журналистов - с ответов клована просто и открыто бы СМЕЯЛИСЬ, как это делали мы)
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26.11.2021 17:47 Ответить
Рогами застрял?😂🌷
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26.11.2021 20:04 Ответить
Если ты мужик-обьяви бойкот Цензору😂😂😂
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26.11.2021 18:36 Ответить
Не ной😂🌷
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26.11.2021 20:06 Ответить
Это венедиктова сиротка?
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26.11.2021 17:43 Ответить
Сироти Зеленського... https://youtu.be/QFtlRkgjh18
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26.11.2021 18:26 Ответить
Никуя себе дети-сироты: Ермак, Зеленский, Венидиктова и другие
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26.11.2021 19:17 Ответить
все правильно сказал.
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26.11.2021 19:19 Ответить
 
 