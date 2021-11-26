85% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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85% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу, 13% – заперечують це.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 19-21 листопада соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, тих, хто заперечує Голодомор найбільше на Сході та Півдні (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах) України, серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.
Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Й.Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, 2008 – 43%) та загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 – 39%, 2008 – 38%). Ще 17% (у 2018 – 28%, 2008 – 23%) покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% (у 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на вище керівництво Радянської України. Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% (у 2018 – 5%, у 2008 році – 11%). Про особисту провину Й.Сталіна та вищого керівництва СРСР у організації Голодомору в Україні, частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість щодо природніх причин Голодомору частіше висловлювалися мешканці Півдня та Сходу. Твердження про природні причини найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид.
За останні роки зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 рр.: у 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%. Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям: у 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%. Ініціатива щодо проведення суду над винуватцями геноциду користуються більшою підтримкою на Заході та у Центрі. Натомість ідея щодо виплати компенсацій родинам, що зазнали страждань від Голодомору користується приблизно однаковою підтримкою у всіх регіонах країни.
3 31% до 43% зросла кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсацiї громадянам України, якi постраждали вiд Голодомору 1932-33 рр., та членам їх сiмей, має Росія (у 2018 – 31%, у 2018 – 43%). Також зросла і кількість тих, хто вважає, що фінансові зобов’язання перед родинами потерпілих мають нести держава Україна (2018 – 10%, 2021 – 18%), або Організація об’єднаних націй (2018 – 12%, 2021 – 17%). Тих, хто вважає, що виплачувати компенсації має Росія найбільше на Заході, серед старшого покоління, виборців партій "Європейська солідарність" та ВО "Свобода". Натомість на Півдні та Сході покладають ці можливі фінансові зобов’язання як на Росію, так і ООН, та державу Україна. Кожен четвертий-п’ятий у південно-східних регіонах вагався з відповіддю на це питання.
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Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир». Заместитель Балицкого Леплевский Израиль Моисеевич - еврей. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Остальные ответственные лица в ЦК Украины того времени это Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич и Фрадков Савелий Ефимович. Идейным вдохновителем и куратором от Москвы перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. В начале 30-х гг. началась деукраинизация Кубани. "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: писала "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места. Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. Член Политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич Мендель Маркович подвел итоги следующей фразой: «Понадобился голод, чтобы показать им кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли».
В той самий час, виконавцями виступали наші рідні українці (з КомНеЗамів та інші). Причому, часто дуже завзято....Можна сховати від НКВДевця з міста, але від сусіда не сховаєш.
Зрозуміло, що основна провина лежить на огранізаторах.
І взагалі, руки геть від геноціду! Бо, його вже приватизували!
Мав змогу свого часу послухати розповіді своєї бабці (Царство Небесне їй)...
Дуже запам'ятались розповіді про німців, які бачачи двох моїх, тоді ще маленьких, тіток , ділились своїми пайками зі сльозами на очах та "кіндер малєнький... " І "нашими" савєцкімі людьмі, які взимку 32-го вигнали сім'ю з вісьмома малими дітьми на вулицю... "партізан", що по собі залишали...нічого не залишали! Всьо на хронт, всьо для пабєди...
А ще розповідала, як їли гнилу картоплю... як збирали кожного ранку опухлі трупи... як одного разу всим селом шукали зниклих братика і сестричку... і як їх знайшли... вірніше те, що від них лишилося...
Це жах! Це відбувалося недавно...