Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі
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Вірус виявили у Бельгії у людини, яка недощавно приїхала з-за кордону.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрюке, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
Людина, у якої виявили новий штам, не була вакцинована. Позитивний тест на коронавірус вона отримала 22 листопада.
"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний", - зауважив Ванденбрюке.
Цей новий штам коронавірусу вже спонукав ЄС рекомендувати призупинити авіасполучення з регіоном його походження.
Новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, є найбільш небезпечним з усіх відомих. Він має близько 50 мутацій порівняно з первісним варіантом вірусу. Приблизно 30 із них припадають на спайк-білок, за допомогою якого вірус проникає в організм людини. Існуючі вакцини переважно спрямовані на нейтралізацію спайк-білка, тому вчені побоюються, що вони гірше діятимуть проти нового штаму.
Єврокомісія закликала країни Євросоюзу зупинити авіасполучення з країнами південної Африки.
Будь ласка, зачекайте...
а вы протолюдины и дальше продолжайте себе отраву колоть
Грипп мутирует.
До этого сотни лет было похеру на все штамы.
А теперь бабло попёрло.
Ты можешь понять что в 1918 появилась версия вируса ГРИПП с такими параметрами, которые подходили идеально чтобы быстро распространяться и убивать людей, а теперь тоже самое произошло с коронавирусом. Оба этих вируса имеют множество версий, но ****** начинается именно, когда появляется вариант с оптимальной комбинацией свойств.
Первые подтвержденные случаи произошли в Соединенных Штатах. Историк Альфред В. Кросби заявил , что в 2003 году грипп возник в Канзасе , [120] и автор Джон М. Барри описал января 1918 вспышка в Haskell Каунти, штат Канзас , в качестве пункта отправления в 2004 его статьи. [10]
Исследование слайдов и медицинских отчетов 2018 года, проведенное профессором эволюционной биологии Майклом Вороби, обнаружило доказательства против болезни, происходящей из Канзаса, поскольку эти случаи были более легкими и приводили к меньшему количеству смертей по сравнению с инфекциями в Нью-Йорке за тот же период. В ходе филогенетического анализа исследование действительно обнаружило доказательства того, что вирус, вероятно, имеет североамериканское происхождение, хотя это не было окончательным. Кроме того, гликопротеины гемагглютинина вируса предполагают, что он возник задолго до 1918 года, а другие исследования предполагают, что перегруппировка вируса H1N1, вероятно, произошла примерно в 1915 году [121]
Вот к примеру, вирус бешенства - убивает довольно быстро и животных и человека и не спешит стать менее летальным. Еще приме - натуральная оспа. Она целыми тысячелетиями косила людей и не спешила стать менее летальной.
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2019-2020.html
The overall burden of influenza (flu) for the 2019-2020 was an estimated 35 million flu-related illnesses, 16 million flu-related medical visits, 380,000 flu-related hospitalizations, and 20,000 flu-related deaths (Table 1).
Последняя надежда кремлевских ********* это сравнение статистики докарантинных сезонов ГРИППА с карантинными сезонами КОВИДа, но если сравнить смертность от ГРИППа и SARS-CoV-2 - разница в статистике очевидна
Я знаю наскільки він небезпечний станом на зараз. 5й абзац: "Цей новий штам коронавірусу вже призупинив авіасполучення ЄС з регіоном його походження."
Аминь.
Гасла ідіотів:
"гірше все-одно вже не буде",
"я житиму вічно, тому що у мене зараз все добре"
переведите мне эту галиматню
А у нас мало хто носить маски на вулиці, у нас же вони не такі вузькі, як вулиці в Італії.
Пфайзеры обещают новую вакцину через 100 дней. Потерпите 100 дней и мы вас снова Всех спасем !!! И заметьте ваксеры - 100 дней?! И сроки ревакцинации для вас уменьшаются на глазах !!!
Вы не находите все это уже смешным? Ню-ню, Мю-мю, Омикрон, оксиморон...
хм.. Выглядит как оправдание неэффективности уколов.
https://youtu.be/zgP8jiSBSug?t=30