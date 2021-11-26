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Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі

Вірус виявили у Бельгії у людини, яка недощавно приїхала з-за кордону.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрюке, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Людина, у якої виявили новий штам, не була вакцинована. Позитивний тест на коронавірус вона отримала 22 листопада.

"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний", - зауважив Ванденбрюке.

Цей новий штам коронавірусу вже спонукав ЄС рекомендувати призупинити авіасполучення з регіоном його походження.

Дивіться: У Львові почали вакцинувати від COVID-19 безпритульних. ФОТО

Новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, є найбільш небезпечним з усіх відомих. Він має близько 50 мутацій порівняно з первісним варіантом вірусу. Приблизно 30 із них припадають на спайк-білок, за допомогою якого вірус проникає в організм людини. Існуючі вакцини переважно спрямовані на нейтралізацію спайк-білка, тому вчені побоюються, що вони гірше діятимуть проти нового штаму.

Єврокомісія закликала країни Євросоюзу зупинити авіасполучення з країнами південної Африки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
По всему миру прокотились протесты. Естественно нужно, в срочном порядке, "мутировать" вирус.
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26.11.2021 20:11
+14
А с самого начала было понятно, что лечение короновирусных сезонных ОРВИ эксперементальными препаратами стимулирующими выработку антител ни к чему хорошему не приведет, тем более, когда "вакцины" создаются за пол года. Нейтрализующие антитела выработались только у незначительной части вакцинированных, у остальных пошло резкое антителозависимое усиление инфекции, отсюда и высокий процент смертности вакцинированных от ковида.
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26.11.2021 20:02
+12
Какой нежданчик!
Грипп мутирует.
До этого сотни лет было похеру на все штамы.
А теперь бабло попёрло.
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26.11.2021 19:56
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Ну все. Через две недели у нас будет
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26.11.2021 19:46 Відповісти
Вот прям бесит, ну неужели уже в Африку ***** в рот не можете пока не ездить чтобы не развозить заразу по всему миру?
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26.11.2021 19:48 Відповісти
Ну и ню
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26.11.2021 19:49 Відповісти
офис на мендельштрассе любит всё новое...ждите.
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26.11.2021 19:50 Відповісти
В Словении разразился скандал после того, как медсестра заявила, что политики и другие высокопоставленные граждане получают физраствор вместо экспериментальной вакцины.
а вы протолюдины и дальше продолжайте себе отраву колоть
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26.11.2021 20:09 Відповісти
чё сразу колоть...мы,"протолюдины" ,мирно себе наливаем...
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26.11.2021 20:13 Відповісти
Какой нежданчик!
Грипп мутирует.
До этого сотни лет было похеру на все штамы.
А теперь бабло попёрло.
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26.11.2021 19:56 Відповісти
А в Японии вроде как от этих мутаций он самоликвидировался . Правда не искал фейк это или в самом деле так в Японии заявили
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26.11.2021 20:04 Відповісти
Правда. Читайте статтю на The Switzerland Times, там все розписано.
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26.11.2021 21:12 Відповісти
При чем тут ГРИПП, нынешняя проблема одна из версий коронавирса(SARS-CoV-2), которых тысячи, и не было стони лет похер в 1918 появился ГРИПП H1N1 который убил примерно 50 млн человек ( хотя возможно это фейк и развод биг фармы, рептилоидов, а может и сам Сорос там участвовал, ведь любой антиваксер, почитавший паблики засранные нарративами от крмелботов знает все и обо всем включая мировые заговоры)

Ты можешь понять что в 1918 появилась версия вируса ГРИПП с такими параметрами, которые подходили идеально чтобы быстро распространяться и убивать людей, а теперь тоже самое произошло с коронавирусом. Оба этих вируса имеют множество версий, но ****** начинается именно, когда появляется вариант с оптимальной комбинацией свойств.
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26.11.2021 21:25 Відповісти
Вирусология или как там её, утверждает, что все вирусы мутируют в сторону большей контагиозности и меньшей летальности, так что оптимальная комбинация свойств это когда заболевает как можно больше людей, которые остаются мобильными, чтобы разносить вирусняк дальше.
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26.11.2021 21:40 Відповісти
Все вирусы мутируют случайно, но в их популяции накапливаются более контагиозные. А вот в с меньшей летальностью - это сказки. Иначе как появился бы испанский грипп?
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26.11.2021 21:46 Відповісти
Оттуда же откуда и ковид - от другого вида.
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26.11.2021 21:54 Відповісти
Соединенные Штаты

Первые подтвержденные случаи произошли в Соединенных Штатах. Историк Альфред В. Кросби заявил , что в 2003 году грипп возник в Канзасе , [120] и автор Джон М. Барри описал января 1918 вспышка в Haskell Каунти, штат Канзас , в качестве пункта отправления в 2004 его статьи. [10]

Исследование слайдов и медицинских отчетов 2018 года, проведенное профессором эволюционной биологии Майклом Вороби, обнаружило доказательства против болезни, происходящей из Канзаса, поскольку эти случаи были более легкими и приводили к меньшему количеству смертей по сравнению с инфекциями в Нью-Йорке за тот же период. В ходе филогенетического анализа исследование действительно обнаружило доказательства того, что вирус, вероятно, имеет североамериканское происхождение, хотя это не было окончательным. Кроме того, гликопротеины гемагглютинина вируса предполагают, что он возник задолго до 1918 года, а другие исследования предполагают, что перегруппировка вируса H1N1, вероятно, произошла примерно в 1915 году [121]
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Мутируют - да, случайно, но в конкуренции между собой побеждают более контагиозные, которые не убивают людей, но переносятся на ногах и распространяются с гораздо большей скоростью, чем те, которые лежачий больной уносит с собой в могилу. А там и перекрёстный иммунитет помогает перенесшим легкую версию не подхватить тяжёлую.
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26.11.2021 21:59 Відповісти
Если тот вирус, который унесет человека в могилу, успевает заразить еще более одного человека, то такой вирус будет распространяться, летальный он или нет. Условие его существования - люди должны рожать детей в темпе большем, чем он убивает, ну и чтоб они были антиваксерами.

Вот к примеру, вирус бешенства - убивает довольно быстро и животных и человека и не спешит стать менее летальным. Еще приме - натуральная оспа. Она целыми тысячелетиями косила людей и не спешила стать менее летальной.
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26.11.2021 22:45 Відповісти
Різні швидкості мутацій
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26.11.2021 22:52 Відповісти
Да, разные. За несколько тысячелетий вирус натуральной оспы не стал менее летальным. А пару лет вируса ковида дали штамм дельта, который в Украине дает большую смертность, чем более ранние его штаммы.
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26.11.2021 22:59 Відповісти
Вирус оспы имеет очень сложный механизм крепления к клетке или проникновения в клетку хоста и у него окно для мутаций гораздо уже, чем у корон, потому и прививка на всю жизнь - не успевал мутировать достаточно быстро, чтобы ускакать от прививки и чтобы конкурировать с другими мутантами. Был бы механизм проще, мутации были бы живы до сих пор, неизвестно насколько смертельные.
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26.11.2021 23:24 Відповісти
Вирус оспы медленнее мутирует, потому что это двухцепочечный ДНК вирус. Клеточный механизм репарации вырезает большинство из мутаций и восстанавливает первоначальную последовательность по комплиментарной цепочке.
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26.11.2021 23:41 Відповісти
Лікування дає таку смертність. А не мутації
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27.11.2021 00:02 Відповісти
Тут имеется ввиду "оптимальной" с точки зрения "биологического оружия" - заразить и убить как можно больше и быстро, а не с точки зрения "бессмертности" вируса, как ГРИПП стал практически неискореним, но в 2020 в США умерло от ГРИППА в 20 раз меньше чем от короны. Еще один нарратив кремлевских *********, что от ГРИППа умирает столько же как от СарсКов2 - только для умственно отсталых, неспособных проверить статистику

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2019-2020.html

The overall burden of influenza (flu) for the 2019-2020 was an estimated 35 million flu-related illnesses, 16 million flu-related medical visits, 380,000 flu-related hospitalizations, and 20,000 flu-related deaths (Table 1).

Последняя надежда кремлевских ********* это сравнение статистики докарантинных сезонов ГРИППА с карантинными сезонами КОВИДа, но если сравнить смертность от ГРИППа и SARS-CoV-2 - разница в статистике очевидна
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26.11.2021 23:36 Відповісти
А с самого начала было понятно, что лечение короновирусных сезонных ОРВИ эксперементальными препаратами стимулирующими выработку антител ни к чему хорошему не приведет, тем более, когда "вакцины" создаются за пол года. Нейтрализующие антитела выработались только у незначительной части вакцинированных, у остальных пошло резкое антителозависимое усиление инфекции, отсюда и высокий процент смертности вакцинированных от ковида.
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26.11.2021 20:02 Відповісти
То есть АЗУ, на которое там ссылочка это тоже чистейший бред?
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26.11.2021 20:30 Відповісти
Из того, что азу привели по ссылочке не означает, что оно приведено к месту. Про "высокий процент смертности вакцинированных" это бред, как, собственно и весь залайканый мракобесами комментарий.
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26.11.2021 20:53 Відповісти
Да я не спорю, там цитата откуда-то, а контекста я не знаю, так что...
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26.11.2021 20:56 Відповісти
Это он высокий у вас в антинаучных группах вконтактике. А статистика говорит об обратном.
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27.11.2021 02:19 Відповісти
Это конец всего! Вирус мутирует! Что дальше, появятся политики, которые врут?
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26.11.2021 20:06 Відповісти
Новую вакцину готовятся впарить
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26.11.2021 20:08 Відповісти
Днём писали, что воз не знает какой ярлык на ню повесить - "вызывающий обеспокоенность" или "вызывающий интерес". А туту сразу опасный.
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26.11.2021 20:11 Відповісти
надо было писать вызывающий панику...
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26.11.2021 23:12 Відповісти
Надо было сначала исследовать, а потом уже вызывать панику
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26.11.2021 23:27 Відповісти
По всему миру прокотились протесты. Естественно нужно, в срочном порядке, "мутировать" вирус.
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26.11.2021 20:11 Відповісти
Да ему и помогать не надо. Мутации это его эволюция.
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26.11.2021 20:42 Відповісти
значить назвуть мутацію смертельною для людей.
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Зе-covid-штам !
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26.11.2021 20:12 Відповісти
Если вы всё еще можете заразиться и передать вирус,значит это не вакцина.
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26.11.2021 20:18 Відповісти
Голову поправь. Прививка от краснухи не гарантирует что ты не заболеешь. Но гарантирует что ты не сдохнешь. Разницу понимаешь?
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27.11.2021 02:20 Відповісти
Мутаций миллионы. Пнх со своими баснями. Раньше жили и все было пучком, а как всем интернет провели, смартфонизировали, теперь можно все.
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26.11.2021 20:20 Відповісти
"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний"

Я знаю наскільки він небезпечний станом на зараз. 5й абзац: "Цей новий штам коронавірусу вже призупинив авіасполучення ЄС з регіоном його походження."
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26.11.2021 20:20 Відповісти
Скоро і до наших антиваксів дійде.
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26.11.2021 20:25 Відповісти
Дойдет что? Что на с облапошивают? Уже дошло. Знакомый вакцинировался, доволен как слон. И целый год все время с соплями лазит, кашляет чихает, жалуется на слабость. Болеть по сути стал значительно чаще. Дед мой, 3 раза в себя вколол и что? едва ходит теперь. А я? Я срать хотел на эту брехню, переболел последний раз дельтой и все прошло, будь то и не было. Вот и мои здравые умозаключения, что не буду я, отдавать свое здоровье всяким чмошникам которые это устроили и теперь наживаются. Правильное питание и образ жизни нужен, а не химия замещающая иммунитет.
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26.11.2021 20:31 Відповісти
> "Правильное питание и образ жизни нужен, а не химия замещающая иммунитет."

Аминь.
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26.11.2021 20:54 Відповісти
Два роки останніх взагалі не хворів. Щодня контактую з новими людьми по роботі, маски не ношу. Зож - сила.
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26.11.2021 21:43 Відповісти
Міцний організм, мінімум стрессів. Вдихнути цю заразу можна, можна з нею навіть бути і не знати. А раптове пригнічення самопочуття відбувається через різке послаблення органзіму, перемерзанню, нервових стрессах. Вірус цим користується та потрапляє до цнс. Бережіть себе.
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26.11.2021 23:44 Відповісти
Должен разочаровать. Точно не знаю, но в сети уже появляются кое-какие заявления и документы: будто бы нашли у четырёх дважды вакцинированных. Теперь пытаются пролить им ещё и ВИЧ
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26.11.2021 20:36 Відповісти
Уже есть название --- Омикрон
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26.11.2021 20:42 Відповісти
Ніхто й не каже, що вакциновані не хворіють, просто значно легше переносять.
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26.11.2021 22:14 Відповісти
Значит скоро и нам новые пробирки завезут
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26.11.2021 20:47 Відповісти
Если что-я переболевший короной ,больной на голову,по сколько уколов теперь колоть??)))ФАС сабаки))
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26.11.2021 20:55 Відповісти
Предлагаю антиваксам за высказывания свои по 15 лет строгача)
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26.11.2021 20:57 Відповісти
ты сдохнешь раньше чем они выйдут....
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26.11.2021 23:37 Відповісти
Это ж надо?Он мутировать умеет!!! Емае!!А что же теперь от новой мутации колоть,или от старой и от новой для надежности?сразу две дозы
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26.11.2021 20:59 Відповісти
Ось зібрались даунята та побігли танцювати.

Гасла ідіотів:
"гірше все-одно вже не буде",
"я житиму вічно, тому що у мене зараз все добре"
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26.11.2021 21:03 Відповісти
все, через неделю-другую сертификаты аннулируются. ожидайте новую "вакцину", свежие QR-коды и очередную обязательную "вакцинацию". нынешние не оправдали доверия демократических вождей и партий.
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26.11.2021 21:15 Відповісти
Да ну как так?Не может быть.Сколько проделанной работы и впустую?Ну не может быть
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26.11.2021 21:30 Відповісти
"мы не знаем, насколько он опасен, но он наиболее опасен из всех известных"
переведите мне эту галиматню
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26.11.2021 21:30 Відповісти
"Стоять, бояться, закатать рукав" - это в лёгкой форме перевода
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26.11.2021 21:36 Відповісти
"У нас на коронапрожэкт бабки закончились; холопы могут бунт начать, и нас повесить. Попробуем запереть их по домам; может от голода сдохнут."
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26.11.2021 23:09 Відповісти
Добрий день. Все хотіла запитати, чим ваші поліцаї бризкають на протестувальників. Такі флакони, як спрей, але розпилюють якісь білі кульки.
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27.11.2021 00:22 Відповісти
Добрый день, Ведана. Я не знаю что там было задействовано; сейчас по-моему идёт демонтаж режима Андрюса, и вопрос о действиях полиции ушёл "на второй план".
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27.11.2021 00:28 Відповісти
Дуже просте пояснення. Із плином часу все більше вакцинованих буде заражатись, помирати від різних діягнозів, що спричинила вакцина. Нюююю і тому буде пояснення, що винен якийсь там «Ню». Все просто.
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26.11.2021 22:26 Відповісти
С бабками хуже каждый день. Без бабок ещё хуже.
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26.11.2021 23:07 Відповісти
Похоже ВОЗ ещё долго будет терроризировать биороботов
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26.11.2021 23:09 Відповісти
ПОра готовить три-бустерную дозу! А потом 5-бустерную, 7 и т.д. а там и подохнем все....
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26.11.2021 23:39 Відповісти
Італія знову ввела масочний режим. Штраф €400 за відсутність маски на вулиці. Ну, а у крамницях та приміщеннях маски і не відміняли.
А у нас мало хто носить маски на вулиці, у нас же вони не такі вузькі, як вулиці в Італії.
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27.11.2021 00:04 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4699502790117353&id=100001730359637
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27.11.2021 00:05 Відповісти
Хм.. я что-то не догоняю уже. Пишут о новом штамме "Ню". Но тут же читаю, что ВОЗ объявила о новом штамме "Омикрон". Или они уже сами запутались? А омикрон это как - О!Макрон.
Пфайзеры обещают новую вакцину через 100 дней. Потерпите 100 дней и мы вас снова Всех спасем !!! И заметьте ваксеры - 100 дней?! И сроки ревакцинации для вас уменьшаются на глазах !!!
Вы не находите все это уже смешным? Ню-ню, Мю-мю, Омикрон, оксиморон...
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27.11.2021 00:54 Відповісти
"Говорят, что новый вариант очень заразен", - сказал Нобухико Курамочи, стратег Mizuho Securities Co. "Есть опасения, что если существующие вакцины не сработают, людям придется снова прибегнуть к локдаунам". - Новому штамму все-равно ставили вы вакцину или нет.(с)
хм.. Выглядит как оправдание неэффективности уколов.
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27.11.2021 00:59 Відповісти
Не ходите, дети, в Африку гулять...
https://youtu.be/zgP8jiSBSug?t=30
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27.11.2021 01:16 Відповісти
Я каждый раз вакцинируюсь после посещения публичных мест 50 градусным бурбоном.Эффект - налицо.
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27.11.2021 23:30 Відповісти
 
 