Перший випадок нового небезпечного COVID-штаму виявили в Європі

Вірус виявили у Бельгії у людини, яка недощавно приїхала з-за кордону.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрюке, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Людина, у якої виявили новий штам, не була вакцинована. Позитивний тест на коронавірус вона отримала 22 листопада.

"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний", - зауважив Ванденбрюке.

Цей новий штам коронавірусу вже спонукав ЄС рекомендувати призупинити авіасполучення з регіоном його походження.

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Новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, є найбільш небезпечним з усіх відомих. Він має близько 50 мутацій порівняно з первісним варіантом вірусу. Приблизно 30 із них припадають на спайк-білок, за допомогою якого вірус проникає в організм людини. Існуючі вакцини переважно спрямовані на нейтралізацію спайк-білка, тому вчені побоюються, що вони гірше діятимуть проти нового штаму.

Єврокомісія закликала країни Євросоюзу зупинити авіасполучення з країнами південної Африки.