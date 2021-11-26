Первый случай нового опасного COVID-штамма обнаружили в Европе.

Вирус обнаружили в Бельгии у человека, который недавно приехал из-за границы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Человек, у которого обнаружили новый штамм, не был вакцинирован. Положительный тест на коронавирус он получил 22 ноября.

"Нет причин для паники. Безусловно, необходимо проявлять осторожность и проводить научный анализ. Это подозрительный вариант, но мы не знаем, насколько он опасен", – заметил Ванденбрюке.

Этот новый штамм коронавируса уже побудил ЕС рекомендовать приостановить авиасообщение с регионом его происхождения.

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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, наиболее опасен из всех известных. Он содержит около 50 мутаций по сравнению с первоначальным вариантом вируса. Приблизительно 30 из них приходятся на спайк-белок, с помощью которого вирус проникает в организм человека. Существующие вакцины преимущественно направлены на нейтрализацию спайк-белка, поэтому ученые опасаются, что они будут хуже действовать против нового штамма.

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза остановить авиасообщение со странами Южной Африки.

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