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К Новому году волна COVID-19 уже должна выйти за территорию Украины, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

К Новому году волна COVID-19 уже должна выйти за территорию Украины, - Кузин

Министерство здравоохранения уже начало говорить с зимними курортами об обеспечении соблюдения требований противоэпидемического законодательства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По тем прогнозам, которые мы используем, показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, ввиду того, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", - пояснил он.

По курортам, добавил санврач, согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства.

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Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения. Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров.

Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобен не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацпола", - отметил Кузин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Т.е. Кузин признает, что Украина стала для Европы рассадником заразы.

Ну поздравляю.
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26.11.2021 10:46
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Т.е. Кузин признает, что Украина стала для Европы рассадником заразы.

Ну поздравляю.
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26.11.2021 10:46 Ответить
Не, копайте глубже... Он ща трындит в унисон кацапам, про плато , а не вершину ковида... Тобто, он намекает, шо мы с кацапами - рассадник... Секель-TV, со Скабеевой вместе взятые, тоже поздравляют.
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26.11.2021 11:03 Ответить
Тобто ніхто не знає, скільки ще буде пандемія, оперуючи поняттями "має" і "не має"...
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26.11.2021 10:55 Ответить
скажи мені хто президент, і я відповім, хто кузін.
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26.11.2021 10:55 Ответить
наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати Джерело: https://censor.net/ua/n3301723

А кузя на лоб себе не хочет наклеить??
Реально треш, и ведь этот треш многие подхватят и будут говорить что это норма.
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26.11.2021 10:55 Ответить
Я конечно извиняюсь...но в какую сторону пойдет та волна??
В паРаше уже сейчас цунами...в Европе 9-ти бальный шторм...
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26.11.2021 10:58 Ответить
Там сейчас ещё в Африке развлекуха пошла.
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26.11.2021 11:01 Ответить
а тот кузин почему не вакцинировано? а?
в Украине нет системы здравоохранения, есть малодоступные услуги и министры шариковы, для которых медицина - это купи-продай..
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26.11.2021 11:08 Ответить
Що вони там курять таке? Хвиля вже давно пішла на Австрію, потім Німеччину, потім Голландію. Починалась Грузія, Молдова, Румунія. Я прийшов до висновку, що гол.сан.лікар і міністр МОЗ України зайняті люди і їх обізнаність в питаннях короновірусу менша ніж середньостатистичного українця. Але що дивуватись якщо президент, на переговорах з МВФ , коли його запитали -"які проблеми з прививками і яка кількість?" Покрутив головою і сказав -" ми прив"ємо до Нового року 17 мільйонів(потрібно було якось викручуватись бо цифра привитих просто вилетіла з голови)". Тепер поставлені відповідні завдання перед адміністраціями.
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26.11.2021 12:03 Ответить
К Новому году было бы хорошо, чтобы ковид ушел навсегда и мы могли бы поздравить друг друга с Новым годом 2022 без масок..
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15.12.2021 00:15 Ответить
 
 