К Новому году волна COVID-19 уже должна выйти за территорию Украины, - Кузин

Министерство здравоохранения уже начало говорить с зимними курортами об обеспечении соблюдения требований противоэпидемического законодательства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По тем прогнозам, которые мы используем, показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, ввиду того, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", - пояснил он.

По курортам, добавил санврач, согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства.

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Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения. Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров.

Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобен не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацпола", - отметил Кузин.