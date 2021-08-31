РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5409 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
6 709 19
карантин (16730) ЮАР (197) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке

Новое исследование, опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что Южная Африка, где больше 13% взрослых сейчас полностью вакцинированы против COVID-19, сталкивается с новым, более устойчивым и опасным вариантом коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Штамм, идентифицированный исследователями из Национального института инфекционных болезней и Платформы инноваций и секвенирования исследований провинции Квазулу-Натал, называется С.1.2.

Впервые его обнаружили в провинциях Мпумаланга и Гаутенг в мае, перед началом третьей волны пандемии в Южной Африке. Спустя месяц он появился в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо. До 13 августа C.1.2 также был зафиксирован в Восточном, Западном и Северном мысах - то есть он циркулировал в 7 из 9 провинций Южной Африки.

Департамент здравоохранения ЮАР уже предупредил Всемирную организацию здравоохранения об этом новом штамме.

Читайте: На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ

Заместитель генерального директора Департамента здравоохранения ЮАР Анбан Пилли заявила, что распространенность нового варианта в испытуемых образцах "на этом этапе очень низкая". Тем не менее, количество секвенированных геномов С.1.2 в Южной Африке ежемесячно увеличивается, как это наблюдалось в начале распространения штаммов бета и дельта. В мае C.1.2 составлял 0,2% всех секвенированных геномов. В июне это количество возросло до 1,6%, а к июлю составило 2%.

Исследователи подчеркивают, что новый штамм, вероятно, более агрессивный и может быть устойчивым к вакцинам.

Также читайте: Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Донбас, це Південа Африка. 😊
показать весь комментарий
31.08.2021 00:59
+2
Звичайно має би «з'явитись» колись новий вид,аби якось виправдати нікчемність шмурдяку ,який вприскують людству.Ось він і виправдає злочинну діяльність Воз. І всім стане. Ха-ра-шо.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:53
+2
Из-за того что людей становится всьо больше и больше и они вторгаются всьо больше и больше на территорию животних и уничтожают их, природа будет убивать их с помощью вирусов!!!! Єто нужно понять и поставить рубежи за которие не стоит заходить, потому что здохните
показать весь комментарий
31.08.2021 06:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донбас, це Південа Африка. 😊
показать весь комментарий
31.08.2021 00:59 Ответить
а Галичина- Півнична Афріка
показать весь комментарий
31.08.2021 09:18 Ответить
А почему называется "штамм" ? Мне кажется ,его ктото ,штаммпует и штаммпует!
показать весь комментарий
31.08.2021 01:00 Ответить
Штамм (от нем. Stamm, букв. - «ствол; род») - чистая культура бактерий, грибов, риккетсий и иных микроорганизмов, выделенная из определённого источника и ...
показать весь комментарий
31.08.2021 01:18 Ответить
Звичайно має би «з'явитись» колись новий вид,аби якось виправдати нікчемність шмурдяку ,який вприскують людству.Ось він і виправдає злочинну діяльність Воз. І всім стане. Ха-ра-шо.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:53 Ответить
Эта клиника для душевнобольных не лечится, только вакцинация дает кратковременный эфект.
показать весь комментарий
31.08.2021 04:22 Ответить
У пингвинов еще не обнаружили? Скоро и туда дегенеры доберутся. Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке - Цензор.НЕТ 951
показать весь комментарий
31.08.2021 06:11 Ответить
Из-за того что людей становится всьо больше и больше и они вторгаются всьо больше и больше на территорию животних и уничтожают их, природа будет убивать их с помощью вирусов!!!! Єто нужно понять и поставить рубежи за которие не стоит заходить, потому что здохните
показать весь комментарий
31.08.2021 06:44 Ответить
Так южно-африканский уже был (сразу после бразильского). Нужно правильно вести учет, это "южно-африканский 2.0"
показать весь комментарий
31.08.2021 08:34 Ответить
И еще раз прививочку..а фармкорпорациям денюжка...
Когда то народ озвереет, журналюги покопают и кто-то пойдетна электрический стул из когресса США за корупцию и нанесеня вреда здоровью миллионов людей
показать весь комментарий
31.08.2021 09:22 Ответить
 
 