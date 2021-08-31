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Новий штам коронавірусу виявили в Південній Африці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Новий штам коронавірусу виявили в Південній Африці

Нове дослідження, опубліковане цього тижня, свідчить, що Південна Африка, де більш як 13% дорослих зараз повністю вакциновані проти COVID-19, стикається з новим, стійкішим та небезпечнішим варіантом коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, називається С.1.2.

Цей штам був уперше виявлений у провінціях Мпумаланзі та Гаутенг у травні, перед початком третьої хвилі пандемії в Південній Африці. Через місяць він з’явився в Квазулу-Наталі та Лімпопо. До 13 серпня C.1.2 також був виявлений у Східному мисі, Західному мисі та Північному мисі - тобто він циркулював у 7 з 9 провінцій Південної Африки.

Департамент охорони здоров'я ПАР уже попередив Всесвітню організацію охорони здоров'я про цей новий штам.

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Заступник генерального директора Департаменту охорони здоров'я ПАР Анбан Піллі заявила, що поширеність нового варіанту у випробуваних зразках "на цьому етапі дуже низька". Тим не менш, кількість геномів С.1.2, що секвенуються в Південній Африці, щомісяця збільшується, як це спостерігалося на початку поширення штамів бета та дельта. У травні C.1.2 становив 0,2% усіх геномів, секвенсованих. У червні ця кількість зросла до 1,6%, а до липня становила 2%.

Дослідники наголошують, що новий штам, ймовірно, агресивніший та може бути стійким до вакцин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Донбас, це Південа Африка. 😊
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31.08.2021 00:59
+2
Звичайно має би «з'явитись» колись новий вид,аби якось виправдати нікчемність шмурдяку ,який вприскують людству.Ось він і виправдає злочинну діяльність Воз. І всім стане. Ха-ра-шо.
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31.08.2021 01:53
+2
Из-за того что людей становится всьо больше и больше и они вторгаются всьо больше и больше на территорию животних и уничтожают их, природа будет убивать их с помощью вирусов!!!! Єто нужно понять и поставить рубежи за которие не стоит заходить, потому что здохните
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31.08.2021 06:44
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Донбас, це Південа Африка. 😊
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31.08.2021 00:59 Відповісти
а Галичина- Півнична Афріка
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31.08.2021 09:18 Відповісти
А почему называется "штамм" ? Мне кажется ,его ктото ,штаммпует и штаммпует!
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31.08.2021 01:00 Відповісти
Штамм (от нем. Stamm, букв. - «ствол; род») - чистая культура бактерий, грибов, риккетсий и иных микроорганизмов, выделенная из определённого источника и ...
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31.08.2021 01:18 Відповісти
Звичайно має би «з'явитись» колись новий вид,аби якось виправдати нікчемність шмурдяку ,який вприскують людству.Ось він і виправдає злочинну діяльність Воз. І всім стане. Ха-ра-шо.
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31.08.2021 01:53 Відповісти
Эта клиника для душевнобольных не лечится, только вакцинация дает кратковременный эфект.
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31.08.2021 04:22 Відповісти
У пингвинов еще не обнаружили? Скоро и туда дегенеры доберутся. Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке - Цензор.НЕТ 951
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31.08.2021 06:11 Відповісти
Из-за того что людей становится всьо больше и больше и они вторгаются всьо больше и больше на территорию животних и уничтожают их, природа будет убивать их с помощью вирусов!!!! Єто нужно понять и поставить рубежи за которие не стоит заходить, потому что здохните
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31.08.2021 06:44 Відповісти
Так южно-африканский уже был (сразу после бразильского). Нужно правильно вести учет, это "южно-африканский 2.0"
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31.08.2021 08:34 Відповісти
И еще раз прививочку..а фармкорпорациям денюжка...
Когда то народ озвереет, журналюги покопают и кто-то пойдетна электрический стул из когресса США за корупцию и нанесеня вреда здоровью миллионов людей
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31.08.2021 09:22 Відповісти
 
 