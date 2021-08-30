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На тлі уповільнення вакцинації Європі загрожує збільшення смертності від COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На тлі уповільнення вакцинації Європі загрожує збільшення смертності від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я серйозно стурбовані уповільненням у Європі темпів вакцинації проти COVID-19 і побоюються істотного збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге.

"Стагнація в проведенні вакцинації в нашому регіоні викликає серйозне занепокоєння", - зазначив він.

За словами Клюге, в Європі на тлі сповільнених темпів вакцинації до грудня цього року можуть померти майже чверть мільйона людей з COVID-19.

"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні. Згідно з надійними прогнозами, очікується, що в Європі на 1 грудня матимуть місце ще 236 тис. смертей", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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Может как раз то наоборот !? Смертность то падает хоть и есть заболевания, но Байден и Фаучи обсуждают необходимость вакцинации против Covid каждые пять месяцев. На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 137
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30.08.2021 14:45 Відповісти
А как там Африка?
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30.08.2021 15:24 Відповісти
Нормально, в них тєлєків з інтернетами небагато.
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30.08.2021 15:27 Відповісти
Так в Европе уже 70% вакцинировано, кроликов мало осталось...
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30.08.2021 15:38 Відповісти
По словам Клюге, в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.

Какая красноречивая манипуляция цифрами.
Спроси откуда такая цифра - хрен кто объяснит. С другой стороны какие могут быть претензии. Ведь в равной степени как могут скончаться 250 тыс человек так же в равной степени могут и не скончаться. Как удобно. Вроде бы и за базар отвечать не нужно и хомячков напугал.
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30.08.2021 15:45 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!!! На тлі уповільнення вакцинації Європі загрожує збільшення смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1821
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30.08.2021 16:56 Відповісти
 
 