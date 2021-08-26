Глава ВООЗ Гебреєсус закликав світ готуватися до нової пандемії
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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав світову спільноту готуватися до нової пандемії цієї осені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу в Женеві, трансляція якого опублікована на сторінці організації у Twitter.
"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї", - сказав Гебреєсус.
За його словами, ситуація у світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.
Нагадаємо: штам COVID-19 B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 163 країнах і територіях. Минулого тижня Delta-штам був зафіксований принаймні в 148 країнах і територіях.
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The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).
Отже, стандартні хірургічні фільтрують 12,4%, тришарові тканинні - 9,8%, N95-60%, KN95-46%.
https://www.bitchute.com/video*************/
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
Люди умирают от рака, от сахарного диабета, от туберкулёза, от недоедания, от сердечной и почечной недостаточности. Погибают на дорогах при авариях. Умирают на хирургическом столе от рук недоделанного "хируга", умирают во врям родов. Падают со скал и тонут в водоёмах, погибают во время стихзийных бедствий! Список можно еще долго продолжать! Почему этому дядьке я должна верить? Кто он такой и откуда вылез?
Пусть вакцинирует прежде всего население своей страны и соседних с нейгосударств.
Пусть вакцинирует тех, кто, не имея гроша в кармане, ищет, где бы украсть! Кого бы изнасиловть.
Пусть вакицинирует тех, кто под заборами валяется в алкогольном или наркотическом опьянении!
Пусть вакцинирует тех, кто за убийство, воровство, грабёж и разбой сидит в тюрьме!
Пусть вакцинирует всех глав всех государств и их приближенных, всех чиновников!
Пусть вакицнирует афганцев в конце концов. За то, что они терроризируют весь мир!
А нормальных людей оставьте в покое! Нормальный человек сам разберётся, что ему делать!
Хватит врать, хватит проявлять лже-заботу о населении! Её нет и никогда не было во все времена! Вся вакцинация - обычная война, в которой оружие заменено шприцем!