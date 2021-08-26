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ВООЗ (710) пандемія (103) Гебреєсус (166)

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав світ готуватися до нової пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав світ готуватися до нової пандемії

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав світову спільноту готуватися до нової пандемії цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу в Женеві, трансляція якого опублікована на сторінці організації у Twitter.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї", - сказав Гебреєсус.

За його словами, ситуація у світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

Також читайте: У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція

Нагадаємо: штам COVID-19 B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 163 країнах і територіях. Минулого тижня Delta-штам був зафіксований принаймні в 148 країнах і територіях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Глобалисты не успокоятся,пока не уничтожат большую часть населения планеты.А выживших поставят под жесткий цифровой контроль.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
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26.08.2021 08:55
+13
В Италии скандал,политиков кололи глюкозой вместо вакцины.
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
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26.08.2021 09:01
+12
До сраки эти паспорты.Вакцинированные так же болеют и так же их заставляют носить маски.
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26.08.2021 08:57
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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 7742
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26.08.2021 08:34 Відповісти
https://www.newsmax.com/newsfront/n95-facemask-cloth-coverings/2021/08/22/id/1033332/?fbclid=IwAR2IppeKj_gUQ9YPn66f8KdaQqY68rh2nVgJ6_YZY4dnJOy6SzKIcEr0wjE

The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).

Отже, стандартні хірургічні фільтрують 12,4%, тришарові тканинні - 9,8%, N95-60%, KN95-46%.
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26.08.2021 08:46 Відповісти
В нас будь-яка ганчірка зійде за маску, аби була.
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26.08.2021 08:59 Відповісти
А те, як їми користуються - взагалі треш. Не дивно, шо після цього важко хворють на запалення. Цікаво було б бакпосів з таких масок зробити.
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26.08.2021 09:10 Відповісти
ними
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26.08.2021 09:11 Відповісти
Специалисты из Управления по охране труда в Министерстве труда США (OSHA) о влиянии хирургических или тканевых масок, респираторов и других СИЗ (Средств индивидуальной защиты) на здоровье людей
https://www.bitchute.com/video*************/
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26.08.2021 11:12 Відповісти
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 8359 Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 6001
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26.08.2021 08:35 Відповісти
В Италии скандал,политиков кололи глюкозой вместо вакцины.
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
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26.08.2021 09:01 Відповісти
Тю,а как же всемирное вакцинирование? Фуфло впарили,как обычно? Ща кацапня как разработает новую вакцину "спутник-*****". Да как загордится))
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26.08.2021 08:40 Відповісти
Главное вакцинироваться чаще,может поможет?
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26.08.2021 08:43 Відповісти
Поможет…быстрее встретиться с богом.
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26.08.2021 09:03 Відповісти
С богом в аду,ну вы сказанули
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26.08.2021 09:09 Відповісти
Вы правы,перегнул.Рабов до рая не пускают.
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26.08.2021 10:57 Відповісти
Продам новые валенки
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26.08.2021 08:49 Відповісти
теща умерла?
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26.08.2021 08:51 Відповісти
А що робити з паспортами вакцинації, вірусу показати, чи що?
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26.08.2021 08:54 Відповісти
До сраки эти паспорты.Вакцинированные так же болеют и так же их заставляют носить маски.
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26.08.2021 08:57 Відповісти
Глобалисты не успокоятся,пока не уничтожат большую часть населения планеты.А выживших поставят под жесткий цифровой контроль.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
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26.08.2021 08:55 Відповісти
Це все ще попереду. Спочкту краш-тест під виглядом ковіду. Я довіряю висновкам фахівців, в тому числі і китайських медиків-дисидентів, які кажуть що сам ковід штучний але вакцини безпечні.
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26.08.2021 15:36 Відповісти
Да, скорее всего безопасные, так как опять таки, скорее всего, вирус был умышленно создан фармакологами, чтобы заработать миллиарды на вакцинах.
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26.08.2021 15:41 Відповісти
Я надеюсь на то, что учёные, настоящие учёные, смогут быстро создать ЛЕКАРСТВО от Ковид. Собственно в Японии уже вроде проходит стадию эксперимента.
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26.08.2021 15:39 Відповісти
Цей клерк таки хоче щоб люди здихали від голоду
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26.08.2021 09:04 Відповісти
Гебрейесусик,помоги!
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26.08.2021 09:12 Відповісти
Гебрейшик шо-то таки знает ?
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26.08.2021 10:14 Відповісти
По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. Источник: https://censor.net/ru/n3284585

Люди умирают от рака, от сахарного диабета, от туберкулёза, от недоедания, от сердечной и почечной недостаточности. Погибают на дорогах при авариях. Умирают на хирургическом столе от рук недоделанного "хируга", умирают во врям родов. Падают со скал и тонут в водоёмах, погибают во время стихзийных бедствий! Список можно еще долго продолжать! Почему этому дядьке я должна верить? Кто он такой и откуда вылез?
Пусть вакцинирует прежде всего население своей страны и соседних с нейгосударств.
Пусть вакцинирует тех, кто, не имея гроша в кармане, ищет, где бы украсть! Кого бы изнасиловть.
Пусть вакицинирует тех, кто под заборами валяется в алкогольном или наркотическом опьянении!
Пусть вакцинирует тех, кто за убийство, воровство, грабёж и разбой сидит в тюрьме!
Пусть вакцинирует всех глав всех государств и их приближенных, всех чиновников!
Пусть вакицнирует афганцев в конце концов. За то, что они терроризируют весь мир!

А нормальных людей оставьте в покое! Нормальный человек сам разберётся, что ему делать!

Хватит врать, хватит проявлять лже-заботу о населении! Её нет и никогда не было во все времена! Вся вакцинация - обычная война, в которой оружие заменено шприцем!
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26.08.2021 10:57 Відповісти
Вас интересует кто виноват в "пандемии" (не тянущей даже на эпидемию)? Вот и смотрите на эту рожу! Именно эта **** в числе прочих и виновата во всемирном "обувалове".
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26.08.2021 11:09 Відповісти
Найбільше пандемію роздувають змі.Бо світ інформаційний.А взагалі ця пандемія для окремих осіб клондайк.Хтось гроші втратив,а хтось заробив.І не кажіть за якусь людськість.Якби вона була,то люди би не воювали постійно.
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26.08.2021 20:03 Відповісти
 
 