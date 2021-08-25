Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ

Темпи поширення коронавірусної інфекції у світі стабілізувалися на дуже високому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

"Після майже двомісячного зростання кількість випадків і смертей від COVID-19 у світі залишалося стабільним на минулому тижні. Але воно стабільне на дуже високому рівні - понад 4,5 млн випадків і 68 тис. смертей. Однак ситуація дуже відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни", - зазначив він.

У деяких регіонах, як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, а в інших, навпаки, спостерігається зниження, додав Гебреєсус.

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