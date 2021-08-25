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Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ

Темпи поширення коронавірусної інфекції у світі стабілізувалися на дуже високому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

"Після майже двомісячного зростання кількість випадків і смертей від COVID-19 у світі залишалося стабільним на минулому тижні. Але воно стабільне на дуже високому рівні - понад 4,5 млн випадків і 68 тис. смертей. Однак ситуація дуже відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни", - зазначив він.

У деяких регіонах, як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, а в інших, навпаки, спостерігається зниження, додав Гебреєсус.

Читайте також: За добу у світі виявили 656 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 214 млн. ІНФОГРАФІКА
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У этого китайского проститута средняя температура по больнице стабилизировалась на очень высоком уровне. Один только морг её немного снижает... Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1596
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25.08.2021 22:11 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2953
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25.08.2021 22:12 Відповісти
В родимой Африке можно не наблюдать)
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25.08.2021 22:12 Відповісти
педрос,шо за новая мулька? Защита пилидора?
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25.08.2021 22:14 Відповісти
Эффективность вакцин падает...а распространение вируса стабилизировалось...
Вот такой он вирус...вот такие они вакцины..😀
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25.08.2021 22:19 Відповісти
штамм какой то стремный путешественник то там растет то там падает какой вумный...
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25.08.2021 22:53 Відповісти
пока нет протокола диагностирования - дело темное
почва для коррупции и проч.
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25.08.2021 23:41 Відповісти
Человечество "распоясалось", надо снова придавить и нажать на педальку тормоза Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8650
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26.08.2021 00:18 Відповісти
 
 