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Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире стабилизировались на очень высоком уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"После почти двухмесячного роста количество случаев и смертей от COVID-19 в мире оставалось стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильно на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев и 68 тыс. смертей. Однако ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране", - отметил он.

В некоторых регионах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, а в других, наоборот, наблюдается снижение, добавил Гебрейесус.

Читайте: Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: Богдан Гуньковський
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У этого китайского проститута средняя температура по больнице стабилизировалась на очень высоком уровне. Один только морг её немного снижает... Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1596
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25.08.2021 22:11 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2953
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25.08.2021 22:12 Ответить
В родимой Африке можно не наблюдать)
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25.08.2021 22:12 Ответить
педрос,шо за новая мулька? Защита пилидора?
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25.08.2021 22:14 Ответить
Эффективность вакцин падает...а распространение вируса стабилизировалось...
Вот такой он вирус...вот такие они вакцины..😀
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25.08.2021 22:19 Ответить
штамм какой то стремный путешественник то там растет то там падает какой вумный...
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25.08.2021 22:53 Ответить
пока нет протокола диагностирования - дело темное
почва для коррупции и проч.
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25.08.2021 23:41 Ответить
Человечество "распоясалось", надо снова придавить и нажать на педальку тормоза Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8650
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26.08.2021 00:18 Ответить
 
 