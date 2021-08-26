Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.
"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.
По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
Напомним: штамм COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. На прошлой неделе Delta-штамм был зафиксирован как минимум в 148 странах и территориях.
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The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).
Отже, стандартні хірургічні фільтрують 12,4%, тришарові тканинні - 9,8%, N95-60%, KN95-46%.
https://www.bitchute.com/video*************/
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
Люди умирают от рака, от сахарного диабета, от туберкулёза, от недоедания, от сердечной и почечной недостаточности. Погибают на дорогах при авариях. Умирают на хирургическом столе от рук недоделанного "хируга", умирают во врям родов. Падают со скал и тонут в водоёмах, погибают во время стихзийных бедствий! Список можно еще долго продолжать! Почему этому дядьке я должна верить? Кто он такой и откуда вылез?
Пусть вакцинирует прежде всего население своей страны и соседних с нейгосударств.
Пусть вакцинирует тех, кто, не имея гроша в кармане, ищет, где бы украсть! Кого бы изнасиловть.
Пусть вакицинирует тех, кто под заборами валяется в алкогольном или наркотическом опьянении!
Пусть вакцинирует тех, кто за убийство, воровство, грабёж и разбой сидит в тюрьме!
Пусть вакцинирует всех глав всех государств и их приближенных, всех чиновников!
Пусть вакицнирует афганцев в конце концов. За то, что они терроризируют весь мир!
А нормальных людей оставьте в покое! Нормальный человек сам разберётся, что ему делать!
Хватит врать, хватит проявлять лже-заботу о населении! Её нет и никогда не было во все времена! Вся вакцинация - обычная война, в которой оружие заменено шприцем!