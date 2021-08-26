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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус

Напомним: штамм COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. На прошлой неделе Delta-штамм был зафиксирован как минимум в 148 странах и территориях.
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Топ комментарии
+14
Глобалисты не успокоятся,пока не уничтожат большую часть населения планеты.А выживших поставят под жесткий цифровой контроль.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
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26.08.2021 08:55
+13
В Италии скандал,политиков кололи глюкозой вместо вакцины.
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
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26.08.2021 09:01
+12
До сраки эти паспорты.Вакцинированные так же болеют и так же их заставляют носить маски.
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26.08.2021 08:57
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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 7742
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26.08.2021 08:34 Ответить
https://www.newsmax.com/newsfront/n95-facemask-cloth-coverings/2021/08/22/id/1033332/?fbclid=IwAR2IppeKj_gUQ9YPn66f8KdaQqY68rh2nVgJ6_YZY4dnJOy6SzKIcEr0wjE

The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).

Отже, стандартні хірургічні фільтрують 12,4%, тришарові тканинні - 9,8%, N95-60%, KN95-46%.
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26.08.2021 08:46 Ответить
В нас будь-яка ганчірка зійде за маску, аби була.
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26.08.2021 08:59 Ответить
А те, як їми користуються - взагалі треш. Не дивно, шо після цього важко хворють на запалення. Цікаво було б бакпосів з таких масок зробити.
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26.08.2021 09:10 Ответить
ними
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26.08.2021 09:11 Ответить
Специалисты из Управления по охране труда в Министерстве труда США (OSHA) о влиянии хирургических или тканевых масок, респираторов и других СИЗ (Средств индивидуальной защиты) на здоровье людей
https://www.bitchute.com/video*************/
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26.08.2021 11:12 Ответить
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 8359 Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 6001
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26.08.2021 08:35 Ответить
В Италии скандал,политиков кололи глюкозой вместо вакцины.
Баранам смертоносный шмурдяк,элите безопасную водичку.
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26.08.2021 09:01 Ответить
Тю,а как же всемирное вакцинирование? Фуфло впарили,как обычно? Ща кацапня как разработает новую вакцину "спутник-*****". Да как загордится))
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26.08.2021 08:40 Ответить
Главное вакцинироваться чаще,может поможет?
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26.08.2021 08:43 Ответить
Поможет…быстрее встретиться с богом.
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26.08.2021 09:03 Ответить
С богом в аду,ну вы сказанули
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26.08.2021 09:09 Ответить
Вы правы,перегнул.Рабов до рая не пускают.
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26.08.2021 10:57 Ответить
Продам новые валенки
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26.08.2021 08:49 Ответить
теща умерла?
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26.08.2021 08:51 Ответить
А що робити з паспортами вакцинації, вірусу показати, чи що?
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26.08.2021 08:54 Ответить
До сраки эти паспорты.Вакцинированные так же болеют и так же их заставляют носить маски.
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26.08.2021 08:57 Ответить
Глобалисты не успокоятся,пока не уничтожат большую часть населения планеты.А выживших поставят под жесткий цифровой контроль.
Только люди с низким интеллектом этого ещё не поняли.
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26.08.2021 08:55 Ответить
Це все ще попереду. Спочкту краш-тест під виглядом ковіду. Я довіряю висновкам фахівців, в тому числі і китайських медиків-дисидентів, які кажуть що сам ковід штучний але вакцини безпечні.
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26.08.2021 15:36 Ответить
Да, скорее всего безопасные, так как опять таки, скорее всего, вирус был умышленно создан фармакологами, чтобы заработать миллиарды на вакцинах.
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26.08.2021 15:41 Ответить
Я надеюсь на то, что учёные, настоящие учёные, смогут быстро создать ЛЕКАРСТВО от Ковид. Собственно в Японии уже вроде проходит стадию эксперимента.
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26.08.2021 15:39 Ответить
Цей клерк таки хоче щоб люди здихали від голоду
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26.08.2021 09:04 Ответить
Гебрейесусик,помоги!
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26.08.2021 09:12 Ответить
Гебрейшик шо-то таки знает ?
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26.08.2021 10:14 Ответить
По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. Источник: https://censor.net/ru/n3284585

Люди умирают от рака, от сахарного диабета, от туберкулёза, от недоедания, от сердечной и почечной недостаточности. Погибают на дорогах при авариях. Умирают на хирургическом столе от рук недоделанного "хируга", умирают во врям родов. Падают со скал и тонут в водоёмах, погибают во время стихзийных бедствий! Список можно еще долго продолжать! Почему этому дядьке я должна верить? Кто он такой и откуда вылез?
Пусть вакцинирует прежде всего население своей страны и соседних с нейгосударств.
Пусть вакцинирует тех, кто, не имея гроша в кармане, ищет, где бы украсть! Кого бы изнасиловть.
Пусть вакицинирует тех, кто под заборами валяется в алкогольном или наркотическом опьянении!
Пусть вакцинирует тех, кто за убийство, воровство, грабёж и разбой сидит в тюрьме!
Пусть вакцинирует всех глав всех государств и их приближенных, всех чиновников!
Пусть вакицнирует афганцев в конце концов. За то, что они терроризируют весь мир!

А нормальных людей оставьте в покое! Нормальный человек сам разберётся, что ему делать!

Хватит врать, хватит проявлять лже-заботу о населении! Её нет и никогда не было во все времена! Вся вакцинация - обычная война, в которой оружие заменено шприцем!
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26.08.2021 10:57 Ответить
Вас интересует кто виноват в "пандемии" (не тянущей даже на эпидемию)? Вот и смотрите на эту рожу! Именно эта **** в числе прочих и виновата во всемирном "обувалове".
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26.08.2021 11:09 Ответить
Найбільше пандемію роздувають змі.Бо світ інформаційний.А взагалі ця пандемія для окремих осіб клондайк.Хтось гроші втратив,а хтось заробив.І не кажіть за якусь людськість.Якби вона була,то люди би не воювали постійно.
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26.08.2021 20:03 Ответить
 
 