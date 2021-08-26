Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

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Напомним: штамм COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. На прошлой неделе Delta-штамм был зафиксирован как минимум в 148 странах и территориях.