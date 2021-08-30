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На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.

По словам Клюге, в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе. Согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Может как раз то наоборот !? Смертность то падает хоть и есть заболевания, но Байден и Фаучи обсуждают необходимость вакцинации против Covid каждые пять месяцев. На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 137
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30.08.2021 14:45 Ответить
А как там Африка?
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30.08.2021 15:24 Ответить
Нормально, в них тєлєків з інтернетами небагато.
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30.08.2021 15:27 Ответить
Так в Европе уже 70% вакцинировано, кроликов мало осталось...
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30.08.2021 15:38 Ответить
По словам Клюге, в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.

Какая красноречивая манипуляция цифрами.
Спроси откуда такая цифра - хрен кто объяснит. С другой стороны какие могут быть претензии. Ведь в равной степени как могут скончаться 250 тыс человек так же в равной степени могут и не скончаться. Как удобно. Вроде бы и за базар отвечать не нужно и хомячков напугал.
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30.08.2021 15:45 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!!! На тлі уповільнення вакцинації Європі загрожує збільшення смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1821
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30.08.2021 16:56 Ответить
 
 