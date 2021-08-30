На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ
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Во Всемирной организации здравоохранения серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.
"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.
По словам Клюге, в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.
"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе. Согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - добавил он.
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Какая красноречивая манипуляция цифрами.
Спроси откуда такая цифра - хрен кто объяснит. С другой стороны какие могут быть претензии. Ведь в равной степени как могут скончаться 250 тыс человек так же в равной степени могут и не скончаться. Как удобно. Вроде бы и за базар отвечать не нужно и хомячков напугал.