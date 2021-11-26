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Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров

Наступного тижня Україну вперше відвідає топменеджмент Apple для презентації проєктів, напрацьованих з представниками Міністерства цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію - в Україну вперше приїжджає топ-менеджер Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проектів", - написав Федоров.

Він зазначив, що один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
розповісте йому, шо в "дію" війти тре мoрдою перед телефоном торґувати, а краще дайте йому спробувать
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26.11.2021 21:44
+2
Если успеет до переворота.
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26.11.2021 21:49
+2
Stepan Стенькович 2acd5f06 свино-собака, ты лучше переживай, чтобы твое кремлевское ботоксное ху@ло вашему новому хозяину Сицзинпиню, стоя на коленках, в эротическом запале ничего не откусило как там ваше Забайкалье, китаезы уже по самые помидоры освоили или пока только на пол-шишечки?
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26.11.2021 21:51
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Надо ему с зелей пообщаться,он или в дурку или суицид
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26.11.2021 21:43 Відповісти
шикарная должность) глава всемирного правительства)
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26.11.2021 21:43 Відповісти
розповісте йому, шо в "дію" війти тре мoрдою перед телефоном торґувати, а краще дайте йому спробувать
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26.11.2021 21:44 Відповісти
Не пускайте! Він САЛО понадкушує
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26.11.2021 21:47 Відповісти
Stepan Стенькович 2acd5f06 свино-собака, ты лучше переживай, чтобы твое кремлевское ботоксное ху@ло вашему новому хозяину Сицзинпиню, стоя на коленках, в эротическом запале ничего не откусило как там ваше Забайкалье, китаезы уже по самые помидоры освоили или пока только на пол-шишечки?
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26.11.2021 21:51 Відповісти
Скажи, твоя фамилия переводится как "сын стены"?
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27.11.2021 03:14 Відповісти
І не даремно. Власників ейпл в нас достатньо.
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26.11.2021 21:49 Відповісти
Топ менеджер епл приедет сюда, чтобы его мордой в говно за сервисы, которые у них Крым считают российским? Тогда да. А иначе зачем? Он же не зеля, чтобы вагоны по возрасту списывать и заниматься хрен знает чем.
Может им обезьянку зелёную охота посмотреть?
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26.11.2021 22:08 Відповісти
Если успеет до переворота.
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26.11.2021 21:49 Відповісти
Та,***,нє хлєбать-копать.Аж цілий топ,аж цілий манагєр,аж цілого ****.То вам,****,не якийсь Байден.
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26.11.2021 21:49 Відповісти
Нк на фоні зе-перфомансу, то як калькулятор завітав до бульбулятора)
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26.11.2021 21:49 Відповісти
А фёдоров ему дию как вставит! И яблочник сделает её частью ОС айфака 14!
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26.11.2021 22:03 Відповісти
Тему піратства та контрабанди обговорювати будуть? Чи може до нього відразу приставлять "інвестняню" на ймення Бєня?
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26.11.2021 22:10 Відповісти
Может наконец то откроют еплл стор, неужели так тяжело
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26.11.2021 22:21 Відповісти
Вопрос не в том кто и сколько нас посещают представители мировых брендов. А сколько остаются здесь после посещения и ознакомления с реальностью бытия? А вот тут картинка блёклая.
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26.11.2021 23:13 Відповісти
Не плохо бы открыть в Украине большой офис APLE - европейского партнёрства ( Украина Грузия Молдова ) ( назло EC )
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27.11.2021 00:03 Відповісти
Apple наконец снизошла до того, чтобы заметить в Европе многомилионную страну. Эта контора - победа маркетинга над здравым смыслом. Говорю это как программист с 20-летним стажем, работающий на компанию из Силиконовой Долины.
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27.11.2021 03:17 Відповісти
Им прямо на таможне нужно прочитать список из пяти десятков наших налогов и кассовый аппарат каждого заставить купить,сразу развернутся и уедут.
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27.11.2021 08:19 Відповісти
 
 