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Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров
Новини Цензор.НЕТ Технології
Наступного тижня Україну вперше відвідає топменеджмент Apple для презентації проєктів, напрацьованих з представниками Міністерства цифрової трансформації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію - в Україну вперше приїжджає топ-менеджер Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проектів", - написав Федоров.
Він зазначив, що один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.
Топ коментарі
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар26.11.2021 21:44
+2 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.11.2021 21:49
+2 kelt kant
показати весь коментар26.11.2021 21:51
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Может им обезьянку зелёную охота посмотреть?