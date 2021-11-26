Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров

Наступного тижня Україну вперше відвідає топменеджмент Apple для презентації проєктів, напрацьованих з представниками Міністерства цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію - в Україну вперше приїжджає топ-менеджер Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проектів", - написав Федоров.

Він зазначив, що один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple доставила в "Бориспіль" першу офіційну партію своєї продукції: прибуло 8 тисяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВIДЕО