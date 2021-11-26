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США (14502) Єрмак Андрій (1230) Салліван Джейк (215)

Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю провів телефонну розмову з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Відповідна заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Вони обговорили їх спільне занепокоєння щодо військових дій Росії, що тривають поблизу кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодились, що всі сторони мають докладати дипломатичних зусиль для зняття напруги. Салліван підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - йдеться у заяві.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
А хто такий той дермак щоб з ним це обговорювати?
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26.11.2021 21:57
+13
В Украине кроме Ермака говорить не скем? Так нахера выбирали пугало на место Президента, если все вопросы решает Ермак.
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26.11.2021 21:58
+6
Чому американці не звертають уваги на викриття зради Єрмака патріотично налаштованих українців?
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26.11.2021 21:57
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А хто такий той дермак щоб з ним це обговорювати?
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26.11.2021 21:57 Відповісти
Сгласен.дерьмак совсем берега попутал
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26.11.2021 22:00 Відповісти
не дерьмак, а тот, кто доверил это дерьмаку...
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26.11.2021 22:23 Відповісти
ВАЗелінський йому довіренність дав, на виконання обов'язків президента.
А якщо серйозно, потепревший заявляє дерьмака, як офіційного представника України, і іноземці змушені спілкуватися з фсб-ним завхозом.
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26.11.2021 22:57 Відповісти
Чому американці не звертають уваги на викриття зради Єрмака патріотично налаштованих українців?
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26.11.2021 21:57 Відповісти
Тошо салливан - это американский дерьмак.
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26.11.2021 22:00 Відповісти
Агент кремля.
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26.11.2021 22:02 Відповісти
По должности - нет. А по позиции "***** ферштейн" - таки да.
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26.11.2021 22:03 Відповісти
Все правильно американці роблять , вони через Єрмака роблять попередження расісі , що з ними буде за подальшу ескалацію
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26.11.2021 22:16 Відповісти
В Украине кроме Ермака говорить не скем? Так нахера выбирали пугало на место Президента, если все вопросы решает Ермак.
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26.11.2021 21:58 Відповісти
А с кем? Бубочка ещё не скоро успокоится после прессухи. Там один Бутусов его как тузик грелку...
Алсо, есть мнение, что Дерьмак - управляет, а зеля у него пресс-секретарь и обслуга.
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26.11.2021 22:42 Відповісти
дЕрьмак настаивал, что не все так однозначно и про то, что "ихтамнет" ... а в конце беседы не удержался и спел "союз нерушимый..." еще никогда раньше он не был так близок к провалу...
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26.11.2021 21:58 Відповісти
Салливан да дерьмак - обе путлеровские ляди.
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26.11.2021 21:59 Відповісти
С кем?
С ерма...?
Они там что, совсем сдурели?
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26.11.2021 22:01 Відповісти
А ти що агент дурдому ?
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26.11.2021 22:18 Відповісти
Штати серйозно суміваються в здоровому глузді зеленського.
Скоріш за все, у них є компромат на єрмака - як запобіжний засіб.
Схоже американці більше переймаються Україною аніж наша влада і відставні офіцери.
Чи це не найбільша ганьба у світі , як скажеш ?
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26.11.2021 22:51 Відповісти
Ты уже и за Штаты отписиваешься.
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26.11.2021 22:53 Відповісти
Ти офіцер чи порожнє місце ?
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26.11.2021 22:59 Відповісти
Нехай цей радник ще розкаже ярмаку про секрети національної безпеки США. Мокшанам "козир" правда нічого не розповість. Чесслово.
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26.11.2021 22:02 Відповісти
С таким персонажем,как дерьмак и разговор такой,просто так для галочки
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26.11.2021 22:08 Відповісти
Інтересно, а Андрюшка розпечатку розмови Гуйлу по телефону скинув чи через офісний комп'ютер?
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26.11.2021 22:06 Відповісти
Телеграфировал молнией.
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26.11.2021 22:13 Відповісти
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван МУДИЛО
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26.11.2021 22:14 Відповісти
Два агента Пуйла встретились. Два крота. саливан єто крот такойже в США как и Дерьмак в Укоаине. Послушайте Пиантковского. Кери Саливан - єто агенті влияния Пуйла в администрации Байдена. Консерві начинают вскріватся Операция Пуйла и Патрушева вступила в завершальную стадию. Боже храни Украину!
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26.11.2021 22:27 Відповісти
Дєрьмака на палю.
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26.11.2021 22:29 Відповісти
З яких це часів завгосп президента обговорює дипломатичні питання та державну безпеку України? А потім зепацюк знову буде мямлити, що Єрмак не мав на це повноважень.
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26.11.2021 22:48 Відповісти
Такого черта?!!!!!
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26.11.2021 22:51 Відповісти
Порох- вернися,
бо вже давно
не все за.бися...
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26.11.2021 23:06 Відповісти
Радник США та зрадник УраЇни...
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26.11.2021 23:07 Відповісти
...
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26.11.2021 23:09 Відповісти
Мене хвилює, що у випадку нападу московії зепрезидент знову включить дурку і його ''не буде'' на місці'', коли треба буде буде приймати надважливі і відповідальні рішення і, найстрашніше, - підсуне Єрмака озвучити якусь злочинну ахінею!!!б...
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26.11.2021 23:08 Відповісти
Саліван не дурень, знає з ким говорить і що каже. Думаю це фактична перевірка зрадника.
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26.11.2021 23:27 Відповісти
На хрена американці мають справу з Єрмаком, легітимізуючи його, коли сам Держдеп каже що Єрмак агент Кремля????
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26.11.2021 23:31 Відповісти
Держдеп, що каже?😆😆😆 У вас загострена стадія вагнерофвлії ви починаєте марити і нести нісенітницю, а точніше просто брешите
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26.11.2021 23:37 Відповісти
Саліван видно не знає, що Бутусов називає Єрмака зрадником. Не читає блог світоча української журналістики цей тупий американець
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26.11.2021 23:35 Відповісти
Саливан, я вам скажу, что-то типа аналога Ермака в США. Путинская подстилка в Белом Доме.
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26.11.2021 23:37 Відповісти
Вийскови дии раши только с Ермохой и обсуждать, т.к. прямой представник раши от Украины.
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27.11.2021 09:41 Відповісти
Тю, могли б і з патрушевим те саме обговорити, різниці немає Гадаю, характер розмови був такий:товариш єрьмак, передайте своім у центр - рипнеться ваше *****, буде бо бо
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27.11.2021 11:00 Відповісти
 
 