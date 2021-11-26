Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України
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Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю провів телефонну розмову з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.
Відповідна заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Вони обговорили їх спільне занепокоєння щодо військових дій Росії, що тривають поблизу кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодились, що всі сторони мають докладати дипломатичних зусиль для зняття напруги. Салліван підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+14 Yan Pastars
показати весь коментар26.11.2021 21:57
+13 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 21:58
+6 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар26.11.2021 21:57
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Будь ласка, зачекайте...
А якщо серйозно, потепревший заявляє дерьмака, як офіційного представника України, і іноземці змушені спілкуватися з фсб-ним завхозом.
Алсо, есть мнение, что Дерьмак - управляет, а зеля у него пресс-секретарь и обслуга.
С ерма...?
Они там что, совсем сдурели?
Скоріш за все, у них є компромат на єрмака - як запобіжний засіб.
Схоже американці більше переймаються Україною аніж наша влада і відставні офіцери.
Чи це не найбільша ганьба у світі , як скажеш ?
бо вже давно
не все за.бися...