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Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка

Уряд Литви оцінює можливість ініціювати міжнародний судовий процес проти Олександра Лукашенка. Зокрема, через поводження з мігрантами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Наскільки я знаю, перші дискусії про створення такої робочої групи в уряді вже розпочаті, інституції розпочали діалог. Я хочу наголосити, що це робоча група, яка дасть оцінку, як цей процес слід розвивати далі, ми говоримо ще не про звернення, а про оцінки можливості такого звернення", – сказав журналістам Г. Ландсбергіс.

Глава литовської дипломатії так відповів на запитання, чи почала Литва робити формальні кроки з метою влаштувати міжнародний суд над Лукашенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо передбачити, що Лукашенку стрельне в голову": Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю

Автор: Роман Свиридович
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А он отключит им свет.
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26.11.2021 22:32 Відповісти
А наш Гундосик так хочет быть похожим на Луку. Такой же "серьёзный, строгий и решительный"
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26.11.2021 22:34 Відповісти
👍
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27.11.2021 00:33 Відповісти
Литовцям-респект...
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27.11.2021 05:28 Відповісти
Позорище беларусам , вот так вы просрали свою нацию и независимость, выходя с шариками . Теперь боюсь , что поздно : кацапьё уже вцепилось мертвой хваткой
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27.11.2021 13:15 Відповісти
73% выбрали себе колени перед куйло а позорище беларусам? Позорище это когда вместо землю родную от лаптеногих мразей освобождать выбрать перестать стрелять .....дрЫщи выбирают дрЫщей
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30.11.2021 23:02 Відповісти
 
 