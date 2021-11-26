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Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Литви оцінює можливість ініціювати міжнародний судовий процес проти Олександра Лукашенка. Зокрема, через поводження з мігрантами.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Наскільки я знаю, перші дискусії про створення такої робочої групи в уряді вже розпочаті, інституції розпочали діалог. Я хочу наголосити, що це робоча група, яка дасть оцінку, як цей процес слід розвивати далі, ми говоримо ще не про звернення, а про оцінки можливості такого звернення", – сказав журналістам Г. Ландсбергіс.
Глава литовської дипломатії так відповів на запитання, чи почала Литва робити формальні кроки з метою влаштувати міжнародний суд над Лукашенком.
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