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Зеленський (17470) РНБО (1721)

Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №599/2021 від 26 листопада, опублікованому на сайті Президента.

"В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року № 139 (зі змінами, внесеними Указами від 13 липня 2021 року № 289 та від 26 жовтня 2021 року № 551), слова "Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" виключити, а слова "Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України" замінити словами "міністр з питань стратегічних галузей промисловості України", - ідеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що зараз Рада національної безпеки й оборони є потужним органом, який ухвалює відповідальні рішення.

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Автор: Роман Свиридович
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Чим мудрий встидаєцця, тим дурний величаєцця.
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27.11.2021 00:01 Відповісти
потужний рух на зміцнення оборони Держави
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27.11.2021 03:21 Відповісти
Самий слабий президент, дай бог щоб більше такого не було, хай їде куди хоче тільки коли відповість.
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27.11.2021 00:17 Відповісти
Коли його притягнуть до відповідальності - то він уже нікуди не поїде...
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27.11.2021 15:16 Відповісти
Ну якщо б то Дермак підсказував , то тоді були такі призвища як Гризлов й Шойгу ...
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27.11.2021 04:05 Відповісти
Т.е. он убрал Верещюк. О которой ходили слухи про назначение на министра обороны, и что женщину на этой должности не воспримут всерьез. А сегодня он исключил ее из военного кабинета.
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27.11.2021 02:00 Відповісти
Потрібно було Сивоху та ще якогось «патріота» включити туди.
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27.11.2021 09:27 Відповісти
Завершающие штрихи перед капитуляцией.
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27.11.2021 10:42 Відповісти
 
 