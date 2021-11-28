Дві людини загинули внаслідок зіткнення вантажівки з "Таврією" в Запоріжжі
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У Запоріжжі вантажний автомобіль "Нової пошти" зіткнувся з "Таврією". Водій та пасажир легковика загинули.
Цю інформацію Укрінформу підтвердили у поліції та "Новій пошті", інформує Цензор.НЕТ.
"У неділю, 28 листопада, об 11:30 вантажний автомобіль "Нової пошти" у Запоріжжі зіткнувся з легковим автомобілем, який рухався назустріч. За попередніми даними, легкове авто занесло на дорозі, в результаті чого його водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. На превеликий жаль, загинули водій та пасажир легкового автомобіля", - повідомила прессекретар Дирекції з корпоративних комунікацій групи компаній "Нова пошта" Оксана Тарасенко.
Водій "Нової пошти" не постраждав.
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