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Два человека погибли вследствие столкновения грузовика с "Таврией" в Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Два человека погибли вследствие столкновения грузовика с
Фото: subbota.ua

В Запорожье грузовой автомобиль "Новой почты" столкнулся с "Таврией". Водитель и пассажир легковушки погибли.

Эту информацию Укринформ подтвердили в полиции и "Новой почте", информирует Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 28 ноября, в 11:30 грузовой автомобиль "Новой почты" в Запорожье столкнулся с двигавшимся навстречу легковым автомобилем. По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на дороге, вследствие чего его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. К сожалению, погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", - сообщила пресс-секретарь Дирекции по корпоративным коммуникациям группы компаний "Новая почта" Оксана Тарасенко.

Водитель "Новой почты" не пострадал.

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пришла зима...
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28.11.2021 18:49 Ответить
Куда они все мчатся?
На тот свет?
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28.11.2021 19:46 Ответить
Царство небесне загиблим.
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28.11.2021 21:21 Ответить
 
 