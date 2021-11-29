Кабмін завершує роботу над проєктом Бюджету-2022 до другого читання, - Стефанчук

Спікер Верховної Ради просить бюджетний комітет парламенту після того, як Кабмін передасть законопроект про Держбюджет-2022, терміново підготувати його до розгляду на пленарному засіданні.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

"Прошу комітет з питань бюджету, як тільки надійде доопрацьований урядом проєкт державного бюджету, оперативно та невідкладно його розглянути… підготувати і внести його для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради", - наголосив він.

Спікер нагадав, що окрім бюджету, народні депутати мають проголосувати і кошторис Верховної Ради на наступний рік. В свою чергу перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що хотілося б розглянути проєкт бюджету на 2022 рік цього тижня.

"Тому що залишати такий важливий процес на останній парламентський тиждень ризиковано, враховуючи, що далі у нас за календарним планом - робота в комітетах і округах, щоб ми не опинилися напередодні Нового року в ситуації, коли треба повертатися в зал. Думаю, для більшості депутатів ця перспектива не буде райдужною", - зауважив він.

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