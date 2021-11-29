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Нормандський формат потрібно зберегти, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нормандський формат потрібно зберегти, - посол Німеччини Фельдгузен

Переговори в Нормандському форматі потрібно продовжити або принаймні не зупиняти зовсім, щоб зберегти платформу для переговорів, коли для них буде політична воля в РФ.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, ці переговори потрібно продовжити або, в будь-якому випадку, не зовсім зупинити, щоб мати платформу, коли настане час і коли буде політична воля і в Росії", - сказала вона.

Дипломат зазначила, що не вважає, що публікація міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим конфіденційного листування з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції закриває шлях для майбутніх переговорів у Нормандському форматі.

"Ні, тому що ці переговори залежать від політичної волі сторін та політичної волі Росії", - зазначила Фельдгузен.

Вона додала, що у будь-якому разі переговори в Нормандському форматі зараз перебувають у тупику, і в Німеччині дуже сподівалися, що буде ще якась зустріч у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Фельдгузен наголосила, що Німеччина завжди говорила РФ, що вважає її стороною конфлікту на сході України.

"Росія каже, що, поки їх вважають стороною конфлікту, вони не хочуть зустрічатися. Вони завжди були стороною конфлікту, ми їм це завжди говорили. Можливо, зараз це стало публічнішим, але це завжди було так. У Брюсселі троє Міністрів закордонних справ також чітко наголосили, що вони у будь-який час готові до зустрічі у Нормандському форматі", - додала посол.

Також читайте: РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен

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Нормандский формат - это легализация российской оккупации. Он очень выгоден нашим зарубежным «партнерам», так как не обязывает их к каким либо действиям по восстановлению территориальной целостности Украины и наказанию российского агрессора. Их можно понять, они хотят спокойно торговать с россией и не портить с ней отношения. Непонятна позиция украинского руководства( что прошлого, что нынешнего). Мы уже восьмой год ведем так называемые переговоры в нормандском формате. С их помощью не освобождено ни одного квадратного метра украиской территории. Вопрос: сколько еще лет переговоров с агрессором необходимо для освобождения наших земель ?
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29.11.2021 12:25 Відповісти
Не болтай ерундой ! Восьмой год идут бесплодньіе переговорьі Минской контактной группьі , а Нормандский формат всегда давал хороший импульс в пользу Украиньі. Потому Пуйло и ссьітся переговоров именно в Нормандском формате и всячески пьітается их торпедировать.
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29.11.2021 12:50 Відповісти
мнє бєс прапітанія нєльзя
гдєж я тєперь столоваться буду?
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29.11.2021 12:37 Відповісти
идите в жопу со своим форматом. Как были оккупантами, так и остались. Немчура с рашкой еще подожгут Европу.
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29.11.2021 12:47 Відповісти
 
 