Нормандський формат потрібно зберегти, - посол Німеччини Фельдгузен

Переговори в Нормандському форматі потрібно продовжити або принаймні не зупиняти зовсім, щоб зберегти платформу для переговорів, коли для них буде політична воля в РФ.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, ці переговори потрібно продовжити або, в будь-якому випадку, не зовсім зупинити, щоб мати платформу, коли настане час і коли буде політична воля і в Росії", - сказала вона.

Дипломат зазначила, що не вважає, що публікація міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим конфіденційного листування з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції закриває шлях для майбутніх переговорів у Нормандському форматі.

"Ні, тому що ці переговори залежать від політичної волі сторін та політичної волі Росії", - зазначила Фельдгузен.

Вона додала, що у будь-якому разі переговори в Нормандському форматі зараз перебувають у тупику, і в Німеччині дуже сподівалися, що буде ще якась зустріч у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Фельдгузен наголосила, що Німеччина завжди говорила РФ, що вважає її стороною конфлікту на сході України.

"Росія каже, що, поки їх вважають стороною конфлікту, вони не хочуть зустрічатися. Вони завжди були стороною конфлікту, ми їм це завжди говорили. Можливо, зараз це стало публічнішим, але це завжди було так. У Брюсселі троє Міністрів закордонних справ також чітко наголосили, що вони у будь-який час готові до зустрічі у Нормандському форматі", - додала посол.

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