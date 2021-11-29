РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен
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РФ зазнає величезних втрат у разі прямої агресії на Україну, оскільки українські війська нині набагато сильніші, ніж у 2014 році.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе, чи станеться щось", - сказала Фельдхузен.
Вона нагадала, що була в Україні у 2014 році. "Як дуже багато українців, багато співробітників нашого посольства, я пам'ятаю тодішню ситуацію, і це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію... У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", - додала Фельдхузен.
Посол наголосила, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.
"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі – і в Україні, і разом із партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", – пояснила вона.
На питання про те, про які наслідки для РФ може йтися у разі нападу, Фельдхузен також вказала на можливі кроки у фінансовій сфері. "Ви знаєте всі ці можливості, ми вже сім років про це говоримо. Особливо у фінансовій сфері є ще кроки, які можна зробити", - сказала вона.
Крім того, дипломат запевнила, що Україна вже протягом тривалого часу перебуває у постійному контакті з Німеччиною щодо ситуації на кордоні з РФ.
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да,народ у нас сплотиился в целом,да,мы можем противостоять в войне окопной,но давайте быть честными,-у нас нет ресурсов!
если рашка решится напасть,то это будет не штыковая атака уже,а удар авиационный и ракетный по всем местам скопления техники и солдат. так же будут уничтожаться инфраструктура военная. на Киев сбросят пару дивизий десантуры,и учитывая их законсервированные группы в Киеве,возьмут его на раз.
пока сраная ВР будет в течении 2-3 часов собираться(если будет),то Левобережная Украина уже будет захвачена!
я не паникёр,я реалист!
у них что,бенефис сегодня?
щелкать буду мразей, как тараканов, при включенном свете !
зачем?-маЦкве нужна буферная зона,вот и всё.
Наличие сегодня великолепной коммуникации между украинцами значительно упрощает процесс самоорганизации.
Этот фактор может спутать любую игру с неизвестными последствиями.
Стоит ли будить этого зверя, который с 2014 года стал и сильнее, и опытнее?
Кроме гугл хрома есть ещё куча браузеров.
Даже если вся возможная связь пропадёт - между украинскими городами максмимум 2 часа на авто.
в случае нападения на Украину" - важно, чтоб никто не успел убежать в Ростов.
Норвежская компания Nammo создала дрон с противотанковым гранатометом М72 LAW.
В настоящее время прямая видеотрансляция с камер на дроне передается обратно оператору. Максимальная дальность действия около 3-4 километров, но с улучшенным уровнем сигнала компания рассчитывает получить дальность до 50 км.
То ж стріляти будуть без помилок та тремтінні у руці. Запевняю.
Білоруси, візьміть до відома...
1 ч
бабусі, мами і дочки війни
отак вона виглядає, війна в Україні.
на цьому тлі я як згадаю до непристойності цинічного листа влади Німеччини до Конгресу США (ну, того що з приводу санкціонування Північного потоку), нещодавно виритого
@zacharybasu
, -- стаю германофобом.
Черненко Кристина@Chernenko_Kris
телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: дарма ми защемили хвоста Ахметову.
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
З 27 млн загиблих громадян срср , у тій війні , десь - половина мабуть , не були росіянами . ***** як завжди - видає бажане за дійсне . .
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