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Новини Політика України
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війна (7123) Німеччина (1711) Росія (26948) Фельдгузен (66)

РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен

РФ зазнає величезних втрат у разі прямої агресії на Україну, оскільки українські війська нині набагато сильніші, ніж у 2014 році.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе, чи станеться щось", - сказала Фельдхузен.

Вона нагадала, що була в Україні у 2014 році. "Як дуже багато українців, багато співробітників нашого посольства, я пам'ятаю тодішню ситуацію, і це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію... У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", - додала Фельдхузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Німеччини Фельдгузен про агресію РФ: "Це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні"

Посол наголосила, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.

"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі – і в Україні, і разом із партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", – пояснила вона.

На питання про те, про які наслідки для РФ може йтися у разі нападу, Фельдхузен також вказала на можливі кроки у фінансовій сфері. "Ви знаєте всі ці можливості, ми вже сім років про це говоримо. Особливо у фінансовій сфері є ще кроки, які можна зробити", - сказала вона.

Також читайте: Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен

Крім того, дипломат запевнила, що Україна вже протягом тривалого часу перебуває у постійному контакті з Німеччиною щодо ситуації на кордоні з РФ.

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Топ коментарі
+25
А для чого це їм? Чого вони цим добьються? Якщо й нападати, то потрібно брати під контроль території, займати обєкти. Їм потрібен проросійський переворот, приведення до влади своїх агентів. У випадку ударів по території України народ вимушений буде обєднатися навіть при такому жалюгідному президентові, які нинішній. Але взамін Росія отримає потужну міжнародну ізоляцію та непідйомні санкції.
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29.11.2021 11:45
+24
Йшов восьмий рік походу хуйловців на Київ за два дні.
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29.11.2021 11:42
+16
Правда половина этого хлама упадет на территории рашки. Прости, если разбил розовые очки.
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29.11.2021 11:49
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О,герцог кацапский вещает с голой жопой. Пшел вон.))
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29.11.2021 12:20 Відповісти
"герцог кацапскій... " - бугагаааа🤣
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29.11.2021 12:30 Відповісти
Особисто я ціню свою свободу більше за гроші. Я народивя українцем, я ним і помру. Ніколи я не буду на боці Росії не за гроші, не за паспорт, не за маячню про радянське щастя. Немає нічого, що змусило б мене перейти на її бік, або просто бути до неї нетральним. Для мене Росія ворог і нічого доброго для цієї країни і її населеня від мене не буде.
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29.11.2021 12:24 Відповісти
Подписываюсь под каждым вашим словом
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29.11.2021 18:28 Відповісти
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я конечно жажду чтобы этот сраный лепрозорий канул в небытие,но шапкозакидательством заниматься не стоит!
да,народ у нас сплотиился в целом,да,мы можем противостоять в войне окопной,но давайте быть честными,-у нас нет ресурсов!
если рашка решится напасть,то это будет не штыковая атака уже,а удар авиационный и ракетный по всем местам скопления техники и солдат. так же будут уничтожаться инфраструктура военная. на Киев сбросят пару дивизий десантуры,и учитывая их законсервированные группы в Киеве,возьмут его на раз.
пока сраная ВР будет в течении 2-3 часов собираться(если будет),то Левобережная Украина уже будет захвачена!
я не паникёр,я реалист!
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29.11.2021 12:10 Відповісти
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Зачем России захватывать Киев???
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29.11.2021 12:12 Відповісти
Потому что без Киева вы ничто. Стадо баранов без роду-племени,которое без ненависти к внешнему врагу начнет пожирать само себя.
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29.11.2021 12:23 Відповісти
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Я украинец и живу в Украине. Просто на всё надо смотреть реально, а не жить в иллюзиях. Пока россияне жили с нами одной страной они жили гораздо хуже украинцев. Сейчас живут сами, и живут гораздо лучше. Поэтому им Киев не нужен.
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29.11.2021 12:26 Відповісти
Довольно забавный анекдот)
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29.11.2021 12:33 Відповісти
и глянь,кто номерную петушню лайкает..
у них что,бенефис сегодня?
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29.11.2021 12:44 Відповісти
Отлично живут! Правда унитаз у них еще большая диковинка, чем интернет в сельской глубинке.
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29.11.2021 12:57 Відповісти
Ифан , приступай уже к постройке кАмунизЬма -2 ,трется оно тут ,животное и пытается пугать ,украинцы уже пуганые с 14го ,будете лететь ,пердеть и не радоваться...
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29.11.2021 13:45 Відповісти
Прокатись. ущербный, за мкад! Посмотри на "лучшеживущих," лишнехромосомных!!! Киздеть с дивана-ты as!
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29.11.2021 15:53 Відповісти
Жители Галичины без Киева давали отпор лаптеногим более 18 лет.
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29.11.2021 12:54 Відповісти
Эгоисты, думаете только про себя)
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29.11.2021 14:46 Відповісти
ГАНДОНЫ потому что!
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29.11.2021 15:49 Відповісти
З Жиріком ва главе
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29.11.2021 12:14 Відповісти
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И мобильная связь, свет, интернет, ничего не будет. Начнётся мародерство и паника.
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29.11.2021 12:35 Відповісти
да,в расии завсегда так было,ухли ты удивляешься..
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29.11.2021 12:45 Відповісти
На лаптестане всегда так
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29.11.2021 18:32 Відповісти
Ватный рашистский длбб ,захватить вы сможете только с глубоким заглотом
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29.11.2021 13:42 Відповісти
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Смоделируем. Ну захватят и что дальше? Им что деньги некуда больше тратить? Зачем России самая бедная страна Европы с разрушенной (и без войны!) промышленностью, деградирующей инфраструктурой и враждебным населением? ЗАЧЕМ???
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29.11.2021 12:15 Відповісти
чесно гря не хочу каркать, но скорей бы полезли,
щелкать буду мразей, как тараканов, при включенном свете !
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29.11.2021 12:17 Відповісти
Идешнах ,животное ,нах ... Кстати, как тебе уровень мышебратства?
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29.11.2021 13:48 Відповісти
Ті. смотрун. в дірку очка, как в родную, смотришь! От того и фекальніми иллюзиями. как сельский нужник дерьмом , наполнен!
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29.11.2021 16:05 Відповісти
Уже попрятались в 14м, куча пластиковых мешков на свинособакию отправили
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29.11.2021 18:31 Відповісти
Послушай Санек, мне 64 года, последние мои марш- броски с автоматом и пулеметом на полигон были в 1980 году. Я реалист и понимаю, что от меня большого толка в окопной войне не будет. Но я ещё в 14 году для себя решил, если супостат попрет тотально, то я возьму в руки автомат и пока меня завалят я уверен пару тройку ********* отправлю на концерт к Кобзону. И таких как я миллионы. Поэтому дырку от бублика Вы получите в виде тучи гробов, а не Украину. И не факт что после этого, Ваша «тюрьма народов», как утверждала мавзолейная мумия, не начнёт конкретно сыпаться
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30.11.2021 04:43 Відповісти
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а дальше просто. повылазят из своих щелей коллаборанты...свидетели колбасы по 2,20,любители самого вкусного цавецкаго мороженного...бабушки и дедушки,цавецкой закалки...
зачем?-маЦкве нужна буферная зона,вот и всё.
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29.11.2021 12:18 Відповісти
Пусть оденет протезы- буфера после ампутации цицьок Засраха падлючая
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29.11.2021 13:50 Відповісти
ти такій герой тому що в наймах у Польщі? тоді стули пельку,і дихай через раз...бо такі як ти завжди ХЕРої,на словах.
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29.11.2021 14:54 Відповісти
Ты китайский уже выучило?
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29.11.2021 18:33 Відповісти
Можливо вони мають за мету так звану "фінляндізацію", але у більш жорсткій формі.
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29.11.2021 19:25 Відповісти
В Украине просто гигантский уровень недоверия власти и высочайший уровень самоорганизации.
Наличие сегодня великолепной коммуникации между украинцами значительно упрощает процесс самоорганизации.
Этот фактор может спутать любую игру с неизвестными последствиями.
Стоит ли будить этого зверя, который с 2014 года стал и сильнее, и опытнее?
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29.11.2021 12:15 Відповісти
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я тебе один секрет открою-все коммуникации Украины,в руках у роССии. даже центральный офис гула и ютуба,тоже в рашке! отключат нах и 3,14дец коммуникациям.
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29.11.2021 12:21 Відповісти
Гугл, он же ютуб в московском офисе модерирует только русскоговорящий сегмент. Откройте канал в англосегменте за пару минут.
Кроме гугл хрома есть ещё куча браузеров.
Даже если вся возможная связь пропадёт - между украинскими городами максмимум 2 часа на авто.
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29.11.2021 13:16 Відповісти
Феерический долбоюноша)
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29.11.2021 18:34 Відповісти
а не пошло бы ты к нехорошей маме,щи хлебать с мудями...
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29.11.2021 18:42 Відповісти
Шо лаптеногое, швабра выскальзывает?
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29.11.2021 18:45 Відповісти
Путіну цілком до сраки скільки він втратить свого смердючого бидла, так само, як і нам не шкода тіх кацапів, а ось своїх вояків, а також цивільних дуже жаль кожного.
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29.11.2021 12:20 Відповісти
Тільки от бидла у ***** не безмежний ресурс. Баби вже по сім не народжують.
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29.11.2021 12:33 Відповісти
Щоб відволікти нарід від внутрішніх проблем, вони знайшли чим його зайняти. Пуганием Україною. А ну а чо, якщо працює.
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29.11.2021 13:32 Відповісти
*ну а че*, слонячий болт тАбе через плЯчО ,хрюсский оккупант и убийца
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29.11.2021 13:53 Відповісти
"
в случае нападения на Украину" - важно, чтоб никто не успел убежать в Ростов.
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29.11.2021 12:46 Відповісти
..если только всраный "миротворец"-прездобол Зеля первой не вывесит белый флаг.. императрица и её фаворит д"Ермак - самое слабое звено Украины, бо ИХ дебилы наголосувалы, а теперь морозятся - типа не они нам подсунули это лайно..(
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29.11.2021 12:59 Відповісти
при3,14здень,Киеву 1539 лет,всё никак к концу не дойдёт,разбиральщик ты ухев..
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29.11.2021 13:22 Відповісти
Животное ,идешнах со своим кАмунизЬмом -2 и вечной нищетой и бесправием!
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29.11.2021 13:55 Відповісти
Ты в число этих потерь, я надеюсь, пойдёшь в первую очередь
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29.11.2021 18:36 Відповісти
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Тем временем в Карпатах лесовозы шастают туда сюда в горы. Чтобы москалям лес не достался!
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29.11.2021 13:11 Відповісти
Армія була сильна і готова до всього за Пороха, зараз вона штучно ослаблена, а в ОП сидять зрадники.
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29.11.2021 13:49 Відповісти
як тільки фрау пішла геть з політики вже і посол почала говорити по іншому. Однак таки проговорилась -у 2014 році напад Росії був для Німеччини несподіваним. Ха-ха, Фюрер обговорив це з танцюристом з Вашингтона і Фрау Ріббентроп. і ці персони залишили Україну один на один з Росією. А фюрер тим часом зайнявся Близьким Сходом разом з Фрау. Це вже потім іранці зрозуміли, що їх "уделали". А тепер виправдовуються бо мрийшла новий МІД і може повернути на 180
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29.11.2021 14:37 Відповісти
Навіщо їм нападати на Україну, де в керівництві держави сидять штатні співробітники Лубянки?
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29.11.2021 16:31 Відповісти
Московским танкам капут!

Норвежская компания Nammo создала дрон с противотанковым гранатометом М72 LAW.
В настоящее время прямая видеотрансляция с камер на дроне передается обратно оператору. Максимальная дальность действия около 3-4 километров, но с улучшенным уровнем сигнала компания рассчитывает получить дальность до 50 км.

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29.11.2021 16:36 Відповісти
юрий П cf937564 Ну вы загнули, две дивизии десантуры , во-первых где их взять , а во-вторых их полиция задавит в уличных боях , ну если не перейдет на сторону Параши . И в-третьих до Киева надо еще долететь , это вам , не Афган где не было ПВО
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29.11.2021 18:51 Відповісти
а тех десантурцев,кому не посчастливится приземлиться на Троещине и Борщаговке РПЦ потом забеётся причислять к лику святыхъ..
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29.11.2021 20:08 Відповісти
Після 2014 року у , щойнайменше, 1 мільйона українців (а не тільки громадян України) зникла безвісти та безповоротно таке явище як ілюзія про "мишебратство".
То ж стріляти будуть без помилок та тремтінні у руці. Запевняю.

Білоруси, візьміть до відома...
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29.11.2021 19:42 Відповісти
Roman Moty[email protected]

1 ч



бабусі, мами і дочки війни
отак вона виглядає, війна в Україні.

на цьому тлі я як згадаю до непристойності цинічного листа влади Німеччини до Конгресу США (ну, того що з приводу санкціонування Північного потоку), нещодавно виритого
@zacharybasu
, -- стаю германофобом.

Черненко Кристина@Chernenko_Kris



телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: дарма ми защемили хвоста Ахметову.
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
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29.11.2021 21:06 Відповісти
Gromadęnka Feldhusen xitrovato lukavitь i lukavo xitruje. Moskva u vypadku zъ napadomъ na Němetčinu vъ rokaxъ 1941-1945 tež zaznala veličeznyxъ utratъ, blizko 27 millionovъ za slovami Putina, ale ž moskovsku armiju se ne zupьnilo.
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29.11.2021 21:33 Відповісти
У 1941-45 р , з Німеччиною воювала не рашка а срср . Самі кацапи , без українців , білорусів , грузинів та інших , ту війну б не виграли .
З 27 млн загиблих громадян срср , у тій війні , десь - половина мабуть , не були росіянами . ***** як завжди - видає бажане за дійсне . .
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30.11.2021 01:03 Відповісти
Sprava vъ tomъ, ščo vsęka sproba dopisati ukraincamъ zajvyxъ utratъ služitь moskovskojь propagandě, kotra same i pragne povęzati kacapovъ i ukraincovъ spolnoju krovьju. Naspravdě zъ lěta 1941 Ukraina bula podъ německoju occupatieju, tomu ukraincovъ do RKKA ne prizovali až do konca 1943 roku i vtraty ukraincovъ odtakъ ne perevyščovali 6-7% odъ zagalnyxъ utratъ RKKA, kotri skladali blizko 12 mln.
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02.12.2021 22:11 Відповісти
3 - 4 млн українців загинули в боях з фашистами . Не враховуючи цивільних . Про які 6-7 % ви говорите ? Де берете такі цифри ?? .
.
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02.12.2021 22:35 Відповісти
Продажные немцы за деньги Газпрома скажут что угодно. Наша армия сильна как никогда, нас поддерживает США и Евросоюз, а кацапов ожидает развал и нищита.
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30.11.2021 07:36 Відповісти
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