Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен
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Зовнішня політика Німеччини не зміниться з приходом нової влади після виборів у країні.
Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Німецька зовнішня політика ніколи різко не мінялася і вона не зміниться з цими виборами. Ми ще не знаємо, якою буде коаліція, але ті партії, які лідирують за опитуваннями, налаштовані на більш тісні відносини з Україною", - сказала Фельдгузен.
На її думку, ніхто з партій-лідерів "не має ілюзій щодо Росії". Дипломат висловила впевненість, що підтримка Німеччини - "дуже стійка і надійна для України" - триватиме. Водночас Фельдгузен додала, що "розморожування" процесу "нормандського формату" буде залежати від Росії.
Посолка Німеччини Анка Фельдгузен розповіла Суспільному про перспективи нових самітів Нормандської четвірки pic.twitter.com/k5wkowXJ64— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) September 6, 2021
Будь ласка, зачекайте...
Вы блин, еще те грамотеи...
Хоть не позорьтесь.
_Сволочи и подлецы упорствуют в своих злодеяниях против Германии и Европы, и заявляют что продолжат валтасаров пир с людоедами... Отмороженная тварь!
_Это просто безграничная бессовестность, и ложь - прямо противоположная действительности! Выдающаяся подлость!
Здесь
никто и не сомневался.
никто и не сомневался.