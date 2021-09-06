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Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен

Зовнішня політика Німеччини не зміниться з приходом нової влади після виборів у країні.

Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Німецька зовнішня політика ніколи різко не мінялася і вона не зміниться з цими виборами. Ми ще не знаємо, якою буде коаліція, але ті партії, які лідирують за опитуваннями, налаштовані на більш тісні відносини з Україною", - сказала Фельдгузен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен

На її думку, ніхто з партій-лідерів "не має ілюзій щодо Росії". Дипломат висловила впевненість, що підтримка Німеччини - "дуже стійка і надійна для України" - триватиме. Водночас Фельдгузен додала, що "розморожування" процесу "нормандського формату" буде залежати від Росії.
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Топ коментарі
+6
Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
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06.09.2021 18:59
+5
Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
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06.09.2021 18:59
+4
сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
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06.09.2021 18:57
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сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
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06.09.2021 18:57 Відповісти
смоктуновские по жизни..
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06.09.2021 18:57 Відповісти
Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
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06.09.2021 18:59 Відповісти
Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
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06.09.2021 18:59 Відповісти
Посолка?
Вы блин, еще те грамотеи...
Хоть не позорьтесь.
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06.09.2021 18:59 Відповісти
Посолка огірків, помідорів та інших овочів. Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6280
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06.09.2021 19:06 Відповісти
тут якраз вирно...ну не писать же ватная кошёлка...
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06.09.2021 19:06 Відповісти
К нашему ишаку аккредитуют только послиц.
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06.09.2021 19:09 Відповісти
"Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен"
_Сволочи и подлецы упорствуют в своих злодеяниях против Германии и Европы, и заявляют что продолжат валтасаров пир с людоедами... Отмороженная тварь! Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9390
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06.09.2021 19:02 Відповісти
Абсолютно согласен,кроме одной буквы таки тварИ! агентура Штази была огромной и похоже никуда не делась
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06.09.2021 22:28 Відповісти
"Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии - "очень устойчивая и надежная для Украины"
_Это просто безграничная бессовестность, и ложь - прямо противоположная действительности! Выдающаяся подлость! Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9856
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06.09.2021 19:07 Відповісти
та то дешёвый троллинг от анки..нэ пэрэймайтэсь...
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06.09.2021 19:14 Відповісти
Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6445
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06.09.2021 19:12 Відповісти
Німеччина закликала Росію зупинити кібератаки на законодавців
Здесь
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06.09.2021 19:30 Відповісти
Любов до ***** незміна
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06.09.2021 19:40 Відповісти
Точней к шальным деньгам. К взяткам.
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06.09.2021 20:08 Відповісти
Немцы Путину и так уже все зализали, вообще отверстий не останется.
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06.09.2021 19:43 Відповісти
Жаль, что не изменится. Могла бы быть более нетерпимой и жёсткой к диктаторским режимам России и Китая, а не продажной.
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06.09.2021 20:28 Відповісти
поза "раком перед русским властелином" - останется!
никто и не сомневался.
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06.09.2021 20:43 Відповісти
Германия продолжает интенсивно и беззастенчиво спонсировать рашистских захватчиков через торговлю.К сожалению ,тем же самым занимаются и власти Украины с 2014 года.С момента захвата Крыма.
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06.09.2021 20:43 Відповісти
поза "раком перед русским властелином" - останется!
никто и не сомневался.
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06.09.2021 20:46 Відповісти
Немцы страшная нация.Уже с российскими фашистами делят Европу,так это еще их нацисткая партия Альтернатива для Германии не пришла к власти, пока они оппозиция в бундестаге с рейтингом в 12/ .
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06.09.2021 23:13 Відповісти
 
 