РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6685 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 597 23
Германия (6005) Фельдгузен (96)

Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

Внешняя политика ФРГ не изменится с приходом новой власти после выборов в стране.

Об этом собщила посол Германии Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Германская внешняя политика никогда резко не менялась и она не изменится с этими выборами. Мы еще не знаем, какой будет коалиция, но те партии, которые лидируют по опросам, настроены на более тесные отношения с Украиной", - сказала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

По ее мнению, никто из партий-лидеров "не питает иллюзий относительно России". Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии - "очень устойчивая и надежная для Украины" - будет продолжаться. В то же время Фельдгузен добавила, что "размораживание" процесса "нормандского формата" будет зависеть от России.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:59
+5
Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:59
+4
сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
показать весь комментарий
06.09.2021 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
показать весь комментарий
06.09.2021 18:57 Ответить
смоктуновские по жизни..
показать весь комментарий
06.09.2021 18:57 Ответить
Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:59 Ответить
Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:59 Ответить
Посолка?
Вы блин, еще те грамотеи...
Хоть не позорьтесь.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:59 Ответить
Посолка огірків, помідорів та інших овочів. Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6280
показать весь комментарий
06.09.2021 19:06 Ответить
тут якраз вирно...ну не писать же ватная кошёлка...
показать весь комментарий
06.09.2021 19:06 Ответить
К нашему ишаку аккредитуют только послиц.
показать весь комментарий
06.09.2021 19:09 Ответить
"Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен"
_Сволочи и подлецы упорствуют в своих злодеяниях против Германии и Европы, и заявляют что продолжат валтасаров пир с людоедами... Отмороженная тварь! Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
06.09.2021 19:02 Ответить
Абсолютно согласен,кроме одной буквы таки тварИ! агентура Штази была огромной и похоже никуда не делась
показать весь комментарий
06.09.2021 22:28 Ответить
"Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии - "очень устойчивая и надежная для Украины"
_Это просто безграничная бессовестность, и ложь - прямо противоположная действительности! Выдающаяся подлость! Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9856
показать весь комментарий
06.09.2021 19:07 Ответить
та то дешёвый троллинг от анки..нэ пэрэймайтэсь...
показать весь комментарий
06.09.2021 19:14 Ответить
Німецька зовнішня політика не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
06.09.2021 19:12 Ответить
Німеччина закликала Росію зупинити кібератаки на законодавців
Здесь
показать весь комментарий
06.09.2021 19:30 Ответить
Любов до ***** незміна
показать весь комментарий
06.09.2021 19:40 Ответить
Точней к шальным деньгам. К взяткам.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:08 Ответить
Немцы Путину и так уже все зализали, вообще отверстий не останется.
показать весь комментарий
06.09.2021 19:43 Ответить
Жаль, что не изменится. Могла бы быть более нетерпимой и жёсткой к диктаторским режимам России и Китая, а не продажной.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:28 Ответить
поза "раком перед русским властелином" - останется!
никто и не сомневался.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:43 Ответить
Германия продолжает интенсивно и беззастенчиво спонсировать рашистских захватчиков через торговлю.К сожалению ,тем же самым занимаются и власти Украины с 2014 года.С момента захвата Крыма.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:43 Ответить
поза "раком перед русским властелином" - останется!
никто и не сомневался.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:46 Ответить
Немцы страшная нация.Уже с российскими фашистами делят Европу,так это еще их нацисткая партия Альтернатива для Германии не пришла к власти, пока они оппозиция в бундестаге с рейтингом в 12/ .
показать весь комментарий
06.09.2021 23:13 Ответить
 
 