Рада в п'ятницю заслухає міністра оборони Резнікова, - Стефанчук

У п’ятницю Верховна Рада на Годині запитань до уряду заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було ухвалено на Погоджувальній Раді ВР у понеділок.

Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що міністр оборони доповідатиме "на тему обороноздатності України, безпекові підсумки року й перспективи".

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