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Рада в п'ятницю заслухає міністра оборони Резнікова, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п’ятницю Верховна Рада на Годині запитань до уряду заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.
Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було ухвалено на Погоджувальній Раді ВР у понеділок.
Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що міністр оборони доповідатиме "на тему обороноздатності України, безпекові підсумки року й перспективи".
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captain2015
показати весь коментар29.11.2021 12:16 Відповісти Мені подобається 0
Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар29.11.2021 12:30 Відповісти Мені подобається 2
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