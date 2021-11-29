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Рада в п'ятницю заслухає міністра оборони Резнікова, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в п'ятницю заслухає міністра оборони Резнікова, - Стефанчук

У п’ятницю Верховна Рада на Годині запитань до уряду заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було ухвалено на Погоджувальній Раді ВР у понеділок.

Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що міністр оборони доповідатиме "на тему обороноздатності України, безпекові підсумки року й перспективи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" хоче в п'ятницю заслухати в Раді Резнікова, щоб розуміти зовнішні загрози для України, - Мотовиловець

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Воу-воу! Не надо так торопиться! Давайте уже после праздников. Путин подождет.
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29.11.2021 12:16 Відповісти
заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.- Назначенный Коломойским вместо Виндмана Резников говорить может ад инфинитум-до бесконечности. "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины /Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников/ Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников/ Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко( какой ужас!) реагирует, - Резников. / Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников. / Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. 12 сценариев было два месяца назад .Сколько их сейчас страшно представить.

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29.11.2021 12:30 Відповісти
 
 