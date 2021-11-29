Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса"
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Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорту "Одеса".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
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Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар29.11.2021 12:52 Відповісти Мені подобається 0
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