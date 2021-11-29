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Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса"

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса"

​​Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що на місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

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Когда ментам надоедят эти сраные минеры, они отловят пару тройку долб...в. Вынут из них все кишки, штраф впаяют на мульен денег, и в тюрьму годов на пят посадят с десяток дятлов - раструбив об этом на каждом углу чтобы все видели как будет за такие закидоны!! Сразу поубавится желающих просто телефон в руки брать, не то чтобы звонит, а пока будут проверять, искать хер зна шо..
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29.11.2021 12:52 Відповісти
 
 