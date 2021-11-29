Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса"

​​Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що на місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.