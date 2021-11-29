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Новини Політика України
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Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це говорить про те, що найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на запитання, чи не ведуться в даний час переговори про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

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Топ коментарі
+3
Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
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29.11.2021 13:45
+2
Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
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29.11.2021 13:40
+2
Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
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29.11.2021 13:47
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Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
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29.11.2021 13:40 Відповісти
Глазовий.

КОШМАРНИЙ СОН

Подивишся передачі
Та різні програми
І думаєш: - Скільки ж можна
Дражнитися з нами?
Після кожної реклами,
Кожної об'яви
Тільки й чуєш: "Севастополь -
город русской славы".
Позавчора пізнувато
Я уклався спати.
Сплю і бачу: ніби привид
Пхається до хати.
Пика кругла, наче диня,
Оченята хитрі,
Нога в гіпсі і блотняцька
Кепка на макітрі.
- Ти чого це серед ночі? -
Питаю в прояви,
А він каже: - Собираю
Вещи русской славы,
Откудова эта шуба?
Кажу: - Із Полтави.
Пхає в сумку. - Значит, это
Шуба русской славы.
А откуда эта шапка?
Кажу: - Зі Сваляви.
Пхає в сумку. - Значит, єто
Шапка русской славы.
З шафи чоботи жіночі
Тягне за халяви.
- Итальянские? - питає, -
Значит, русской славы..
А откудова иконы?
Из какой державы?
- Із Києва.
- Киев тоже
Город русской славы.
Впакувався, сів до столу
Поїв "на халяву".
- Обожаю вареники -
Всерусскую славу!
- А откуда коньячишко?
Кажу: - З Балаклави..
- Так это же Севастополь,
- Город русской славы...
Видув пляшку. Лізе в ліжко...
До дружини Клави.
- Куди?! - кричу.
Это, - каже, -
Баба русской славы!..
Я злякався і проснувся.
Звідки ця химера?
Напевне я надивився
Передач про мера,
Який має біля моря
Русской слави дачу,
А ще хоче Севастополь
І Крим - на додачу.
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29.11.2021 14:41 Відповісти
Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
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29.11.2021 13:45 Відповісти
Для чего ? Согласовать границу зверинца ?
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29.11.2021 13:47 Відповісти
Нашему простим , ху@лу никогда .
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29.11.2021 13:45 Відповісти
Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
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29.11.2021 13:47 Відповісти
Путлер сердечно дякує зеленому чмо,що злив вагнерівців кремлівському головорізу,а не взяв їх у полон.
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29.11.2021 13:47 Відповісти
Ну й Слава Богу.Зеленого Йолопа взагалі не можна пускати на будь яку зустріч з іноземцями,а з ****** і подавно.
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29.11.2021 13:48 Відповісти
Оба ёпнутые, лучше бы их вообще выселить на безлюдный остров! Пускай бы там мерялись кто большее *****
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29.11.2021 13:50 Відповісти
Зберуться два брехуни і будуть побрехеньки розказувати один одному.
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29.11.2021 14:01 Відповісти
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Честный Порошенко пока съездит перепрятать наворованное в Лондон. Все при деле

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29.11.2021 14:11 Відповісти
..и волны по луже.
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29.11.2021 14:15 Відповісти
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А как же "Зеленский- марионетка Кремля"?! © Методичка Рошен-2019

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29.11.2021 14:10 Відповісти
Кремлёвской крысе встреча с готовым на всё клоуном ничего не даст. Что бы они не подписали, украинский народ не подчинится предательской договорённости с агрессором и будет защищать Украину до последней кремлёвской нечисти....
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29.11.2021 14:16 Відповісти
Два вована два клована
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29.11.2021 14:19 Відповісти
тада, лавровьій глист казало, що ху@ло зайнятий, "отбіваецца от назойливьіх просьб Байдена о лічной встрєчє" 🤣🤣🤣
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29.11.2021 14:21 Відповісти
Мавзолейные говноеды...я хочу чтобы быдло 73 %и Голобородьки правил вами крысами лет 50...,а луше 100...стадо баранов...
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29.11.2021 14:21 Відповісти
Товаристч Сралин сздох 5 марта,Астрологи кажуть шо в этот день сдохнет и Путлер... бедная РАБссия... Бункерной крысе пипец...
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29.11.2021 14:27 Відповісти
Пора уже Путину принять Плохиша-зеленыша, ведь он столько много сделал для РФ!
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29.11.2021 14:30 Відповісти
Пусть х*йло с кабзоном встречается.
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29.11.2021 14:39 Відповісти
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29.11.2021 15:13 Відповісти
У Пуйла есть свой придворный клоун -Миша Галустян ,нахрена ему Зеля нужен.
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29.11.2021 17:18 Відповісти
Цікаво, це через внутрішнє сприйняття чи свідомо Зеленський на темному фоні, а Путен на світлому? Свідомо чи підсвідомо команда Бутусова висвітлює Путена як біле, а Зеленського як чорне?
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30.11.2021 12:20 Відповісти
 
 