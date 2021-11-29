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Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це говорить про те, що найближчим часом такої зустрічі не буде.
Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на запитання, чи не ведуться в даний час переговори про можливу зустріч Путіна і Зеленського.
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+3 Александр Ивашин 054948b9
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КОШМАРНИЙ СОН
Подивишся передачі
Та різні програми
І думаєш: - Скільки ж можна
Дражнитися з нами?
Після кожної реклами,
Кожної об'яви
Тільки й чуєш: "Севастополь -
город русской славы".
Позавчора пізнувато
Я уклався спати.
Сплю і бачу: ніби привид
Пхається до хати.
Пика кругла, наче диня,
Оченята хитрі,
Нога в гіпсі і блотняцька
Кепка на макітрі.
- Ти чого це серед ночі? -
Питаю в прояви,
А він каже: - Собираю
Вещи русской славы,
Откудова эта шуба?
Кажу: - Із Полтави.
Пхає в сумку. - Значит, это
Шуба русской славы.
А откуда эта шапка?
Кажу: - Зі Сваляви.
Пхає в сумку. - Значит, єто
Шапка русской славы.
З шафи чоботи жіночі
Тягне за халяви.
- Итальянские? - питає, -
Значит, русской славы..
А откудова иконы?
Из какой державы?
- Із Києва.
- Киев тоже
Город русской славы.
Впакувався, сів до столу
Поїв "на халяву".
- Обожаю вареники -
Всерусскую славу!
- А откуда коньячишко?
Кажу: - З Балаклави..
- Так это же Севастополь,
- Город русской славы...
Видув пляшку. Лізе в ліжко...
До дружини Клави.
- Куди?! - кричу.
Это, - каже, -
Баба русской славы!..
Я злякався і проснувся.
Звідки ця химера?
Напевне я надивився
Передач про мера,
Який має біля моря
Русской слави дачу,
А ще хоче Севастополь
І Крим - на додачу.