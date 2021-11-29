Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це говорить про те, що найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на запитання, чи не ведуться в даний час переговори про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

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