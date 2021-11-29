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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Песков (863) Путин (19426) Россия (35517)

Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков

На сегодняшний день не ведется подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это говорит о том, что в ближайшее время такой встречи не будет.

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Нет, сейчас не ведется", - ответил он на вопрос, не ведутся ли в настоящее время переговоры о возможной встрече Путина и Зеленского.

Также читайте: Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого

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Топ комментарии
+3
Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
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29.11.2021 13:45
+2
Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
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29.11.2021 13:40
+2
Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
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29.11.2021 13:47
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Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
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29.11.2021 13:40 Ответить
Глазовий.

КОШМАРНИЙ СОН

Подивишся передачі
Та різні програми
І думаєш: - Скільки ж можна
Дражнитися з нами?
Після кожної реклами,
Кожної об'яви
Тільки й чуєш: "Севастополь -
город русской славы".
Позавчора пізнувато
Я уклався спати.
Сплю і бачу: ніби привид
Пхається до хати.
Пика кругла, наче диня,
Оченята хитрі,
Нога в гіпсі і блотняцька
Кепка на макітрі.
- Ти чого це серед ночі? -
Питаю в прояви,
А він каже: - Собираю
Вещи русской славы,
Откудова эта шуба?
Кажу: - Із Полтави.
Пхає в сумку. - Значит, это
Шуба русской славы.
А откуда эта шапка?
Кажу: - Зі Сваляви.
Пхає в сумку. - Значит, єто
Шапка русской славы.
З шафи чоботи жіночі
Тягне за халяви.
- Итальянские? - питає, -
Значит, русской славы..
А откудова иконы?
Из какой державы?
- Із Києва.
- Киев тоже
Город русской славы.
Впакувався, сів до столу
Поїв "на халяву".
- Обожаю вареники -
Всерусскую славу!
- А откуда коньячишко?
Кажу: - З Балаклави..
- Так это же Севастополь,
- Город русской славы...
Видув пляшку. Лізе в ліжко...
До дружини Клави.
- Куди?! - кричу.
Это, - каже, -
Баба русской славы!..
Я злякався і проснувся.
Звідки ця химера?
Напевне я надивився
Передач про мера,
Який має біля моря
Русской слави дачу,
А ще хоче Севастополь
І Крим - на додачу.
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29.11.2021 14:41 Ответить
Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
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29.11.2021 13:45 Ответить
Для чего ? Согласовать границу зверинца ?
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29.11.2021 13:47 Ответить
Нашему простим , ху@лу никогда .
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29.11.2021 13:45 Ответить
Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
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29.11.2021 13:47 Ответить
Путлер сердечно дякує зеленому чмо,що злив вагнерівців кремлівському головорізу,а не взяв їх у полон.
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29.11.2021 13:47 Ответить
Ну й Слава Богу.Зеленого Йолопа взагалі не можна пускати на будь яку зустріч з іноземцями,а з ****** і подавно.
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29.11.2021 13:48 Ответить
Оба ёпнутые, лучше бы их вообще выселить на безлюдный остров! Пускай бы там мерялись кто большее *****
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29.11.2021 13:50 Ответить
Зберуться два брехуни і будуть побрехеньки розказувати один одному.
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29.11.2021 14:01 Ответить
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Честный Порошенко пока съездит перепрятать наворованное в Лондон. Все при деле

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29.11.2021 14:11 Ответить
..и волны по луже.
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29.11.2021 14:15 Ответить
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А как же "Зеленский- марионетка Кремля"?! © Методичка Рошен-2019

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29.11.2021 14:10 Ответить
Кремлёвской крысе встреча с готовым на всё клоуном ничего не даст. Что бы они не подписали, украинский народ не подчинится предательской договорённости с агрессором и будет защищать Украину до последней кремлёвской нечисти....
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29.11.2021 14:16 Ответить
Два вована два клована
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29.11.2021 14:19 Ответить
тада, лавровьій глист казало, що ху@ло зайнятий, "отбіваецца от назойливьіх просьб Байдена о лічной встрєчє" 🤣🤣🤣
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29.11.2021 14:21 Ответить
Мавзолейные говноеды...я хочу чтобы быдло 73 %и Голобородьки правил вами крысами лет 50...,а луше 100...стадо баранов...
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29.11.2021 14:21 Ответить
Товаристч Сралин сздох 5 марта,Астрологи кажуть шо в этот день сдохнет и Путлер... бедная РАБссия... Бункерной крысе пипец...
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29.11.2021 14:27 Ответить
Пора уже Путину принять Плохиша-зеленыша, ведь он столько много сделал для РФ!
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29.11.2021 14:30 Ответить
Пусть х*йло с кабзоном встречается.
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29.11.2021 14:39 Ответить
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29.11.2021 15:13 Ответить
У Пуйла есть свой придворный клоун -Миша Галустян ,нахрена ему Зеля нужен.
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29.11.2021 17:18 Ответить
Цікаво, це через внутрішнє сприйняття чи свідомо Зеленський на темному фоні, а Путен на світлому? Свідомо чи підсвідомо команда Бутусова висвітлює Путена як біле, а Зеленського як чорне?
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30.11.2021 12:20 Ответить
 
 